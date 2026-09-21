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newstream.cz Politika Fico nechce do války „kvůli nějakému článku pět“. Slovenský tisk se do něj pustil

Fico nechce do války „kvůli nějakému článku pět“. Slovenský tisk se do něj pustil

Robert Fico
ČTK
ČTK, fry
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Výrok Roberta Fica o tom, že nechce zatáhnout Slovensko do války „kvůli nějakému článku pět“, vyvolal ostré reakce. Slovenský tisk v něm vidí zpochybnění závazků vůči NATO a do sporu se zapojil i český prezident Petr Pavel. Fico mezitím tvrdí, že Západ hledá záminky ke konfliktu s Ruskem.

Slovenský premiér Robert Fico svými výroky o kolektivní obraně NATO vyvolal spor, který přesáhl hranice Slovenska. Prohlásil, že nechce, aby se jeho země dostala do vojenského konfliktu „kvůli nějakému článku pět“. Slovenská média jeho slova vykládají jako zpochybnění spojeneckých závazků. Za závažná je označil také český prezident Petr Pavel, s nímž se Fico kvůli tématu dostal do slovní přestřelky. „Chápu, že jako bývalý generál NATO by rád bojoval. Očekávám, že v mém případě bude respektovat mírové směřování,“ řekl Fico o Pavlovi, který byl předsedou vojenského výboru NATO.

Článek 5 Severoatlantické smlouvy je základem kolektivní obrany Aliance: ozbrojený útok proti jednomu členskému státu je považován za útok proti všem. Fico minulý týden uvedl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“. Zároveň tvrdil, že Západ hledá záminky k válečnému konfliktu s Ruskem.

Rusko v roce 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu. Současná Ficova vláda následně zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze slovenských státních zásob.

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ČTK, fry

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Slovenský tisk: Premiér zpochybňuje spojenecké závazky

„Premiér Fico zpochybnil naše závazky v NATO. Straší válkou,“ napsal nejčtenější slovenský list Nový čas. Upozornil také, že premiérových výroků si všimla zahraniční média. Podobně je vyhodnotil deník Plus Jeden deň, podle něhož Fico zpochybnil článek 5 alianční smlouvy.

Deník Sme se zaměřil na Ficovy výzvy k mírovým jednáním o Ukrajině. Podle listu premiér vystupuje, jako by o mír usiloval pouze on a americký prezident Donald Trump. Sme zároveň napsalo, že Fico dosud nepředstavil jinou podobu míru než takovou, která by vyhověla mocenským požadavkům Ruska.

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Dalibor Martínek

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Odvádí Fico pozornost od domácí politiky?

Hospodárske noviny nabízejí další výklad premiérových vystoupení. Podle deníku Fico varováním před válkou a obviňováním Západu odvádí pozornost od jiných témat a oslovuje radikálnější část voličů. List upozornil také na neparlamentní hnutí Republika, které je naladěné proti Ukrajině a v průzkumech volebních preferencí se přibližuje Ficově straně.

Nejostřeji premiéra kritizoval Denník N. Podle něj Fico obrací pozornost k údajné hrozbě ze Západu ve chvíli, kdy se svět obává dalšího válečného konfliktu vyvolaného Ruskem. Deník zároveň zdůraznil, že právě členství v NATO poskytuje Slovensku ochranu v případě napadení, a varoval, že Ficova vyjádření vztahy se spojenci komplikují.

Ficova slova tak otevřela otázku, jak slovenský premiér přistupuje k závazku kolektivní obrany. Zatímco on varuje před zatažením země do války, slovenská média upozorňují na význam alianční pomoci pro bezpečnost samotného Slovenska.

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