PayPal může změnit majitele. Stripe a Advent nabídly 1,1 bilionu korun
Platební společnost PayPal může čekat jedna z největších transakcí v historii finančních technologií. Konkurenční Stripe a investiční skupina Advent International za ni podle agentury Reuters nabídly více než 53 miliard dolarů, tedy asi 1,1 bilionu korun. PayPal zatím na návrh nereagoval, jeho akcie ale po zveřejnění informace prudce posílily.
Platební společnost Stripe a investiční skupina Advent International nabídly více než 53 miliard dolarů, přibližně 1,1 bilionu korun, za převzetí amerického PayPalu. S odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním o tom informovala agentura Reuters.
Zájemci navrhli cenu 60,50 dolaru za jednu akcii. Ve srovnání s úterní závěrečnou cenou na burze jde o prémii přibližně 28 procent.
Nabídku podle zdrojů předložili PayPalu už na začátku měsíce. Podporuje ji přislíbené bankovní financování v objemu zhruba 50 miliard dolarů. PayPal, Stripe ani Advent se k informacím nevyjádřily.
První kontakt mezi stranami se podle zdrojů uskutečnil už na začátku dubna. PayPal na nabídku zatím neodpověděl. Stripe a Advent se v příštích týdnech chtějí pokusit jednání posunout dál.
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Akcie PayPalu prudce posílily
Informace o možné transakci okamžitě povzbudila investory. Akcie PayPalu v předobchodní fázi posilovaly téměř o 15 procent na 54,40 dolaru.
Stripe a Advent by podle návrhu vlastnily PayPal společně a každý by držel stejný podíl. Rozdělení společnosti neplánují. Zda však jednání skutečně povedou k uzavření obchodu, zatím není jisté.
PayPal
Aktuální cena akcií
Z průkopníka digitálních plateb se stal cíl převzetí
PayPal vznikl na konci 90. let a patřil k průkopníkům internetových plateb. V posledních letech ale čelí silnější konkurenci služeb Apple Pay, Google Pay i dalších platebních metod. Současně se potýká se zpomalováním růstu.
Tržní hodnota firmy dosáhla v roce 2021 přibližně 360 miliard dolarů. Letos klesla až ke 36 miliardám dolarů. Za posledních dvanáct měsíců společnost ztratila více než 40 procent své hodnoty.
Nový generální ředitel Enrique Lores, který se funkce ujal letos v březnu, zahájil rozsáhlou restrukturalizaci. Jejím cílem je zjednodušit fungování firmy a obnovit růst.
PayPal v dubnu rozdělil své aktivity do tří divizí. První se zaměřuje na platby při nakupování, druhá na spotřebitelské finanční služby Venmo a třetí na platební infrastrukturu a kryptoměny.
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Platebním odvětvím prochází vlna akvizic
Případné převzetí PayPalu by bylo dalším velkým obchodem na globálním trhu platebních služeb. Společnosti se prostřednictvím akvizic snaží získat větší rozsah, snížit náklady a vstoupit do rychleji rostoucích segmentů, například přeshraničních či firemních plateb.
Global Payments se letos dohodla na převzetí konkurenta Worldpay za 24,25 miliardy dolarů, tedy přibližně 514 miliard korun. Kanadská společnost Nuvei mezitím koupila Payoneer Global za 2,75 miliardy dolarů.
Mastercard podle listu Financial Times zvažuje prodej většinového podílu ve své britské platební divizi Vocalink zpět britským bankám.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
PayPal sází na umělou inteligenci
PayPal v prvním čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o sedm procent na 8,35 miliardy dolarů a překonal očekávání analytiků. Objem zpracovaných plateb po očištění o kurzové vlivy vzrostl o osm procent přibližně na 464 miliard dolarů.
Firma chce zároveň více využívat umělou inteligenci ke zjednodušení provozu a odstranění duplicit. Během dvou až tří let očekává úspory kolem 1,5 miliardy dolarů, které plánuje znovu investovat do růstu.
Stripe patří k nejhodnotnějším soukromým společnostem v platebním odvětví. Při únorové nabídce odkupu akcií od zaměstnanců a investorů byla oceněna na 159 miliard dolarů.
Společnost se sídly v San Francisku a Dublinu poskytuje firmám služby pro přijímání plateb, výplatu peněz a automatizaci finančních procesů.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.