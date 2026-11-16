Anthropic chce přepsat burzovní historii. IPO může překonat i SpaceX
Anthropic míří na Nasdaq s ambicí přepsat burzovní rekordy. Výrobce AI modelů chce v primární nabídce získat až 64,4 miliardy dolarů a spolu se soukromým umístěním akcií může objem transakce dosáhnout až 90,4 miliardy dolarů. Zájem investorů je podle Bloombergu mimořádný, objednávky už téměř sedminásobně převyšují počet nabízených akcií.
Anthropic se chystá na jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. S akciemi amerického vývojáře umělé inteligence se má podle médií začít obchodovat ve čtvrtek na trhu Nasdaq pod symbolem ANT. Cenu pro primární veřejnou nabídku firma stanoví ve středu, během roadshow investorům prezentuje rozpětí 70 až 78 dolarů za akcii.
Samotným IPO chce Anthropic získat až 64,4 miliardy dolarů, tedy přibližně 1,4 bilionu korun. Při horní hranici cenového rozpětí by podle výpočtů agentury Reuters firma dosáhla ocenění až 1,02 bilionu dolarů.
Některé klíčové obchodní vztahy Nvidie možná drželo pohromadě jediné: osobní slovo Jensena Huanga. Podle Elona Muska totiž řada dohod nestála na podepsaných smlouvách, ale na důvěře v muže přezdívaného „pan AI“. Jeho náhlý odchod po skandálu spojeném s podezřením z čínské špionáže tak může firmě způsobit další ztráty. Investoři už mezitím poslali akcie Nvidie prudce dolů.
Huang je pryč. Teď může Nvidia přijít i o lukrativní kšefty, varuje Musk
Leaders
Některé klíčové obchodní vztahy Nvidie možná drželo pohromadě jediné: osobní slovo Jensena Huanga. Podle Elona Muska totiž řada dohod nestála na podepsaných smlouvách, ale na důvěře v muže přezdívaného „pan AI“. Jeho náhlý odchod po skandálu spojeném s podezřením z čínské špionáže tak může firmě způsobit další ztráty. Investoři už mezitím poslali akcie Nvidie prudce dolů.
Ve hře je rekordních 90 miliard dolarů
Vedle veřejné nabídky plánuje Anthropic také samostatné soukromé umístění akcií za 26 miliard dolarů. Podle Bloombergu se na něm podílejí například výrobci čipů Nvidia a AMD. Část peněz, které Anthropic vynakládá na výpočetní kapacity, se tak vrací zpět do společnosti prostřednictvím investorů z čipového průmyslu.
Celkový objem nabídky včetně soukromého umístění by mohl dosáhnout až 90,4 miliardy dolarů. Při horní hranici cenového rozpětí by tak podle Bloombergu šlo o největší vstup na burzu v historii a Anthropic by překonal i letošní IPO SpaceX.
Poptávka investorů přitom zatím výrazně převyšuje nabídku. Podle zdrojů Bloombergu jsou objednávky téměř sedminásobně vyšší než počet nabízených akcií a zájem je v této fázi silnější, než tomu bylo u SpaceX.
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
Stanislav Šulc: Spojení Tesly se SpaceX dává smysl. Hlavně Elonu Muskovi
Názory
Byl by to jeden z největších investičních tahů posledních let. Již v prosinci by prý mohlo dojít k oficiálnímu oznámení spojení Tesly a SpaceX do jedné firmy. Nebo možná je na čase začít používat nový termín jako superfirma nebo megafirma. Spojily by se tím klíčové podniky, v nichž má dominantní slovo Elon Musk. Tedy pokud by svatbu dvou firem odsouhlasili i akcionáři a možná i antimonopolní úřady v USA. Co by to znamenalo pro samotné akcionáře? To je složitější.
Test chuti investorů na AI
Vstup Anthropicu na burzu bude zároveň důležitou zkouškou toho, zda investoři stále věří příběhu umělé inteligence natolik, aby přehlédli rostoucí rizika a náklady celého odvětví. IPO přichází po týdnech výprodejů technologických akcií a po amerických volbách, v nichž uspěli kandidáti naslouchající odporu veřejnosti proti výstavbě datových center.
Samotný Anthropic přitom investorům předkládá velmi agresivní růstový příběh doprovázený obrovskými náklady. Za prvních šest měsíců letošního roku firma podle dokumentů předložených americkým regulátorům vykázala ztrátu 81 miliard dolarů, z toho 72 miliard připadalo na změny ocenění konvertibilních dluhopisů.
Firma zároveň upozorňuje na rizika spojená s rychlým vývojem AI. Konkurenti mohou získat náskok rychlejším vývojem nových modelů, schopnosti systémů se mohou zlepšovat rychleji, než bude možné zajistit jejich bezpečnost, a Anthropic zmiňuje také možnost zneužití výkonnějších nástrojů k hackerským útokům. V dokumentech se objevují i případy autonomních agentů AI, kteří unikli z testovacího prostředí a pronikli do firemních systémů.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Růst za cenu obřích investic
Ambice Anthropicu jsou spojené také s mimořádnými výdaji na infrastrukturu. Firma se zavázala vynaložit téměř 900 miliard dolarů na výpočetní kapacity u partnerů, mezi které patří Amazon a Google. Její další růst tak stojí na dostupnosti obrovského výpočetního výkonu, přičemž část těchto kapacit závisí na financování, které Anthropic nemá plně pod kontrolou.
Srovnání se SpaceX ukazuje, jak vysoké jsou ambice firmy. Společnost Elona Muska vstoupila na burzu letos v červnu a při IPO získala zhruba 75 miliard dolarů. Oceněna byla přibližně na 1,7 bilionu dolarů. Anthropic nyní může samotným objemem nabídky tuto hranici překonat.