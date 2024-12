Google v Česku roste o desítky procent. Loni utržil přes tři čtvrtě miliardy

Česká pobočka internetové firmy Google loni zvýšila čistý zisk meziročně o 42 procent na 54 milionů korun. Tržby společnosti stouply o 30 procent na 755 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

Google ČR zajišťuje zejména marketingové a podpůrné služby pro irskou pobočku Google. Podílí se také na lokalizaci produktů firmy do češtiny a spolupracuje s českými softwarovými vývojáři. Google Irsko inkasuje většinu inzertních příjmů od zadavatelů na českém trhu.

Hlavní nákladovou položkou byly loni mzdy, které se meziročně zvýšily o 12 procent na 376 milionů korun. Společnost zaměstnávala 85 lidí, což je o 16 více než v roce 2022.

Firma Google je známá hlavně díky stejnojmennému internetovému vyhledávači. Provozuje také například portál pro sdílení videí YouTube nebo operační systém pro mobilní telefony a další zařízení Android. Má vlastní řadu chytrých telefonů a hodinek Pixel. Mateřskou společností Googlu je americká firma Alphabet.

