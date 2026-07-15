Karel Pučelík: Nigel Farage hraje nedůstojné divadlo za veřejné peníze
Dlouho se opíral do ostatních, nyní politická kauza dohnala i jeho. Proč parlament vyšetřuje Nigela Farage? Proč rezignoval na svůj mandát? A konečně, proč mají Britové raději držet palce chlápkovi s odpadkovým košem na hlavě?
Lídr britské populistické pravice Nigel Farage donedávna působil, že se připravuje na převzetí premiérského křesla. Na konkurentech nenechal nit suchou. Jeho Reform UK v průzkumech vede. Farageovy plány však v posledních týdnech dostávají trhliny, stejně jako jeho pověst. Do centra pozornosti se dostaly peníze, které získal „jen tak“ od různých milionářů a miliardářů.
Na začátku léta vyšlo najevo, že dostal od britsko-thajského podnikatele Christophera Harbornea pět milionů liber (skoro 150 milionů korun), a to těsně před tím, než se rozhodl kandidovat do parlamentu. Farage tento dar pořádně nevysvětlil a v médiích se vykrucoval. Nejdříve tvrdil, že jde o příspěvek na bezpečnost, protože ho státní aparát dostatečně nechrání, pak ale rovnou začal rozhlašovat, že je klidně může utratit za sázky na koně nebo Ferrari.
Britští poslanci musí majetkové poměry a dary transparentně přiznávat. Farage je přesvědčen, že to dělat nemusel, protože ještě nebyl poslancem. Parlamentní vyšetřovatel, který na sporné případy dohlíží, si však tak jistý není, a pustil se do prověřování darů. Přece jen taková částka od kryptopodnikatele spojeného se stablecoinem Tether vrhá na politiku Reform UK zvláštní světlo. Jen pro ilustraci – právě Farageovo uskupení má ke kryptu velmi přívětivé postoje.
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Farage proti Odpaďákovi
Pro Farage prověřování a kauza táhnoucí se měsíce nebyly úplně příjemnou vyhlídkou, a tak se rozhodl k radikálnímu kroku. Na svůj mandát rezignoval, ovšem v srpnu se bude ucházet o podporu voličů z Clactonu znovu. Zní to skoro až čestně – ať voliči sami rozhodnou. Jenže tak jednoduché to není. V jemu nakloněném obvodě v podstatě nechává své příznivce, aby ho podrželi.
Farage se rezignací pokouší si nad celou záležitostí umýt ruce. Ostatní strany mu na to ale neskočily, do voleb totiž nepostaví vlastního kandidáta, aby Reform UK nepřidávaly politické body. Kampaň to bude naprosto zbytečná, protože jediným Farageovým soupeřem bude Count Binface – známá satirická postava britských voleb, která vystupuje v kostýmu připomínajícím Dartha Vadera, jen s tím rozdílem, že místo helmy má popelnici. Ten si příležitost ujít nenechá.
Toto divadlo se navíc děje za veřejné peníze. Uspořádat doplňovací volby, tím spíš když nejdou připojit k jinému, třeba komunálnímu hlasování, stojí poměrně dost peněz. Nejlepší by bylo, kdyby „hrabě Odpaďák“ vyhrál, čímž by se šaráda ukončila. To by pak volby alespoň k něčemu byly.
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Strana miliardářů
Nigel Farage nyní v médiích vystupuje jako oběť. Jako outsider, který leží v žaludku elitám a establishmentu. Považte, ale jak může hrát roli člověka zvenčí, když jeho politická kariéra v podstatě závisí na bohatých dárcích?
Nejde jen o to, že dary dostává Farage osobně. Podobně na tom je celá Reform UK. Zatímco třeba Strana zelených vybírá prostředky po malých částkách, Reform dostává pořádné injekce od miliardářů – její rozpočet je velice významně závislý na zmíněném Christopheru Harborneovi a dalších bohatých, včetně těch kontroverzních.
Ať už volby a vyšetřování dopadnou jakkoli, jedno je jasné. Farage a Reform se staví do role ochránců obyčejných lidí, zatímco je financují nejbohatší. K tomu ani nedokážou vysvětlit, čím si takové částky vysloužili. Není divu, že více než polovina Britů Reform považuje za slizkou partičku.
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