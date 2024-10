Chcete zbohatnout? Kupujte jaderné akcie

Bill Gates, Jeff Bezos, Sam Altman, zakladatelé Googlu. Největší mozky dneška a těžké váhy byznysu zlákal sektor jaderné energetiky.

Samozřejmě, do budoucnosti nikdo nevidí - ani na to, jak se budou vyvíjet ceny akcií. Kdo by ale uposlechl rady v nadsázce použité v titulku článku letos v lednu, skutečhě by teď radostně přepočítával výdělky. Akcie firem navázané na jadernou energetiku měly dobrý rok a vynesly desítky až stovky procent.

Renesance jaderné energetiky probíhá od ruské plynové krize. I státy, které se postupně chtěly od jádra odklonit ve prospěch obnovitelných zdrojů a právě plynu, nyní otáčejí. I v Česku se kromě dostavby Temelína opatrně mluví o dostavbě několika dalších bloků Dukovan, a po světě se plánuje výstavba více než tří set nových reaktorů. Velké státní zakázky táhnou celé odvětví, ovšem pro investory jsou zajímavé také menší jaderné projekty, takzvané SMR, malé modulární reaktory.

Letošní „jízdu“ akcií výrobců SMR a přidružených odvětví táhne především zájem big - techů a rozvoj AI. Jazykové modely umělé inteligence jsou mnohem náročnější na výpočetní kapacitu a tedy i spotřebu energie, než je běžné vyhledávání na internetu. To platí i pro datová centra, cloudy či těžbu a převody kryptoměn. Proto se velkými zákazníky nukleárních firem vedle států či municipalit stávají technologické firmy, některé se do jádra pouštějí samy.

Nedávno Google podepsal smlouvu se společností Kairos (což je sedm let starý start-up), že spolu postaví sedm malých reaktorů, které by měly celkově mít kapacitu 500 megawatt. První by měl být hotov v roce 2030, postupně by reaktory měly pokrýt celou energetickou spotřebu Google.

Vedle toho se zase Microsoft domluvil s firmou Constellation Energy, že obnoví odstavenou elektárnu Three Mile Island v Pensylvánii. Elektrárna se proslavila jako dějiště největší americké jaderné havárie na konci sedmdesátých let, jeden z reaktorů se úplně zničil. Druhý fungoval až do roku 2019, a ten se nyní bude obnovovat. Microsoft se zavázal k odběru elektřiny z tohoto reaktoru na dvacet let. Není to ale žádná levná záležitost: Microsotd se zavázal platit sto dolarů za megawatthodinu, což podle Reuters dvojnásobek proti ceně energie z obnovitelných zdrojů v oblasti. Plus za znovuuvedení reaktoru do provozu zaplatí 1,6 miliardy dolarů.

Činí se i Bezos

Amazon nestojí stranou, ten zase oznámil, že investuje do tří společností — Energy Northwest, X-energy a Dominion Energy — za účelem vývoje SMR. Plánem je, aby Energy Northwest postavilo SMR s využitím technologie od X-energy ve státě Washington, zatímco Amazon a Dominion Energy budou zkoumat možnost výstavby SMR poblíž současné jaderné elektrárny North Anna Power Station ve Virginii, kterou provozuje Dominion.

Zprávy o poptávce technologických firem po jádru táhnou vzhůru celý sektor. Akcie výrobce SMR, firmy NuScale, letos vzrostly skoro na pětinásobek.

NuScale Power Corporation Yahoo Finance/newstream

O 130 procent letos vzrostly akcie zmíněné Constellation Energy (Kairos a X-energy nejsou na burze), která staví reaktor s Microsoftem.

Akcie Constellation Energy zdroj: Yahoo Finance/newstream

Zatím to vypadá, že budoucnost malých reaktorů je růžová. Alespoň co se týče technologických firem, jejichž spotřeba energie raketově roste. Podle agentury EIA měla jen datová centra v roce 2022 na svědomí 1,5 procenta spotřeby globální energie, a to bylo ještě před nástupem umělé inteligence. Odhaduje se, že v příští dekádě právě technologie zvýší globální spotřebu energie o dvacet procent.

Big-techy jsou pod tlakem kvůli užívání nečisté energie, jenže obnovitelné zdroje na spotřebu nestačí a nejsou zcela spolehlivé, proto se firmy upínají k jádru - ač není vyřešena otázka radioaktivních úložišť odpadu i bezpečnosti při případných přírodních katastrofách nebo násilných konfliktech.

Každopádně oblast jaderné energetiky láká nejmocnější muže v technologickém sektoru, takže tam směřují velké investice.

Sam Altman, šéf firmy OpenAI, která přišla s ChatGPT, vede startup zaměřený na jadernou fúzi, Helion, který plánuje uvést do provozu do roku 2028 (jaderná fúze je dlouho hledaný proces slučování atomů, který produkuje energii bez nebezpečného jaderného odpadu. V současné době však neexistují žádné komerční aplikace takových elektráren). Altman také předsedá firmě Oklo, zaměřené na jaderné štěpení, která plánuje vybudovat mikroreaktorový závod v Idahu.

Zakladatel Microsoftu Bill Gates rovněž založil a v současnosti předsedá společnosti TerraPower, která pracuje na vývoji pokročilé jaderné elektrárny ve státě Wyoming.