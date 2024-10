Studie: Jak se dostat k čisté a levné elektřině v roce 2050

V příštích 10 letech musí Česko řešit dostatek cenově dostupné energie hlavně úsporami a budováním OZE (zejména větru). Jádro řeší situaci až za horizontem 2035, kdy se čeká další růst spotřeby elektrické energie, rozhodnutí je ale potřeba udělat co nejdříve, vyplývá ze studie Fakta o klimatu.

Tím ale podle závěrů studie Fakta o klimatu práce nekončí. Vedle toho je potřeba realizovat transformaci teplárenství: Přechod na bezuhlíkové zdroje a snížení závislosti na fosilním plynu.

Po roce 2035 bude spotřeba elektřiny dále růst, a proto je třeba rozhodnout o dalším rozvoji energetiky, včetně možnosti rozvoje jaderné energetiky. Rozhodnutí musí být učiněno brzy kvůli dlouhé době přípravy a výstavby jaderných bloků. Bezemisní elektřina je klíčová pro dekarbonizaci a další sektory (doprava, průmysl, vytápění). Do roku 2050 se očekává nárůst spotřeby elektřiny o 50–75 %, což vyžaduje čistou a levnou elektřinu.

Pro dosažení nízkých nákladů na výrobu elektřiny jsou významné zejména tyto tři kroky

rozvoj větrné energetiky (částečně také solární energetiky)

energetické úspory

propojování evropské energetické soustavy

U jádra velmi záleží na tom, zda se podaří udržet náklady na výstavbu pod kontrolou. Při nízké ceně výstavby by nové jaderné elektrárny ke snížení celkových nákladů přispěly až -10 eur/MWh, vysoká cena výstavby by naopak tyto náklady výrazně zvýšila o +13 eur/MWh.

Rozvoj větrné energetiky. Větrná energie je ekonomicky výhodná, zvláště pro pokrytí vysoké zimní spotřeby elektřiny. Ve všech scénářích se ukázalo jako výhodné rozvíjet větrnou energetiku až k hornímu limitu dostupného potenciálu. Důležité je také dosáhnout alespoň 15–20 GW instalovaného výkonu v solární energetice.

Energetické úspory. Úspory elektřiny mají zásadní dopad na náklady na výrobu elektřiny, zejména v zimě, kdy je spotřeba nejvyšší. Klíčové je urychlit renovace budov a dosáhnout úspor energie v průmyslu.

Propojování Evropy. Dobře propojená Evropa s vysokým rozvojem obnovitelných zdrojů vede k nižším celkovým nákladům na výrobu elektřiny. Rozvoj přenosových soustav není nákladný a snižuje náklady tím, že umožňuje lépe využívat elektřinu ze slunce a větru napříč Evropou.

Základní kámen České energetiky má i v budoucnu tvořit jádro jako stabilní a bezemisní zdroj energie (dnes tvoří necelých 40 % hrubé výroby elektřiny). Pro tento cíl je ale potřeba vybudovat až čtyři nové bloky, protože jeden nový jaderný zdroj v Dukovanech by jen zčásti nahradil stávající 4 bloky z 80. let.

Takto rozsáhlá investice klade velké nároky na veřejné finance. Nové zdroje energie je potřeba budovat s některou z forem státní podpory, jinak by náklady na jejich financování nepřijatelně narostly a efekt v podobě nižší ceny elektřiny by se nedostavil. Případný dopad na státní schodek je ale potřeba vnímat v kontextu investice, která je důležitá pro zajištění energetické bezpečnosti a která podpoří domácí ekonomiku.

Stavba pouze 1–2 velkých jaderných bloků by znamenala určité snížení rizika. Rozvoj jaderné energetiky sám o sobě výrazně nesníží náklady na výrobu elektřiny, pokud se nepostaví čtyři velké bloky mimořádně levně. Závazné rozhodnutí o dalších blocích je ale vhodnější odložit po roce 2030.

