Dvacet let posílal miliardy Gatesově nadaci. Teď Buffett kvůli Epsteinovi poprvé vyčkává
Warren Buffett poprvé po dvaceti letech vynechal pololetní dar Gatesově nadaci. Podle The Wall Street Journal čeká na výsledky prověrky jejích dřívějších vazeb na Jeffreyho Epsteina.
Warren Buffett se poprvé za dvacet let rozhodl neposlat svůj pololetní dar nadaci Gates Foundation. Podle deníku The Wall Street Journal čeká na výsledky prověrky vazeb organizace na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Buffett začal nadaci spoluzakladatele Microsoftu posílat velké dary v roce 2006. S rozhodnutím o dalším daru může podle listu počkat až do Dne díkůvzdání. WSJ se odvolává na nejmenované osoby obeznámené se situací.
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Dary za desítky miliard dolarů
Rozhodnutí se podle zprávy nemá týkat všech Buffettových filantropických aktivit. Nadále se očekává, že bude přispívat nadacím vedeným jeho třemi dětmi i nadaci Susan Thompson Buffett Foundation, pojmenované po jeho zesnulé manželce.
Buffett patří k dlouholetým přátelům Billa Gatese. Nadaci Gates Foundation každoročně daroval akcie třídy B společnosti Berkshire Hathaway. Za poslední dvě desetiletí měly tyto dary hodnotu zhruba 48 miliard dolarů.
Berkshire Hathaway
Aktuální cena akcií
Pozornost kolem Gatesových vazeb na Epsteina letos znovu zesílila po zveřejnění souboru dokumentů americkým ministerstvem spravedlnosti. Gates tento měsíc vystoupil na slyšení v Kongresu a uvedl, že jeho schůzky se zesnulým finančníkem a sexuálním delikventem byly „vážnou chybou v úsudku“.
Gates Foundation si po zvýšené pozornosti zadala prověrku svých dřívějších kontaktů s Epsteinem. Chce zároveň prověřit pravidla pro posuzování nových filantropických partnerství. Buffett byl podle zdrojů WSJ v kontaktu s vedením nadace, aby se o těchto vazbách a probíhající kontrole dozvěděl více.
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Nadace už dříve uvedla, že její správní rada a vedení by měly dostat aktuální informace letos v létě.
Buffett v březnovém rozhovoru pro CNBC řekl, že chce před rozhodnutím o budoucích darech počkat na další informace o Gatesově vztahu s Epsteinem.
Mluvčí Berkshire Hathaway, Buffetta ani Gates Foundation na žádosti o komentář zaslané mimo běžnou pracovní dobu bezprostředně nereagovali.