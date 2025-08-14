Evropa koupí Ukrajincům americké zbraně, vyjde to na 245 miliard
Ukrajině se dosud podařilo zajistit 1,5 miliardy dolarů (31,4 miliardy korun), za které evropští spojenci v rámci nové iniciativy nakoupí americké zbraně pro tuto východoevropskou zemi, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Celková hodnota pomoci, kterou chce NATO tímto způsobem pro Ukrajinu zabezpečit, je asi deset miliard eur (245 miliard korun).
Americký prezident Donald Trump se břemeno financování vojenské pomoci pro Ukrajinu snaží přenést na evropské státy, a Severoatlantická aliance proto vytvořila nový mechanismus, jehož prostřednictvím budou evropští spojenci platit za jednotlivé dodávky zbraní, které bude Ukrajina přednostně potřebovat.
Konkrétní výsledky
Zelenskyj napsal, že alianční program prioritních nákupů pro Ukrajinu (PURL) skutečně posiluje ukrajinskou obranu a už přináší konkrétní výsledky. Nizozemsko podle něj přispělo 500 miliony dolarů, Dánsko, Norsko a Švédsko se zavázaly dát dalších 500 milionů dolarů a stejnou částku ve středu přislíbilo i Německo.
„To je skutečně významná podpora a já děkuji Německu za tento důležitý krok. Pokračujeme v rozhovorech s dalšími zeměmi. Každý příspěvek v rámci PURL je přímou investicí do naší schopnosti bránit životy našich lidí a přiblížit se důstojnému míru. Děkuji všem našim spojencům, že stojí při Ukrajině,“ doplnil Zelenskyj.
Vojenská pomoc by podle představ NATO měla na Ukrajinu putovat ve zhruba dvou desítkách dodávek, každá v hodnotě přibližně 500 milionů eur. Obsahovat mají vojenskou techniku, kterou nejsou evropské země schopny dodávat v takovém množství a tak rychle jako Spojené státy. Půjde například o protivzdušnou obranu či munici.
Americký prezident Donald Trump řekl evropským představitelům, že jeho cílem na páteční schůzce s ruským protějškem Vladimirem Putinem je příměří na Ukrajině a nemá v plánu během ní diskutovat o dělení území, uvedla stanice NBC News s odvoláním na dva evropské činitele a tři další osoby obeznámené s hovorem. Ve středu se odehrály tři videokonference, ve kterých evropští lídři koordinovali své postoje a šéfovi Bílého domu představili svou vizi týkající se budoucího uspořádání na Ukrajině.
S Putinem nemám v plánu diskutovat o dělení území Ukrajiny, řekl Trump evropským lídrům
Politika
Americký prezident Donald Trump řekl evropským představitelům, že jeho cílem na páteční schůzce s ruským protějškem Vladimirem Putinem je příměří na Ukrajině a nemá v plánu během ní diskutovat o dělení území, uvedla stanice NBC News s odvoláním na dva evropské činitele a tři další osoby obeznámené s hovorem. Ve středu se odehrály tři videokonference, ve kterých evropští lídři koordinovali své postoje a šéfovi Bílého domu představili svou vizi týkající se budoucího uspořádání na Ukrajině.
Rusko přesouvá své jednotky způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. Rozhodně se nechystá na příměří nebo ukončení války. Ve svém pravidelném poselství to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruský prezident Vladimir Putin chce podle něj prezentovat chystané setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem jako své osobní vítězství a pokračovat ve svém dosavadním jednání. Moskva se k tomuto tvrzení nevyjádřila.
Zelenskyj: Rusko se nechystá na konec války, ale na nové útoky
Leaders
Rusko přesouvá své jednotky způsobem, který naznačuje přípravy nové útočné operace. Rozhodně se nechystá na příměří nebo ukončení války. Ve svém pravidelném poselství to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruský prezident Vladimir Putin chce podle něj prezentovat chystané setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem jako své osobní vítězství a pokračovat ve svém dosavadním jednání. Moskva se k tomuto tvrzení nevyjádřila.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.