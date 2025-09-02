Twistcafe mění jméno i vedení
Twistcafe Group se mění na Twist. Franšízová síť zahajuje novou etapu pod trojicí majitelů.
Společnost Twistcafe Group mění název na Twist. Franšízová síť zahajuje novou etapu pod trojicí majitelů. Rebranding oficiálně oznámila během výroční akce v Uhelném mlýně, která přilákala přes 400 hostů z řad franšízantů, byznysových partnerů i zaměstnanců. Změna názvu je součástí komplexní transformace celé skupiny. Do čela přichází nový management a mění se také vlastnická struktura, oznámila dnes firma.
Novými spolumajiteli skupiny Twist jsou Andrea Fenn a Daniel Ryška, kteří doplňují Radka Kleina (na snímku), Klein první zleva).
„Nechceme, aby firma byla závislá na jednom jméně či stylu řízení. Přechod na Twist a nové rozdělení rolí je klíčovým krokem k tomu, aby společnost byla dlouhodobě stabilní, transparentní a nadále efektivně řízená i při pokračující expanzi a růstu,“ dodal Radek Klein. Zároveň zdůraznil, že Twist staví na důvěře svých partnerů: dnes na jednoho franšízanta připadá v průměru více než 2,1 provozoven, což potvrzuje jejich spokojenost a ochotu síť dále rozvíjet.
„Naším cílem je, aby Twist byl partnerem, na kterého se franšízanti mohou plně spolehnout. Máme jasně nastavenou strategii a víme, že s naším týmem dokážeme síť posouvat neustále dál - ať už jde o kvalitu služeb, inovace nebo expanzi na nové trhy,“ představil plány skupiny Daniel Ryška, COO skupiny Twist. „Společnou vizí nás všech také je, aby Twist byl značkou, která zákazníky baví, přináší jim radost a vždy něco navíc. Proto budeme do budoucna ještě více stavět na kreativitě, marketingu a silném příběhu značky,“ doplnila Andrea Fenn, CMO skupiny Twist
K představení rebrandingu i nového vedení došlo během výroční akce, která se uskutečnila v industriálním prostoru Uhelný mlýn. Dorazilo přes 400 hostů, z toho více než 150 aktivních franšízantů. Součástí večera byla i prezentace nové vizuální identity a plánů na další rozvoj.
Květinářství letos převzala skupina Twistcafe, která provozuje kavárny Trdlokafe nebo stánky s kávou Kofi Kofi. A nový majitel má ambiciózní plány. S novým konceptem "květinových kaváren" chce expandovat do desítek českých měst.
Síť Kytky od Pepy rozkvete. Nový majitel plánuje letos otevřít asi 30 poboček
Zprávy z firem
Květinářství letos převzala skupina Twistcafe, která provozuje kavárny Trdlokafe nebo stánky s kávou Kofi Kofi. A nový majitel má ambiciózní plány. S novým konceptem "květinových kaváren" chce expandovat do desítek českých měst.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.