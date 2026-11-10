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Anthropic chce při IPO přepsat rekordy. Valuace míří k 1,4 bilionu dolarů

Anthropic míří na burzu s ambicí, která může přepsat historii technologického trhu
ČTK
Jiří Frydlewicz
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Anthropic míří na burzu s ambicí dosáhnout plně zředěného ocenění kolem 1,4 bilionu dolarů. Výrobce chatbota Claude chce prostřednictvím IPO a soukromého úpisu získat až 90,4 miliardy dolarů. Firma prudce roste, stejně rychle ale rostou i její náklady na čipy a výpočetní výkon.

Anthropic, výrobce chatbota Claude, se chystá na burzu s mimořádně ambiciózní nabídkou. Z IPO a soukromého úpisu chce získat až 90,4 miliardy dolarů. Základní nabídka má přinést až 64,4 miliardy dolarů, dalších 26 miliard mají investovat firmy jako Google, Microsoft, Nvidia, AMD či TSMC.

Při horní hranici cenového rozpětí by tržní hodnota firmy dosáhla zhruba jednoho bilionu dolarů, plně zředěná valuace pak asi 1,4 bilionu, píše Bloomberg. Po započtení možnosti navýšit emisi by celá transakce mohla dosáhnout téměř 100 miliard dolarů a překonat nabídku SpaceX.

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Tržby rostou, náklady také

Anthropic ve třetím čtvrtletí vykázal tržby téměř 17 miliard dolarů proti 1,4 miliardy o rok dříve. Provozní náklady ale vyskočily na 17,5 miliardy dolarů a firma se po krátkém zisku vrátila do provozní ztráty 567 milionů dolarů.

Ještě větší pozornost poutají budoucí závazky. Anthropic má podle dokumentace nasmlouvané výdaje za 895 miliard dolarů, převážně na výpočetní výkon a čipy. Jen do září 2027 má být splatných zhruba 70 miliard dolarů.

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Test důvěry v AI boom

IPO přichází v době, kdy investoři stále více řeší, zda vysoké valuace AI firem odpovídají jejich budoucím ziskům. Anthropic navíc čelí tlaku na ceny svých modelů a rostoucí konkurenci levnějších řešení, včetně čínských modelů s otevřenými vahami.

Firma má ale silné zázemí. Mezi její investory patří Google, Amazon, Microsoft, Fidelity, BlackRock či Sequoia Capital. Více než 90 procent příspěvků do vlastní kódové základny Anthropicu už podle burzovní dokumentace napsal Claude.

Bezpečnost zůstává druhou stranou příběhu. Šéf firmy Dario Amodei patří mezi zastánce pomalejšího vývoje AI a Anthropic ve své dokumentaci k IPO varuje, že bez dostatečných pojistek může technologie představovat „katastrofická nebo existenční rizika pro lidstvo“.

Cena akcií při IPO má být stanovena 18. listopadu. Akcie by se měly obchodovat na Nasdaqu pod symbolem ANT.

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