Anthropic chce při IPO přepsat rekordy. Valuace míří k 1,4 bilionu dolarů
Anthropic míří na burzu s ambicí dosáhnout plně zředěného ocenění kolem 1,4 bilionu dolarů. Výrobce chatbota Claude chce prostřednictvím IPO a soukromého úpisu získat až 90,4 miliardy dolarů. Firma prudce roste, stejně rychle ale rostou i její náklady na čipy a výpočetní výkon.
Anthropic, výrobce chatbota Claude, se chystá na burzu s mimořádně ambiciózní nabídkou. Z IPO a soukromého úpisu chce získat až 90,4 miliardy dolarů. Základní nabídka má přinést až 64,4 miliardy dolarů, dalších 26 miliard mají investovat firmy jako Google, Microsoft, Nvidia, AMD či TSMC.
Při horní hranici cenového rozpětí by tržní hodnota firmy dosáhla zhruba jednoho bilionu dolarů, plně zředěná valuace pak asi 1,4 bilionu, píše Bloomberg. Po započtení možnosti navýšit emisi by celá transakce mohla dosáhnout téměř 100 miliard dolarů a překonat nabídku SpaceX.
Kauza kolem šéfa Nvidie Jensena Huanga přerůstá z osobního skandálu v politický a bezpečnostní problém. FBI podle Donalda Trumpa prověřuje Huangův vztah s ženou, kterou americké úřady podle The New York Times považovaly za čínský zpravodajský kontakt. Případ už srazil akcie Nvidie o více než čtyři procenta, vyvolal interní vyšetřování firmy, žalobu akcionářů a v Kongresu znovu otevřel otázku přísnějších omezení prodeje čipů do Číny.
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Politika
Kauza kolem šéfa Nvidie Jensena Huanga přerůstá z osobního skandálu v politický a bezpečnostní problém. FBI podle Donalda Trumpa prověřuje Huangův vztah s ženou, kterou americké úřady podle The New York Times považovaly za čínský zpravodajský kontakt. Případ už srazil akcie Nvidie o více než čtyři procenta, vyvolal interní vyšetřování firmy, žalobu akcionářů a v Kongresu znovu otevřel otázku přísnějších omezení prodeje čipů do Číny.
Tržby rostou, náklady také
Anthropic ve třetím čtvrtletí vykázal tržby téměř 17 miliard dolarů proti 1,4 miliardy o rok dříve. Provozní náklady ale vyskočily na 17,5 miliardy dolarů a firma se po krátkém zisku vrátila do provozní ztráty 567 milionů dolarů.
Ještě větší pozornost poutají budoucí závazky. Anthropic má podle dokumentace nasmlouvané výdaje za 895 miliard dolarů, převážně na výpočetní výkon a čipy. Jen do září 2027 má být splatných zhruba 70 miliard dolarů.
SoftBank se po téměř dvou letech propadla do čisté ztráty. Japonskou technologickou skupinu stáhl dolů odpis 3,7 miliardy dolarů spojený s americkým projektem datového centra, slabší vývoj některých technologických investic i rostoucí obavy z udržitelnosti boomu kolem umělé inteligence. Akcie firmy se přitom od červnového maxima propadly o více než polovinu a investoři stále citlivěji sledují, jak draze Masajoši Son svou velkou sázku na AI financuje.
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Zprávy z firem
SoftBank se po téměř dvou letech propadla do čisté ztráty. Japonskou technologickou skupinu stáhl dolů odpis 3,7 miliardy dolarů spojený s americkým projektem datového centra, slabší vývoj některých technologických investic i rostoucí obavy z udržitelnosti boomu kolem umělé inteligence. Akcie firmy se přitom od červnového maxima propadly o více než polovinu a investoři stále citlivěji sledují, jak draze Masajoši Son svou velkou sázku na AI financuje.
Test důvěry v AI boom
IPO přichází v době, kdy investoři stále více řeší, zda vysoké valuace AI firem odpovídají jejich budoucím ziskům. Anthropic navíc čelí tlaku na ceny svých modelů a rostoucí konkurenci levnějších řešení, včetně čínských modelů s otevřenými vahami.
Firma má ale silné zázemí. Mezi její investory patří Google, Amazon, Microsoft, Fidelity, BlackRock či Sequoia Capital. Více než 90 procent příspěvků do vlastní kódové základny Anthropicu už podle burzovní dokumentace napsal Claude.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Bezpečnost zůstává druhou stranou příběhu. Šéf firmy Dario Amodei patří mezi zastánce pomalejšího vývoje AI a Anthropic ve své dokumentaci k IPO varuje, že bez dostatečných pojistek může technologie představovat „katastrofická nebo existenční rizika pro lidstvo“.
Cena akcií při IPO má být stanovena 18. listopadu. Akcie by se měly obchodovat na Nasdaqu pod symbolem ANT.