Financování jaderných projektů pak hraje zásadní roli v celkových nákladech. Český model státní podpory pro první nový blok v Dukovanech je výhodný a pokud by se ČR definitivně rozhodla pro stavbu 1 až 2 bloků, může to být pro Česko ekonomicky výhodně. Stavba 3. a 4. bloku už by nicméně neměla být závazná a Česko by mělo mít možnost od jejich výstavby snadno odstoupit.

Z pohledu výsledné ceny za výstavbu NJZ je nezbytně nutné zajistit, aby veškeré přípravy probíhaly bez zbytečných průtahů, to vyžaduje maximální akceschopnost a koordinaci povolovacích orgánů a příslušných úřadů.

Kolik to tedy stojí

V médiích a různých diskuzích se lze setkat s velmi rozdílnou cenou za jeden nový velký blok: částka se pohybuje od 160 mld. Kč až po 750 mld. Kč. Jak je to možné?

Odhad 160 miliard korun je bez nákladů na financování. Odhad 750 miliard naopak počítá s plně komerčním financováním (8% WACC – weighted average cost of capital, tedy vážený průměr nákladů kapitálu) a výrazným prodražením projektu, podobně jako u elektrárny Hinkley Point C.

Bude-li financování výhodné, nebude zpoždění nebo prodražení projektu představovat významné riziko. Naopak při drahé variantě financování budou dopady zpoždění a prodražení pro Česko obrovské.

V Česku existují dva hlavní mechanismy státní podpory:

státní půjčka, zde nazvaná nízkoúročená návratná finanční výpomoc (při výstavbě reaktoru dokonce bezúročná), ČEZ by ji měl splácet 30 let od spuštění reaktoru,

garance ceny elektřiny na 40 let provozu: formou smlouvy o vyrovnávacím režimu

Výhodné financování může jadernému projektu zajistit hlavně stát –český model podpory zajišťuje pro Dukovany 5 mimořádně výhodné financování. Státem garantovaná cena elektřiny sníží riziko nejasných budoucích příjmů a může snížit WACC na 6–7 %. Státní půjčka poskytuje velmi levné financování s reálnou úrokovou sazbou 0–3 %.

Investice se běžně rozpočítávají na 60 let provozu. Pro Dukovany 5 je plánována státní půjčka na 30 let provozu. Stát by měl zavést mechanismus, aby měl z levného provozu po splacení také zisk.

Referenční scénář pro rok 2050

V tomto scénáři 50 % elektřiny vyrábí obnovitelné zdroje, 30 % jaderné zdroje a 10 % se vyrábí z plynu v kombinaci s technologií CCUS. Dalších 10 % elektřiny dodává krátkodobá akumulace a zelený vodík.

Výsledný referenční scénář:

Podíl obnovitelných zdrojů: Zhruba 50 % výroby (asi 60 TWh) plus 10 TWh z akumulace.

Podíl jaderné energetiky: Asi 40 TWh, zahrnující velké jaderné bloky (2 nové) a malé modulární reaktory.

Flexibilní řiditelné zdroje: 3 GW paroplynových zdrojů s CCUS a 7 GW vodíkových turbín.

Přebytky výroby: Využívány na flexibilní spotřebu a akumulaci, část exportována, zbytek mařen (asi 4 % výroby).

Ve výsledku má Česko mírně kladnou exportní bilanci elektřiny, což je způsobeno evropským scénářem Omezená spolupráce.

Studie konzervativně zmiňuje i alternativu v podobě malých modulárních reaktorů (SMR). Možné zlevnění technologie SMR by se mohlo v budoucnu ukázat jako lepší varianta – namísto dnes zvažovaných velkých jaderných bloků. V tuto chvíli ovšem malé modulární reaktory existují jen v několika demonstračních jednotkách a o jejich ceně schází hodnověrné informace. Přesto je možné, že se tato situace v dalších 10 letech podstatně promění.

