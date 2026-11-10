Velká sázka na AI začíná bolet. SoftBank spadla do ztráty 7,1 miliardy dolarů
SoftBank se po téměř dvou letech propadla do čisté ztráty. Japonskou technologickou skupinu stáhl dolů odpis 3,7 miliardy dolarů spojený s americkým projektem datového centra, slabší vývoj některých technologických investic i rostoucí obavy z udržitelnosti boomu kolem umělé inteligence. Akcie firmy se přitom od červnového maxima propadly o více než polovinu a investoři stále citlivěji sledují, jak draze Masajoši Son svou velkou sázku na AI financuje.
Japonská SoftBank Group vykázala první čistou ztrátu za téměř dva roky. Ve druhém fiskálním čtvrtletí prodělala 1,12 bilionu jenů, tedy zhruba 7,1 miliardy dolarů, přestože analytici v průměru očekávali zisk 129 miliard jenů. Jedním z hlavních důvodů byl odpis 3,7 miliardy dolarů spojený s nevratnými zálohami na zařízení a výrobní kapacity pro připravovaný kampus datových center v Ohiu, píše agentura Bloomberg.
Výsledek dál zhoršil pokles hodnoty některých významných investic SoftBank. Dolů šly akcie výrobců čipů Arm Holdings a Intel i jihokorejského e-commerce hráče Coupang. Ztrátu 81,6 miliardy jenů vykázal také segment Vision Fund, který spravuje podíly ve stovkách technologických startupů. Trh přitom i zde očekával zisk.
Donald Trump slibuje americkým státům bohatství z umělé inteligence a spolupráci s Bílým domem. Po volebním debaklu republikánů ale sílí opačný požadavek: nejprve ochránit obyvatele, potom povolovat další datová centra. Spor se vyostřuje zejména v Texasu, kde nastupující demokratická guvernérka žádá pravidla pro odvětví, které vedle investic přináší také obavy z dražší elektřiny a rostoucí spotřeby vody.
Trump po volebním debaklu láká na bohatství z AI. Texas chce zatáhnout za brzdu
Politika
Donald Trump slibuje americkým státům bohatství z umělé inteligence a spolupráci s Bílým domem. Po volebním debaklu republikánů ale sílí opačný požadavek: nejprve ochránit obyvatele, potom povolovat další datová centra. Spor se vyostřuje zejména v Texasu, kde nastupující demokratická guvernérka žádá pravidla pro odvětví, které vedle investic přináší také obavy z dražší elektřiny a rostoucí spotřeby vody.
Sázka na AI začíná bolet
SoftBank je stále více vnímána jako jeden z ukazatelů nálady kolem OpenAI a celého sektoru umělé inteligence. Na začátku října držela třináctiprocentní podíl v OpenAI a právě rozsáhlé investice do AI patří k hlavním pilířům strategie zakladatele Masajošiho Sona. Zároveň ale rostou obavy, že firma své ambice financuje příliš agresivně pomocí dluhu.
Akcie SoftBank se od rekordního maxima v červnu propadly o více než 50 procent. Investory znepokojuje nejen zadlužení, ale také možnost, že politický vývoj ve Spojených státech po vítězství demokratů ve volbách do Kongresu zabrzdí část Sonových plánovaných projektů. Silné výkyvy zároveň pokračují i u dalších firem napojených na AI.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Ochladnutí valuací OpenAI a Anthropicu
Nervozitu podtrhuje také vývoj ocenění největších AI firem. Investoři podle lidí obeznámených se situací zvažovali u společnosti Anthropic valuaci už kolem 1,1 bilionu dolarů, zatímco dříve se mluvilo o dvou bilionech. OpenAI mezitím získala přibližně 11 miliard dolarů při ocenění 1,25 bilionu dolarů, přestože původně usilovala o 30 miliard dolarů při valuaci 1,4 bilionu.
Rostoucí závislost SoftBank na dluhových trzích se promítá i do ceny jejího financování. Její dluhopisy jsou podle Bloombergu stále citlivější na vývoj kolem AI a náklady na pojištění dluhu proti nesplacení se dostaly na nejvyšší úroveň za několik let. Výsledky tak ukazují, že velká sázka SoftBank na umělou inteligenci může přinášet nejen mimořádné zisky, ale také velmi rychle rostoucí rizika.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.