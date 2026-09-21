Za komplex kanceláří na pražské Pankráci by Němci mohli utržit přes tři miliardy
Německý realitní fond Deka-ImmobilienEuropa prodává komplex kanceláří nedaleko pražské stanice metra Pankrác. Je to další z případů, kdy se zahraniční investoři snaží využít apetitu jejich kapitálově silných českých konkurentů, kteří věří tuzemským komerčním nemovitostem.
Dva vzájemně propojené šestipatrové bloky s názvem Gemini patří mezi větší administrativní budovy v Praze. Tomu odpovídá i cenovka, která by podle zjištění Newstreamu měla přesáhnout v přepočtu tři miliardy korun. Němci nemovitost vlastní od roku 2009, kdy ji koupili za 110 milionů eur. V mezičase její hodnota stoupla.
Další pokus o miliardový prodej
Deka nechtěla své rozhodnutí Gemini prodat nijak komentovat. Vyjádřit se odmítla i realitně-poradenská společnost Cushman & Wakefield, jež pro německý fond prodejní proces organizuje. Deka už letos nabízela na prodej rozsáhlý administrativní areál The Park na pražském Chodově, v němž sídlí nájemci zvučných jmen, jako jsou IBM, DHL či Honeywell. Areál tvoří 12 kancelářských budov, jejichž hodnota přesahuje 300 milionů eur. Nakonec ale Nakonec ale Deka nabídku stáhla, údajně proto, že nabídnutá cena nesplnila její představy.
Vůbec nejdražší tuzemskou komerční nemovitostí je obchodní centrum Palladium v centru Prahy, jehož součástí jsou i kanceláře. Německá investiční společnost Union Investment je loni prodala za 695 milionů eur (16,8 miliardy korun) českému realitnímu fondu Reico, jenž spadá pod rakouskou finanční skupinu Erste.
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Čeští investoři přepisují mapu pražských kanceláří
A domácí investoři jsou stále při chuti. I zmíněný komplex Gemini pravděpodobně skončí v rukou českého realitního fondu. Aktivní jsou v posledních letech například Investika, Trigea, ale i Trinity Bank Radomíra Lapčíka, jež získala balík pěti kancelářských budov Riverside v pražském Karlíně za přibližně 300 milionů eur.
„Kancelářské budovy máme v hledáčku a jsou pro nás priorita, ale probíhající transakce nemůžeme nijak komentovat,“ řekl Jan Kolb, investiční manažer ve společnosti Wood & Company. Její fond letos masivně investoval do nemovitostí v Polsku.
Gemini nabízí nájemcům přibližně 41 tisíc metrů čtverečních převážně kancelářských ploch, v menší části prostor jsou restaurace. Vlastník v průběhu let investoval do modernizace prostor, nová je například recepce. Loni v Gemini prodloužila nájemní smlouvu Barclays a letos také hlavní nájemce, farmaceutická společnost Novartis. Ta však pustila jedno patro, čímž se nepronajatost budovy zvedla na necelých 14 procent. Obsazení uvolněných prostor by nemělo představovat zásadní problém.
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„Pankrác patří mezi nejvíce etablované kancelářské lokality v Praze,“ komentovala Blanka Vačkova, vedoucí průzkumu trhu v poradenské firmě iO Partners. Nájemci ji vyhledávají pro svou výbornou dopravní dostupnost a nabídku moderních budov a služeb. „Důvěra investorů v danou lokalitu se odráží rovněž v připravovaných projektech, ať už jsou ve fázi výstavby nebo těsně před zahájením. Význam lokality a její atraktivita navíc do budoucna poroste s dokončením linky metra D.“
Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
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