Akciové trhy padají jak hrušky. Historické prokletí druhého kvartálu pokračuje

Kdo chtěl letos vydělávat na akciích, rozhodně je neměl kupovat během prvních tří měsíců. To vrcholila akciová rally odstartovaná loni v říjnu, která souvisela zejména s výhledem začátku snižování úrokových sazeb americkým Fedem. To se však stále oddaluje. A tak akcie padají. Druhý kvartál přitom každoročně patří k nejhorším obdobím pro investory, což se letos znovu potvrzuje. Čím to je? Důvodů je víc.

Pět měsíců trvalo období téměř neustálého růstu akcií. Ten byl hnán očekáváním okamžiku, kdy zejména americká centrální banka zahájí snižování úrokových sazeb, což sníží náklady na financování a zvýší investiční apetit největších investorů. Údaje o americké inflaci a tamním pracovním trhu jsou však nadále natolik problematické, že Fed nejspíš sazby začne snižovat až na podzim, pokud letos vůbec.

A tato nová očekávání posílají akciové trhy na celém světě do červených čísel. Širší index americké ekonomiky S&P 500 od začátku dubna klesl o zhruba pět procent, podobný pokles zaznamenal index Dow Jones Industrial obsahující největší americké firmy a také Nasdaq, na němž se obchodují zejména technologické akcie. Nižší propad pak zažívají například evropské akcie (index EuroStoxxx 600 od začátku dubna klesá zhruba o dvě procenta).

Prokletý druhý kvartál

Konec takzvané rally však nesouvisí jen s odsunutím očekávaného obratu v měnové politice Fedu. Druhý kvartál podle traderů obecně patří k nejhorším. Proč? Důvodů je hned několik.

Předně končí euforie ze začátku roku a výsledků za rok předchozí a z nich vyplývající informace o výplatě dividend. Naopak výsledky za první kvartál většinou ještě nejsou známé, investoři tak neumí přesně odhadnout, jak se jednotlivým společnostem povedlo do nového roku vstoupit – jak se popasovali s přeceněním služeb a zboží, které tradičně s novým rokem přichází a také jak se v jejich byznysu projevila nová spotřebitelská nálada.

U společností orientujících se na spotřební zboží také druhý kvartál často představuje chvíli, kdy představují novinky pro další rok. Právě nejistota spojená s uvedením novinek má další negativní dopad na ceny akcií jednotlivých společností.

Výběr zisků

A letos má samozřejmě extrémní vliv také enormní nárůst valuací, k němuž v uplynulém roce došlo. Správci velkých portfolií v důsledku toho logicky vybírají zisky a snižují některé pozice, některé dokonce zcela uzavírají, kumulují hotovost a chystají se na příležitosti k nákupu. Vědí totiž velmi dobře, že v průběhu druhého kvartálu dochází často ke korekcím na trzích, které přinesou mnoho příležitostí.

Z pohledu rozdílu mezi stávající cenou a konsenzem analytiků je již nyní na trhu několik zajímavých příležitostí, jak budou ceny akcií klesat, příležitostí bude přibývat.

Praha: Ostrov pozitivní deviace

Z investorského hlediska se přeci jen ale dá najít prostor, kde i v tomto obecně slabém období lze prostředky zhodnocovat. A to konkrétně na Burze cenných papíru Praha. Pražskému parketu se daří v průběhu dubna růst, a to měřeno oběma indexy, tedy PX, tak i PX-TR, který zohledňuje výnos dividend. Oba si připsaly momentálně více než 2procentní nárůst.

Při pohledu na konkrétní tituly ale neroste jen Praha, kde se po velkém propadu k růstu (byť mírnému) vrátil i ČEZ.

Z velkých titulů i v tomto období uhájily růst některé technologické akcie, například Alphabet (majitel Googlu) či Amazon. Meta Platforms se podařilo akcie udržet, naopak první delší propad ceny prožívá akciová superstar posledního roku Nvidia. Za uplynulý měsíc odepsala více než 3 procenta. Vzhledem k mnohasetprocentnímu nárůstu za uplynulých 12 měsíců to však nic zásadního neznamená.

