Orbánův bývalý ministr míří k Číňanům. Szijjártó nastupuje do vedení automobilky BYD
Bývalý maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó opouští parlament a přechází do čínské automobilky BYD. Ve společnosti, která v Maďarsku buduje svůj první evropský závod na výrobu osobních aut, bude mít na starosti vnější vztahy a rozvoj nových obchodních aktivit. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Dlouholetý maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó rezignoval na poslanecký mandát a připojí se k čínskému výrobci elektromobilů BYD. Podle agentury Bloomberg bude ve firmě odpovědný za vnější vztahy a rozvoj nových obchodních linií.
BYD v současnosti staví na jihu Maďarska svůj první evropský závod na výrobu osobních automobilů. Szijjártó patřil během svého působení ve vládě k hlavním zastáncům čínských investic v zemi, zejména v automobilovém a bateriovém průmyslu.
Maďarská cesta k euru do roku 2030, jak ji slibuje novopečený premiér Péter Magyar, by byla hotovou fiskální šokovou terapií. Pokud by Budapešť chtěla splnit maastrichtská kritéria tak, aby její veřejný deficit nepřesahoval tři procenta HDP a veřejný dluh klesl k hranici 60 procent HDP, musela by během tří let provést rozpočtový obrat, který by v českých poměrech odpovídal téměř půl bilionu korun ročně.
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Názory
Maďarská cesta k euru do roku 2030, jak ji slibuje novopečený premiér Péter Magyar, by byla hotovou fiskální šokovou terapií. Pokud by Budapešť chtěla splnit maastrichtská kritéria tak, aby její veřejný deficit nepřesahoval tři procenta HDP a veřejný dluh klesl k hranici 60 procent HDP, musela by během tří let provést rozpočtový obrat, který by v českých poměrech odpovídal téměř půl bilionu korun ročně.
„BYD byl jedním z největších úspěchů automobilového průmyslu posledních dvou desetiletí a předním světovým výrobcem elektromobilů,“ uvedl Szijjártó ve středu na Facebooku.
Tvář Orbánova otevírání se Východu
Sedmačtyřicetiletý Szijjártó byl jednou z nejvýraznějších tváří zahraniční politiky bývalého premiéra Viktora Orbána. Podílel se především na strategii označované jako „otevírání se Východu“, která kladla důraz na posilování vztahů s Čínou a Ruskem, píše Bloomberg
Tento přístup často vyvolával napětí mezi Budapeští a jejími partnery v Evropské unii a NATO. V Bruselu byl Szijjártó známý jako politik, který se opakovaně snažil zmírňovat sankce vůči Rusku nebo blokovat prohlášení kritická k Číně.
Úzké vztahy udržoval také s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, s nímž se pravidelně setkával i po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Další rána pro oslabený Fidesz
Szijjártóův odchod podle Bloombergu představuje další komplikaci pro Viktora Orbána a jeho stranu Fidesz. Bývalý maďarský premiér v dubnu utrpěl po 16 letech nepřetržité vlády výraznou volební porážku.
V posledních dnech navíc přišel o předsedkyni parlamentního klubu své strany, která nečekaně rezignovala. Jiná bývalá poslankyně Fideszu mezitím oznámila, že začne budovat nové politické uskupení.
Přechod jednoho z Orbánových nejbližších spolupracovníků do vedení čínské automobilky tak není jen významným personálním úlovkem pro BYD, ale také dalším symbolem oslabování někdejšího mocenského jádra maďarské vlády.
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