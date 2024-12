Elon Musk a jeho kamarádi zažili fantastický rok. Kdo všechno "políbil prsten"?

Technologický vizionář Elon Musk je nejen nejbohatším, ale i nejvlivnějším mužem světa. A svou moc již dokazuje. Kdo jsou ale další miliardáři, kteří na Trumpově prezidentování vydělají?

Jak se od ledna, po inauguraci Donalda Trumpa do druhého funkčního období, změní svět, už jsme ochutnali: nový prezident a jeho suita rozehráli mocenské hry s globálním dopadem. Takové hry, co se používají ve válce či při vyjednávání miliardových dealů. Namátkou: Trump povyhrožoval Evropě a spojencům v NATO, aby zvýšili vojenské výdaje na vyšší úroveň, než platí Amerika. Pak Mexiku, Kanadě, Číně a rozvojovým zemím se zvýšením cel. Volal Putinovi, čínského prezidenta pozval na svou inauguraci, kam od miliardářů vybírá vstupné jeden milion dolarů.

Ze své haciendy Mar-a-Lago si udělal mocenské centrum, druhý Bílý dům. A s ním tam dle médií téměř nepřetržitě je Elon Musk, zkušený hráč, který se účastní všech důležitých telefonátů (včetně toho s Putinem) a schůzek. Naposled byl přítomen soukromé večeři Trumpa s druhým nejbohatším mužem planety, spolumajitelem Amazonu a řady dalších firem Jeffem Bezosem. Trump chce, aby Amerika vládla světu. Musk to chce také a k tomu ještě vyvézt lidstvo na Mars.

Začátkem roku 2024 na tom Musk přitom nebyl úplně slavně, nejbohatším mužem světa byl majitel luxusních značek v čele s LVHM Bernard Arnault. Žebříčky miliardářů odhadovaly Muskův majetek pod 200 miliard dolarů. Netrvalo ani rok a je tím nebohatším. A s velkým náskokem, jeho jmění se blíží hranici půl bilionu dolarů. Stal se nejbohatším mužem nejen světa, ale i historie. Jeho jmění se zvýšilo především díky akciím Tesly, která je jediná z jeho aktivit na burze. Akcie firmy za letošek přidaly 86 procent. A cynicky řečeno - Arnault se v listu miliardářů sesunul tak, jako Evropa v žebříčku úspěchu a moci.

akcie Tesly 2024 Yahoo Finance/newstream

Zářná budoucnost ale čeká i další Muskovy firmy. Protože s Trumpem chtějí deregulovat, co se dá, a odbrzdit technologický pokrok a dominanci Ameriky. Právě do toho má přitom Musk nainvestováno dobře. To se pak týká i dalších miliardářů, kteří patrně s touto vidinou "políbili prsten": vedle zmíněného Bezose také Mark Zuckerberg, do úzkého kruhu patří také Vivek Ramaswamy (spolu s Muskem bude řídit agenturu pro efektivitu státu DOGE), spolumajitel Palantiru a dávný Muskův kamarád Peter Thiel, duo z nejvlivnějšího venture kapitálového fondu ze Silicon Valley, který se jmenuje po nich, Marc Andreessen a Ben Horowitz, investor TikToku Jeff Yass či spolumajitel kryptoměnové burzy Coinbase Brian Armstrong.

Peter Thiel je velmi mocná postava v pozadí - a také on letos zásadně zbohatl. Thiel platil kampaň do senátu svému chráněnci J. D. Vancovi, z něhož se stala politická dvojka Ameriky. Trumpův viceprezident u Thiela roky pracoval. A cena akcií Palantiru se letos téměř zpětinásobila.

Akcie Palantiru 2024 Yahoo Finance/newstream

Není divu - klíčovými zákazníky této firmy, která se zaměřuje na velká data, jsou zpravodajské služby, armáda a různé státní agentury a byznysu svědčí neklidná doba a samozřejmě kamarádi v čele nejmocnějšího státu světa, kteří zadávají zakázky. Už v prosinci Palantir s další Thielovou firmou Anduril, která dělá antidronové systémy, se domluvil s Muskovým SpaceX a také lídrem v generativní umělé inteligenci Open AI, že by nejraději vyšachovali "staré" zbrojaře typu Lockheed Martin či Boeing ze státních armádních zakázek. Nejde o málo, americká obrana má roční rozpočet 850 miliard dolarů. Mimochodem, Palantir má se 170 miliardami dolarů momentálně větší tržní kapitalizaci než zmíněný Lockheed Martin.

Thiel spolu s Muskem stáli kdysi u zrodu PayPalu, oba také vyrostli v Jižní Africe. Miliardář je znám svými kontroverzními názory. Thiel během letoška také pořádně zbohatl: z deseti na šestnáct miliard dolarů.

Peníze máme, teď ještě nesmrtelnost

Klika Trumpových miliardářů má několik oblastí zájmu, které vcelku dobře reprezentují investice: je to zastavení stárnutí a dokonce dosažení nesmrtelnosti - Thiel se například chystá po smrti kryogeneticky zmrazit. Bezos zainvestoval biotechnologické a genetické firmy jako Altos Lab a Unity Technology. Dále věří na takzvaný transhumanismus, tedy propojení člověka s technologiemi. Na to se zaměřuje třeba Muskův Neuralink.

Dále tu je průzkum vesmíru, viz SpaceX či Bezosův Blue Origin. A pak je to samozřejmě robotika a umělá inteligence, obranné systémy viz Palantir a SpaceX i decentralizace vlivu státu - to zase reprezentují kryptoměny či invetice Andreesen Horowitz. V oblasti zájmu suity je také komunikace a ovlivňování lidí, proto Musk vlastní síť X, Trump Social Truth, Bezos Washington Post a samozřejmě nejvlivnější je Meta Marka Zuckerbega, který dokonce zapomněl na staré spory.

Nejde jen o vize a peníze, Musk má obrovskou politickou moc, kterou si teď několikrát vyzkoušel. Už delší dobu si podnikatel jel vlastní diplomacii, především kvůli Tesle, sám se setkával s významnými politiky včetně čínského prezidenta. Nyní - nejen přes síť X - přímo ovlivňuje dění v Americe, ač Trump v úřadu ještě není. Například tvrdě kritizoval dohodu o rozpočtu, načež zákon republikáni v Kongresu torpédovali, ač se na něm původně dohodli. A asi má pocit, že čím hůř v Evropě, tím lépe pro Ameriku, takže několikrát podpořil evropské populisty, naposled Nigela Farage či neofašistickou AfD.

Časopis Time zvolil jako muže roku 2024 Donalda Trumpa. Jenže, při vší úctě k váze jeho úřadu, nejmocnější není. Musk je de facto ve vládě, v komisi odpovědné za státní finance. Jeho Starlink má satelity na orbitu země, přenášejí mobilní signál a výstřední miliardář s nimi může nakládat, jak chce. A je nejbohatší - a peníze znamenají moc.

