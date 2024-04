Rozvoj dobíjecí infrastruktury v ČR zrychlil, loni o 40 procent na 2287 stanic

Počet dobíjecích stanic pro elektrická auta loni v Česku vzrostl o více než 40 procent. Na konci loňského roku stát evidoval 2287 stanic, na nichž bylo 4187 dobíjecích bodů. Vyplývá to z aktuálních statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Výstavba pokračuje i letos, podle dat ministerstva dopravy je v ČR aktuálně 2313 stanic.

V současnosti je v ČR registrováno kolem 22 500 elektromobilů, další desetitisíce tvoří hybridy. Česko i přes loňský nárůst dál zaostává za západoevropskými státy.

Rozvoj tuzemské dobíjecí infrastruktury v posledních roce nabral na intenzitě. Zatímco loni přibylo v celém Česku téměř tisíc nových stanic, v předchozích letech šlo o nižší stovky nebo jen desítky stanic. Většina tuzemských stanic je s výkonem do 100 kilowattů, zejména v posledním roce však výrazněji přibývají také ultrarychlé dobíjecí stojany.

Škoda Auto loni zvýšila zisk po zdanění na více než 33 miliard Zprávy z firem Automobilka Škoda Auto loni zvýšila zisk po zdanění z 520 milionů eur na 2,5násobek, tedy na 1,32 miliardy eur, což je v přepočtu zhruba 33,3 miliardy korun. Na hospodaření mělo vliv zvyšování nákladů kvůli růstu cen surovin a dílů, složitá geopolitická situace i obecné zpomalení zájmu o elektromobily. Pozitivní vliv naopak mělo zvýšení dostupnosti vozů pro zákazníky i vhodná skladba nabízených modelů. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti za loňský rok. ČTK Přečíst článek

Spolu s výstavbou nových stanic postupně roste i jejich využití. Spotřeba energií i počet dobíjení loni podle energetických firem, které patří k největším provozovatelům dobíjecí infrastruktury, vzrostly o desítky procent. Nejvytíženější jsou dobíječky v Praze, Středočeském kraji a na hlavních dálničních tazích.

Provozovatelé dobíjecích stanic většinou na jejich výstavbu čerpají i peníze z dotací. Ministerstvo dopravy má v současné době pro dobíjecí stanice a plnicí stanice na vodík vyhrazeno z evropských peněz šest miliard korun.

I přes nárůst ovšem Česko co do počtu stanic zaostává za západoevropskými státy. K lídrům v elektromobilitě v Evropě patří Norsko či Nizozemsko. Podle expertů je nižší počet stanic důsledkem zatím slabšího zájmu o elektromobily. Při přepočtu na celkové množství registrovaných elektrických aut je podle nich jinak tuzemská dobíjecí síť dosud dostačující. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) propočty ukazují, že aktuální počet stanic v Česku by zvládl obsloužit skoro 100 tisíc elektromobilů.