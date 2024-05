Espresso za stovku brzy už nejen na Letné a v Karlíně. Ceny kávy na burze pokořily rekord

Klimatická změna může mít opravdu nepříjemné projevy. Například růst ceny globálně nejoblíbenějšího nápoje, kterým je káva. Kvůli nepřízni počasí se cena kávy robusta vyšplhala na nejvyšší hodnoty od roku 1979, uvedla agentura Bloomberg. Přitom robusta je součástí většiny kávových směsí používaných po celém světě.

Ačkoli se negativně podepisuje na našem zdraví, spotřeba kávy ve světě má nadále růst. Vyplývá to z každoroční zprávy Coffee Report and Outlook, kterou na konci loňského roku vydala International Coffee Organization (ICO). Letos by se podle odhadů mělo globálně spotřebovat 177 milionů pytlů kávy. Standardizovaný pytel kávy přitom váží 60 kilogramů.

Růst spotřeby však může narazit na jeden podstatný problém, kterým je cena této komodity na světové burze. Ta totiž nadále roste, zejména kvůli zhoršujícím se klimatickým podmínkám ve Vietnamu, který je předním producentem kávové odrůdy robusta. Ta pak je hlavní součástí většiny kávových směsí.

„Podle měsíční zprávy ICO vzrostly velkoobchodní ceny v dubnu meziročně o 17 procent a dosáhly nejvyšší hodnoty od roku 1979. Vietnam – největší světový producent robusty – se podle ní ‚nadále potýká s potížemi s dodávkami‘ po slabé úrodě v minulé i současné sezoně,“ uvedla agentura Bloomberg.

Zachrání situaci počasí a arabica?

Hlavním problémem Vietnamu jsou pokračující sucha. Teplé a suché počasí po velkou část roku sice běžně robustě nevadí, pokud je sucho příliš dlouhé a období dešťů se opožďuje, způsobuje to kávovníkům problémy.

Přesto situace ještě nemusí být ani zdaleka tak špatná, jak se v současnosti zdá. Podle Bloombergu se v květnu může počasí „umoudřit“, navíc se naopak očekávají lepší sklizně kávy odrůdy arabica.

Kdy zdraží espresso

Cena kávy na komoditní burze je jedna věc. Po jaké době se však růst těchto cen projeví na cenách pro koncové zákazníky? Podle Bloombergu se efekt rostoucí ceny komodity dostaví zhruba po pěti až šesti měsících.

Přitom právě za tuto dobu například káva robusta podle ICO zdražila o dvě třetiny (více než 67 procent), a to z částky 1,16 dolaru za libru robusty na 1,94 dolaru.

