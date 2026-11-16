Buffett rozdává další miliardy. Laskavost prý vynáší víc než akcie. A Gatesova nadace nedostala nic
Legendární investor Warren Buffett pokračuje v rozdělování svého obrovského majetku. Čtyřem nadacím spojeným s jeho rodinou daruje více než devět milionů akcií společnosti Berkshire Hathaway v hodnotě přibližně 5,5 miliardy dolarů. Šestadevadesátiletý miliardář už dříve oznámil, že se chce během osmi let zbavit svého rozsáhlého podílu ve firmě. Zatímco rodinné nadace získávají další akcie, nadace Billa Gatese tentokrát vyšla naprázdno, připomíná Bloomberg. Důvod? Neobjasněné Gatesovy vazby na odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina
Americký miliardář Warren Buffett, emeritní předseda představenstva investičního konglomerátu Berkshire Hathaway, pokračuje v předávání svého jmění na charitativní účely. Čtyřem nadacím spojeným s jeho rodinou daruje více než devět milionů akcií Berkshire Hathaway. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na prohlášení společnosti.
Tři nadace vedené Buffettovými dětmi, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation a NoVo Foundation, získají každá 1,85 milionu akcií třídy B. Dalších 3,69 milionu akcií připadne nadaci Susan Thompson Buffett Foundation, která nese jméno investorovy zesnulé manželky.
Hodnota darovaných akcií dosahuje přibližně 5,5 miliardy dolarů. Buffett kvůli převodu nejprve přeměnil 6150 akcií Berkshire Hathaway třídy A na 9,225 milionu akcií třídy B. Ani po této mimořádné transakci však jeho jmění zdaleka není vyčerpáno. Nadále vlastní 182 140 akcií třídy A v hodnotě přibližně 162 miliard dolarů, uvedla CNBC.
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Laskavost vynáší víc než nejlepší investice, vzkázal Buffett
Buffett darování akcií doprovodil tradičním dopisem ke Dni díkůvzdání, ve kterém připomněl význam laskavosti a štědrosti. „Loni na Den díkůvzdání jsem napsal, že laskavost nic nestojí, ale je k nezaplacení. O rok později bych jen dodal, že se zhodnocuje složeným úročením, a to lépe než cokoli, co jsme s Charliem kdy koupili,“ napsal Buffett s odkazem na svého dlouholetého obchodního partnera Charlieho Mungera, který zemřel v listopadu 2023.
Šestadevadesátiletý investor zároveň zdůraznil, že má naprostou důvěru ve schopnosti svých tří dětí spravovat prostředky určené na charitativní účely. Stejně pevná podle něj zůstává i důvěra v Berkshire Hathaway, kterou nyní vede Greg Abel. Buffett zopakoval, že všechny jeho zbývající akcie společnosti nakonec připadnou čtyřem rodinným nadacím.
Buffett chce během osmi let rozdělit svůj podíl
Buffett už v červenci oznámil, že během následujících osmi let plánuje postupně rozdělit svůj rozsáhlý podíl v Berkshire Hathaway. Tehdy každé z nadací svých dětí věnoval milion akcií a dalších devět milionů akcií získala nadace pojmenovaná po jeho zesnulé manželce. Současný dar tak představuje další krok v postupném předávání Buffettova majetku rodinným charitativním organizacím.
Buffett přitom rozdává akcie v době, kdy Berkshire Hathaway zažívá mimořádně silné období na burze. Od začátku čtvrtého čtvrtletí její akcie podle CNBC posílily o více než 19 procent a minulý týden zakončily čtyři obchodní seance v řadě na rekordních maximech. Americký index S&P 500 ve stejném období naopak odepsal 1,2 procenta. Investoři vnímají Berkshire jako bezpečnější útočiště v době nejistoty kolem investic do umělé inteligence a geopolitických rizik.
Warren Buffett po dvě desetiletí posílal největší část svých každoročních darů Gatesově nadaci, která od něj dosud získala akcie Berkshire Hathaway za téměř 48 miliard dolarů. Letos ji ale Buffett z nadílky úplně vynechal. Vadí mu dosud nevyjasněné vazby Billa Gatese na odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Gatesova nadace letos od Buffetta nedostane nic. Kvůli Epsteinovi
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Warren Buffett po dvě desetiletí posílal největší část svých každoročních darů Gatesově nadaci, která od něj dosud získala akcie Berkshire Hathaway za téměř 48 miliard dolarů. Letos ji ale Buffett z nadílky úplně vynechal. Vadí mu dosud nevyjasněné vazby Billa Gatese na odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Gatesova nadace tentokrát zůstala stranou
Pozornost budí také změna v Buffettově přístupu k nadaci Billa Gatese, která v minulosti patřila mezi významné příjemce jeho darů. Buffett už v červenci oznámil, že letos poprvé za dvě desetiletí vynechá své pravidelné příspěvky této organizaci. Nadaci zároveň neuvedl mezi institucemi, které mají získávat jeho budoucí dary.
Podle Bloombergu rozhodnutí následovalo po zveřejnění rozsáhlého souboru dokumentů americkým ministerstvem spravedlnosti, které znovu obrátily pozornost na vazby Billa Gatese na Jeffreyho Epsteina. Buffett však v poskytnutých informacích tuto souvislost jako důvod svého rozhodnutí výslovně neuvedl.
Buffett tak pokračuje v postupném rozdělování svého majetku, přičemž stále větší část jeho akcií směřuje do nadací spojených s vlastní rodinou.
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