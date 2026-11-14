Huang je pryč. Teď může Nvidia přijít i o lukrativní kšefty, varuje Musk
Některé klíčové obchodní vztahy Nvidie možná drželo pohromadě jediné: osobní slovo Jensena Huanga. Podle Elona Muska totiž řada dohod nestála na podepsaných smlouvách, ale na důvěře v muže přezdívaného „pan AI“. Jeho náhlý odchod po skandálu spojeném s podezřením z čínské špionáže tak může firmě způsobit další ztráty. Investoři už mezitím poslali akcie Nvidie prudce dolů.
Náhlý odchod spoluzakladatele a dlouholetého šéfa Nvidie Jensena Huanga může amerického výrobce čipů připravit o některé klíčové obchodní dohody. Tvrdí to miliardář Elon Musk, který stojí v čele společností Tesla a SpaceX. Podle něj byla značná část obchodních vztahů Nvidie založena na osobní důvěře v Huanga, nikoli na formálních smlouvách.
„Jensen skvěle řídil dodavatelský řetězec v Nvidii, ale mnohé z těch obchodů byly založené na podání ruky s Jensenem, nikoli na písemné smlouvě. Bez Jensena bude přinejmenším část těchto zásadních obchodů ztracena,“ uvedl Musk v příspěvku na sociální síti X.
Jensen drove supply chain brilliantly at Nvidia, but many of those deals were a handshake with Jensen, not a written contract. Without Jensen, at least some of those critical deals will be lost.— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2026
Muskovo varování má zvláštní váhu i proto, že jeho společnosti patří mezi významné odběratele čipů Nvidie. Ještě letos v březnu podle agentury Reuters oznámil, že firmy spojené s jeho podnikáním budou čipy amerického výrobce nadále objednávat ve velkém.
Huangův odchod otřásl Nvidií. Akcie se propadly až o 14 procent
Jensen Huang, který patřil k nejvýraznějším osobnostem globálního technologického průmyslu, ve čtvrtek s okamžitou platností rezignoval. Jeho odchod následoval po skandálu kolem vztahu se ženou, kterou americké zpravodajské služby podezírají ze špionáže pro Čínu.
Zpráva o Huangově rezignaci vyvolala prudkou reakci investorů. Akcie Nvidie se ve čtvrtek propadly až o 14 procent a v poklesu pokračovaly také v pátek. Společnost tak zaznamenala šestý ztrátový týden v řadě, což je její nejdelší série týdenních poklesů od října 2012.
Nvidii dočasně vede finanční ředitelka
Po Huangově odchodu převzala dočasné vedení společnosti finanční ředitelka Colette Kressová. Nvidia mezitím hledá nového stálého šéfa. Do funkce svého vůbec prvního předsedy správní rady jmenovala Harveye Jonese, bývalého šéfa společnosti Synopsys a dosavadního člena správní rady Nvidie.
Huang se sice vzdal vedoucí pozice, ve společnosti však nadále drží významný majetkový podíl. Se zhruba 3,61 procenta akcií zůstává jejím čtvrtým největším akcionářem.
Třetí údajná milenka, podezření na čínskou špionáž a obchodní vazby sahající až k Huawei. Skandál kolem bývalého šéfa Nvidie Jensena Huanga dostává další rozměr. Podle CNBC měla podnikatelka spojovaná s Huangem podíly ve firmách napojených na čínského technologického konkurenta Nvidie. Agentura Reuters mezitím odhalila další údajný mimomanželský vztah a americký Kongres chce Huanga vyslechnout kvůli bezpečnostním rizikům. Akcie čipového giganta dál ztrácejí.
Exšéf Nvidie Huang čelí dalším odhalením. Stopa vede k Huawei
Zprávy z firem
Třetí údajná milenka, podezření na čínskou špionáž a obchodní vazby sahající až k Huawei. Skandál kolem bývalého šéfa Nvidie Jensena Huanga dostává další rozměr. Podle CNBC měla podnikatelka spojovaná s Huangem podíly ve firmách napojených na čínského technologického konkurenta Nvidie. Agentura Reuters mezitím odhalila další údajný mimomanželský vztah a americký Kongres chce Huanga vyslechnout kvůli bezpečnostním rizikům. Akcie čipového giganta dál ztrácejí.
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Již v příštím týdnu by se mělo začít obchodovat s akciemi AI kolosu Anthropic. Společnost plánuje získat celkem až 90 miliard, přičemž většinu by jí měly dodat investoři v rámci veřejné nabídky, zhruba 26 miliard z toho by mohli dodat investoři v rámci neveřejného prodeje akcií. Zájem o akcie je však podle informací Bloombergu zhruba šestinásobný. A částečně za tím stojí i skandál ex-šéfa Nvidie.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.