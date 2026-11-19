Anthropic přepsal burzovní historii. Rekordní IPO vyneslo přes 81 miliard dolarů
Anthropic přepsal historii burzovních debutů. Výrobce chatbota Claude získal v rekordním IPO 81,3 miliardy dolarů a spolu se soukromým umístěním akcií celkem 107,3 miliardy. Silná poptávka vytlačila cenu nad původní rozpětí a firmu ocenila na zhruba 1,5 bilionu dolarů.
Anthropic má za sebou největší IPO v historii. Společnost stojící za chatbotem Claude prodala společně se svými spoluzakladateli 980 milionů akcií za 83 dolarů za kus a získala 81,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 1,8 bilionu korun. Překonala tak dosavadní rekord SpaceX, jejíž červnový vstup na burzu vynesl 75 miliard dolarů. Po započtení soukromého umístění akcií za dalších 26 miliard dolarů dosáhl celkový objem transakce 107,3 miliardy dolarů, uvádí Bloomberg.
Silná poptávka přiměla Anthropic nabídku před debutem výrazně navýšit. Firma původně plánovala prodat 825 milionů akcií v cenovém rozpětí 70 až 78 dolarů, nakonec však stanovila cenu na 83 dolarů. Samotný Anthropic prodal přibližně 956,4 milionu akcií a jeho sedm spoluzakladatelů dalších 23,6 milionu. Objednávky dosahovaly téměř sedminásobku dostupného množství akcií a někteří investoři tak získali menší příděl, než očekávali. Do soukromého umístění se zapojily mimo jiné Google, AMD, Microsoft a Nvidia, která má koupit akcie za deset miliard dolarů.
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Anthropic vstupuje mezi burzovní giganty
Cena 83 dolarů za akcii ohodnocuje Anthropic při plně zředěné hodnotě zhruba na 1,5 bilionu dolarů. Firma se tím podle Bloombergu řadí mezi 15 největších veřejně obchodovaných společností světa, přibližně na úroveň Tesly a před Eli Lilly. Zároveň jde o první burzovní debut společnosti z kategorie takzvaných frontier AI labs, tedy firem vyvíjejících nejpokročilejší modely umělé inteligence. Anthropic tak na burze předběhl konkurenční OpenAI, která vstup na veřejné trhy neplánuje před rokem 2027.
Debut přichází v citlivou chvíli pro technologický sektor. Nasdaq 100 během předchozího týdne klesl o 4,4 procenta a vstup Anthropic na burzu je tak významnou zkouškou, zda pokračující nadšení investorů z umělé inteligence převáží nad obavami z vysokých nákladů a rizik celého odvětví. Firma rychle roste, zároveň ale plánuje enormní výdaje zejména za čipy a výpočetní kapacitu.
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Akcie se dnes otevřou i drobným investorům
S akciemi Anthropic se má dnes začít obchodovat na trhu Nasdaq Global Select Market pod symbolem ANT. Podle analytika Portu Marka Maliny se k nim drobní čeští investoři dostanou po skončení otevírací aukce, pravděpodobně mezi 17:30 a 19:00 středoevropského času.
Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci OpenAI a jeho hlavním produktem je chatbot Claude, který firma uvedla na trh v roce 2023. Burzovní debut teď z firmy dělá nejen jednoho z hlavních hráčů globálního závodu v AI, ale také jednu z nejhodnotnějších veřejně obchodovaných společností světa.
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