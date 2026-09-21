Ekonomický diář Pavla Párala: Síkelův strategický nákup Net4Gas se ocitl v rukou policie. Zaváněl ale od začátku
Už když v roce 2023 tehdejší ministr hospodářství a dnešní eurokomisař Josef Síkela (STAN) vymyslel „strategický“ nákup plynovodu Net4Gas od kanadského chemického koncernu Borealis a pojišťovny Allianz, bylo kolem toho hodně pochybností. A hlavně velký spor Síkely s energetickým miliardářem Danielem Křetínským o výhodnosti nákupu pro stát.
Křetínského EPH byl jediným privátním zájemcem o plynové trubky a vláda pod tlakem Síkely ho prostě a jednoduše přeplatila. A ne málo. Firmu Net4Gas tak nakonec koupila státní společnost ČEPS. Její nové vedení po nástupu Babišovy vlády však na nákup nechalo zpracovat audit a na jeho základě podalo trestní oznámení na své předchůdce.
Vypadá to sice trochu jako politická pomsta, ale transakce už před třemi lety, kdy proběhla, pěkně zaváněla. Původním Tranzitním plynovodem, který prodala vláda Miloše Zemana německému energetickému koncernu RWE, proudilo nejprve obří množství ruského plynu přes střední Evropu do Německa a dál na Západ. Po zprovoznění Nord Streamu zase opačným směrem na východ a jih Evropy. Vše platil ruský Gazprom, a to fakticky za pronájem kapacity. Od RWE plynovod v té době už přejmenovaný na Net4Gas koupily zmíněné Allianz a Borealis.
Desítky miliard dividend
Jen jim to za deset let vlastnictví na dividendách vyneslo skoro sedmdesát miliard korun. Podnik skvěle fungoval a investoval a samozřejmě jako každá normální firma pracoval s úvěry, kterých nabral za 33 miliard korun. V lednu 2022 těsně před ruskou invazí na Ukrajinu však Gazprom přestal platit a už nikdy nic nezaplatil.
Státní ČEPS podal trestní oznámení kvůli okolnostem nákupu provozovatele plynovodů NET4GAS. Audit podle firmy odhalil zásadní pochybnosti o tom, jak akvizice proběhla. ČEPS zatím neuvádí, proti komu oznámení míří ani co přesně prověrka zjistila.
Nákup NET4GAS má dohru. ČEPS podal trestní oznámení
Zprávy z firem
Státní ČEPS podal trestní oznámení kvůli okolnostem nákupu provozovatele plynovodů NET4GAS. Audit podle firmy odhalil zásadní pochybnosti o tom, jak akvizice proběhla. ČEPS zatím neuvádí, proti komu oznámení míří ani co přesně prověrka zjistila.
Firma se tak fakticky stala zralá na to projít standardní restrukturalizací, protože jak ukazují její finanční výkazy, byla schopná pokrýt svůj provoz a vygenerovat zisk mezi jednou až dvěma miliardami ročně, ale nebyla schopná nikdy splatit své celkové závazky bankám, mezi nimiž byla Erste, v níž Síkela dlouhé roky pracoval. Pro Borealis a Allianz bylo důležité se firmy z reputačních důvodů zbavit, třeba i se ztrátou.
Zmíněné EPH nezaváhalo a nabídlo za polovinu akcií pět miliard korun, ale za podmínky, kdy věřitelé odepíší alespoň dvě třetiny dluhu. Příliš bolestné by to pro původní věřitele nebylo. Většinou si na očekávanou ztrátu již vytvářeli rezervy nebo pohledávku za Net4Gas prodali spekulantům s podstatnou slevou, třeba za třetinu nominální hodnoty.
V tomto okamžiku do vyjednávání EPH s Allianz a Borealis vstoupil ministr Síkela a nabídl podle ocenění, které si dříve zadal u tří poradenských společností, koupi všech akcií za necelých osm miliard, a to včetně převzetí třicetimiliardových závazků, které měl Net4Gas vůči svým věřitelům. Takovou nabídku se nedalo přebít.
Energetickému a průmyslovému holdingu Daniela Křetínského v prvním pololetí prudce klesl čistý zisk, provozně se mu ale dařilo. Tržby vzrostly téměř o třetinu a provozní zisk o deset procent. Pokles čistého zisku souvisel především s přeceněním Slovenských elektráren.
Křetínského EPH spadl čistý zisk o více než polovinu
Zprávy z firem
Energetickému a průmyslovému holdingu Daniela Křetínského v prvním pololetí prudce klesl čistý zisk, provozně se mu ale dařilo. Tržby vzrostly téměř o třetinu a provozní zisk o deset procent. Pokles čistého zisku souvisel především s přeceněním Slovenských elektráren.
A tak na podzim 2023 proběhla transakce, kdy plynárenskou firmu koupil státní ČEPS. A ony nesplatitelné závazky se nyní hladce platí, protože před koncem roku 2023 Síkelovi podřízený Energetický regulační úřad zvýšil o 38 procent regulované poplatky za dodávku plynu, takže všechny staré dluhy nyní hradí spotřebitelé plynu ve fakturách za dodávku. A Síkela se dodnes plácá po ramenou, jak ziskový kšeft udělal.
Kritická zpráva od KPMG
Letos na jaře nové představenstvo ČEPS zadalo KPMG vypracovat novou forenzní zprávu o tom, jak nákup probíhal a zda nebyl předražený. Ze závěrů dosud utajované zprávy podle webu Info.cz vyplývá že „stát ani ČEPS vůbec nevyjednávaly o ceně, převzaly obří dluhy a nevyjednávaly s péčí řádného hospodáře“.
Amerika má plynu přebytek a platí za něj zlomek evropské ceny. V EU se mezitím velkoobchodní plyn vyšplhal k 84 eurům za megawatthodinu. Téměř desetinásobný rozdíl začíná být vážným problémem pro evropský průmysl.
Lukáš Kovanda: Amerika se topí v levném plynu, Češi platí násobky
Názory
Amerika má plynu přebytek a platí za něj zlomek evropské ceny. V EU se mezitím velkoobchodní plyn vyšplhal k 84 eurům za megawatthodinu. Téměř desetinásobný rozdíl začíná být vážným problémem pro evropský průmysl.
Síkela samozřejmě tvrdí, že se řádně vyjednávalo a odpis dluhů Net4Gas na účet akcionářů nebyl nikdy možný. V reakci na auditní zprávu také upozornil, že nákup Net4Gas tehdy také nebyl jeho osobním rozhodnutím.
„Rozhodla o něm vláda České republiky jako celek, na základě ekonomických posudků a s vědomím toho, že jde o kritickou infrastrukturu pro energetickou bezpečnost země,” uvedl. To vypadá, jako by se dopředu vyviňoval. Již dříve vehementně tvrdil, že celá transakce byla podle něj pro stát výhodná, což dokládá její opětnou ziskovostí a snížením dluhů o víc než 10 miliard korun během dvou let.
Jak se policie a pražské vrchní státní zastupitelství s trestním oznámením kvůli transakci vypořádá, není zatím jasné. Ani audit, na jehož základě se vyšetřuje, neodpovídá na všechny otázky. Nicméně to, že případ jednou může skončit v rukou policie, bylo pravděpodobné od provedení oné strategické transakce.