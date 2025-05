eToro na burze. Z prodeje akcií chce získat až 620 milionů dolarů

Izraelská makléřská společnost eToro Group chce ve zvýšené primární veřejné nabídce akcií (IPO) ve Spojených státech získat až 620 milionů dolarů (13,7 miliardy korun). S akciemi firmy by se mělo začít obchodovat na trhu Nasdaq v USA ještě dnes, a to pod symbolem ETOR, uvedla agentura Reuters.

Společnost, která provozuje platformu k obchodování s akciemi a kryptoměnami, nabídla 11,92 milionu akcií po 52 dolarech za kus. To je nad původně stanoveným rozmezím 46 až 50 dolarů.

Podnik byl založen v roce 2007 a v minulosti se pokoušel vstoupit na burzu prostřednictvím sloučení s akviziční společností. Tu podporovala investorka Betsy Cohenová, z plánu ale v roce 2022 sešlo.

Společnost eToro loni v září souhlasila, že svou nabídku kryptoměn v USA omezí na bitcoin, bitcoin cash a ether. Urovnala tak obvinění americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), že působila jako neregistrovaný makléř a neregistrovaná zúčtovací agentura.

Hlavními upisovateli IPO jsou banky Goldman Sachs, Jefferies, UBS a Citigroup.

