Oblíbená aplikace Duolingo zažila divný den. Kvůli Samu Altmanovi
Umělá inteligence si pomalu přichází pro svět. Zatím jsou vidět jen záblesky budoucí změny. Odnesly to akcie známé jazykové aplikace Duolingo.
Můžeme to brát jako test, jak bude vypadat budoucnost. Akcie Duolinga zažily horký den. V hlavní roli umělá inteligence.
Aplikace ve čtvrtek oznámila výborné výsledky. Akcie mladé firmy na to reagovaly růstem o více než třetinu.
Není divu. Počet denně aktivních uživatelů vzdělávací aplikace meziročně vzrostl o čtyřicet procent na skoro padesát milionů, měsíčně aktivní uživatelé přibyli o 24 procent na 128,3 milionu, zatímco počet platících předplatitelů vzrostl meziročně o 37 procent. Tržby stouply meziročně o 41 procent na 252,3 milionu dolarů. Zisk na akcii dosáhl 0,91 dolaru, oproti 0,51 dolaru před rokem a Duolingo také zvýšilo odhad celoročních tržeb na 1,01–1,019 miliardy dolarů, z předchozího rozpětí 987–996 milionů dolarů, a překonalo tak konsenzus analytiků. „V tomto čtvrtletí jsme překonali i naše vysoká očekávání ohledně rezervací a tržeb, a to při současném růstu ziskovosti,“ uvedl ve zprávě pro média šéf a spoluzakladatel Luis von Ahn. V dopise akcionářům podle Yahoo Finance doplnil, že k růstu částečně přispěly „nižší než očekávané náklady na AI a silný výkon reklamního byznysu“. Von Ahn si také pochválil novinku, výuku šachové hry.
Pak přišla studená sprcha z nečekané strany. Šéf firmy Open AI Sam Altman oznámil, že ChatGPT přichází s novou verzí - číslo pět - která bude mít různé superschopnosti. Které se dají evidentně využít i k výuce jazyků. Akcie Duolinga po této novince zase prudce sletěly a velkou část původního zisku odevzdaly.
Čtvrteční prudký pohyb ceny akcií přišel přesně během prezentace OpenAI, když představovala svůj nejnovější model GPT-5. Ukázka předvedla simulaci, v níž GPT-5 vytvořil během pouhých tří minut vlastní webovou aplikaci, která učila uživatele francouzštinu – tedy klíčovou funkci Duolinga jako jazykového vzdělávacího nástroje.
Tak, kdo bude další?
Jasně, šlo o jeden den a růst akcií firmy. Jenže, pokud pátá úroveň ChatuGPT doručí, co slibuje, panika se rychle může přenést na skutečné obchodní výsledky firmy. A nejen její, podobný byznysmodel jako Duolinguo mají aplikace Busuu, Babbel a další. GPT-5 totiž zvládne nejen překlad, ale i adaptivní výuku s vysvětlováním a opravami v reálném čase.
A nemusí zdaleka jít jen o výukové aplikace. GPT-5 má mít pokročilé kreativní funkce, kterými si vyšlápne na nástroje pro psaní blogů a textů, jako je Copy.ai, Jasper či Writesonic. Model umí obsah nejen generovat, ale i strukturovat a optimalizovat podle cílové skupiny. Za oběť mohou padnout i jednoduché vývojářské nástroje jako Webflow či Bubble, protože GPT-5 umí napsat funkční web či aplikaci v minutách, včetně designu a backend logiky, anebo chatboty zákaznického servisu, jako Intercom a Zendesk Chat, neboť specializovaní podpůrní boti s omezeným scénářem mohou být nahrazeni univerzálním GPT-5 napojeným na firemní databáze. A bezpochyby řada dalších firem a odvětví...
Duolingo, bezplatná online platforma pro výuku jazyků, která kombinuje interaktivní lekce s prvky gamifikace, jako jsou úrovně, odměny a výzvy, vstoupila na burzu před čtyřmi lety. Platformu založil Luis von Ahn, guatemalsko-americký profesor informatiky, známý svým výzkumem v oblasti crowdsourcingu a „Human Computation“, společně s Severinem Hackerem, švýcarským vývojářem, v roce 2012. Mezi investory se objevila hvězdná jména: Union Square Ventures, Capital G (dříve Google Capital), NewView Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Drive Capital, i herec Ashton Kutcher a spisovatel Tim Ferriss.
OpenAI zveřejňuje model GPT-5. Má být nejlepším programátorem, ale také lékařem
Na dohled je superinteligence, slibují technologičtí giganti ze Silicon Valley. Závod o to, kdo nadlidskou inteligenci první postaví, vrcholí. A stamiliardy kolem toho létají.
Copak umělá inteligence. Přijde mnohem větší sekáč
