IBM zaspala nástup nové éry, přiznal její šéf. Akcie se propadly o čtvrtinu
Předběžné výsledky IBM nenaplnily očekávání analytiků ani investorů. Akcie firmy po zahájení obchodování ztrácely kolem 25 procent a dolů zamířily také další softwarové společnosti. Vedení IBM přiznalo, že ve druhém čtvrtletí nedokázalo včas reagovat na rychlou proměnu trhu.
IBM oznámila, že její tržby se ve druhém čtvrtletí podle předběžných údajů zvýšily meziročně o jedno procento na 17,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 365 miliard korun. Analytici oslovení společností LSEG v průměru očekávali 17,86 miliardy dolarů.
Za očekáváním zůstal také upravený zisk. IBM předpokládá 2,93 dolaru na akcii, zatímco analytici počítali přibližně s 3,01 dolaru.
Nejhůře si vedla infrastrukturní divize, jejíž tržby meziročně klesly o sedm procent. Softwarová část naopak vykázala pětiprocentní růst a tržby z poradenství zůstaly přibližně na úrovni předchozího roku.
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Šéf IBM přiznal, že firma změny nezvládla
Generální ředitel IBM Arvind Krishna v dopise investorům přiznal, že firma nedokázala dostatečně rychle reagovat na změny v chování zákazníků. Několik velkých kontraktů se nepodařilo uzavřít v plánovaném termínu.
Podniky podle něj přesouvaly část rozpočtů k serverům, paměťovým úložištím a dalšímu vybavení pro datová centra. Reagovaly tak mimo jiné na obavy z nedostatku paměťových komponent a očekávaného růstu jejich cen. IBM rozsah této změny podcenila.
„V tomto čtvrtletí jsme klopýtli,“ připustil Krishna v dopise investorům.
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Boom AI může ukusovat softwarovým firmám
Slabší čísla IBM posílila obavy investorů, že rychlý rozvoj umělé inteligence mění způsob, jakým firmy rozdělují technologické rozpočty. Větší část peněz nyní může směřovat do čipů, serverů a datových center, zatímco nákupy tradičního softwaru nebo konzultačních služeb zákazníci odkládají.
Nástroje umělé inteligence navíc stále častěji automatizují programování a další rutinní firemní činnosti. Investoři se proto obávají, že mohou postupně oslabit poptávku po části produktů tradičních softwarových společností.
„Pro akcie IBM a dalších softwarových společností je to nepříjemná situace,“ uvedl analytik Chris Beauchamp ze společnosti IG Group.
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Výprodej zasáhl i další technologické firmy
Propad se neomezil jen na IBM. Akcie společností Microsoft, Salesforce, ServiceNow nebo Intuit podle agentury Reuters oslabovaly přibližně o dvě až pět procent. Pokles IBM kolem 25 procent by pro firmu mohl znamenat nejhorší jednodenní výsledek od burzovního krachu v roce 1987.
IBM zatím zveřejnila pouze předběžná čísla. Kompletní výsledky za druhé čtvrtletí má představit 22. července.
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