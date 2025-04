Analytici: Úprk od amerických dluhopisů poznamená i české investory. Zchudnou

Aktuální propad cen amerických státních dluhopisů v důsledku celní války vyvolané prezidentem USA Donaldem Trumpem dopadne i na majetek Čechů, kteří mají peníze uložené v penzijních, podílových či ETF fondech. Vyplývá to z vyjádření analytiků. Do budoucna by podle nich mohl znamenat i vyšší náklady na financování státního dluhu.

Propad ceny amerických státních dluhopisů je znamením, že se investoři zbavují i těch nejbezpečnějších aktiv. Krize na trzích tak nabírá znepokojivý směr k nuceným výprodejům a k útěku do bezpečí hotovosti, uvedla agentura Reuters. Výnos amerických státních dluhopisů se splatností deset let, který investoři považují za hlavní ukazatel bezpečné investice, v jednu chvíli překročil 4,5 procenta. A to i přesto, že mezi obchodníky se zvyšuje očekávání na snížení úrokových sazeb v USA. Dlouhodobé dluhopisy se staly terčem intenzivního výprodeje ze strany hedgeových fondů, které si půjčují peníze, aby spekulovaly na obvykle malé rozdíly mezi cenami hotovostních a termínových kontraktů.

„Dění na americkém dluhopisovém trhu má potenciálně mnohem širší dopady, než se na první pohled může zdát, a to i pro české investory, firmy a nakonec i běžné domácnosti,“ řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Tentokrát se podle něj prodávají i ta nejbezpečnější aktiva, což je znakem širší nervozity a snahy o budování hotovostních rezerv, typické pro fáze stresu na trzích.

Pokud americké výnosy rostou, trh bude podle něj méně ochotný tolerovat nízké výnosy jinde, včetně Česka. To znamená tlak na růst tuzemských výnosů, zdražení financování pro stát, firmy i domácnosti. „Chaos na amerických trzích, včetně těch dluhopisových, může dopadnout i na české penzijní fondy, podílové fondy nebo retailové investory. Ti často drží americké státní dluhopisy nebo globální dluhopisové ETF, která se teď propadají,“ dodal.

Finanční investoři byli podle analytika Deloitte Davida Marka zvyklí, že když se nedaří akciím, zpravidla si to alespoň částečně vynahradí ziskem u dluhopisů. Jenže nyní se vyprodávají americká aktiva napříč všemi třídami. Řada lidí je tak vystavena prudkým poklesům na trzích v USA prostřednictvím podílových fondů či ETF, podotkl.

Analytik XTB Tomáš Cverna upozornil na to, že v krizových dobách jsou americké státní dluhopisy bezpečným přístavem. Jejich výprodeje mohou podle něj mít kořeny i v Číně, která kvůli celní válce může odprodávat dluhopisy a podporovat tak navýšení výpůjčních nákladů americké vlády. Situace na evropských dluhopisových trzích je podobná. Nárůst výnosů na dluhopisech v Evropě má stejné konsekvence jako v USA, a tím je navýšení výpůjčních nákladů pro vlády jednotlivých zemí, doplnil.

Ekonomické a politické kroky americké administrativy podkopávají důvěru v dlouhodobé postavení USA jako vedoucí světové ekonomiky, a tím i dolaru jako vedoucí světové měny, míní analytik společnosti eToro pro ČR Jakub Rochlitz. Investoři se podle něj v houfech hrnou k hotovosti a prodávají vše, včetně tradičně bezpečných aktiv. „Takovýto 'fire sale' je známkou velkého strachu na trhu, který zvyšuje korelaci mezi aktivy. Index volatility VIX dosahuje úrovní z časů covidu, zatímco index tržního sentimentu se udržuje na maximu extrémního strachu,“ poznamenal.