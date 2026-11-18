Anthropic míří rovnou do plných. V IPO může překonat i SpaceX
Anthropic míří na burzu s ambicí přepsat historii. Výrobce chatbota Claude může v IPO získat až 90,4 miliardy dolarů a zájem investorů je tak silný, že objednávky téměř sedminásobně převyšují nabídku akcií.
Anthropic se chystá na jeden z největších burzovních debutů v historii. Firma stojící za chatbotem Claude podle lidí obeznámených se situací investorům naznačuje, že cenu akcií při vstupu na burzu očekává na horní hranici nabízeného rozpětí 70 až 78 dolarů za kus, případně ještě výše, píše Bloomberg. Anthropic společně se svými sedmi spoluzakladateli nabízí celkem 825 milionů akcií. Pokud by byla cena stanovena na 78 dolarech a započítalo se také soukromé umístění akcií za 26 miliard dolarů, firma by mohla získat 90,4 miliardy dolarů.
Zájem investorů je přitom mimořádný. Anthropic podle zdrojů obdržel několik objednávek v hodnotě nejméně deseti miliard dolarů a celková poptávka se blíží sedminásobku počtu nabízených akcií. Bankéři už potenciální investory upozorňují, že firma bude při přidělování akcií zvýhodňovat své stávající investory a někteří zájemci tak mohou získat výrazně menší podíl, než očekávají.
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Stanislav Šulc: Kauza Nvidia aneb Když se tech bros. dostanou do křížku s diplomaty
Názory
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Anthropic může překonat SpaceX
Při ceně 78 dolarů za akcii by plně zředěná hodnota Anthropic dosáhla přibližně 1,4 bilionu dolarů. Pokud se nabídka uskuteční v plánovaném rozsahu, překonala by základní IPO SpaceX v hodnotě 75 miliard dolarů a stala se největším burzovním vstupem všech dob. Hodnota Anthropic by však při debutu zůstala pod 1,77 bilionu dolarů, na které byla oceněna SpaceX při svém prvním prodeji akcií.
Anthropic zároveň podporuje zájem investorů sérií prezentací. Jednou z nich byla živě přenášená diskuse generálního ředitele Daria Amodeie se šéfem JPMorgan Chase Jamiem Dimonem. Akce se osobně zúčastnil také miliardář Bill Ackman. „Udělal na mě dojem,“ řekl následně o Amodeiovi. „Působil jako velmi přemýšlivý a vyrovnaný generální ředitel.“
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Tržby rostou, stejně jako obří výdaje
Za vysokým oceněním stojí rychle rostoucí byznys Anthropic. Firma podle dokumentů vykázala k 31. říjnu roční tempo tržeb 81 miliard dolarů, tedy o deset miliard více než na konci září. Současně ale prudce rostou také její náklady. Do konce září 2027 má Anthropic závazky přibližně za 71 miliard dolarů, především za výpočetní kapacitu a čipy.
Cena akcií by měla být stanovena dnes a obchodování má začít zítra. IPO vedou Goldman Sachs a Morgan Stanley spolu s dalšími 20 bankami. Akcie Anthropic se mají na Nasdaqu obchodovat pod symbolem ANT.
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