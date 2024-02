Roste nová bublina? Akcie výrobců čipů rostou nezdravě rychle

Nehrozí nová bublina na akciích firem produkujících čipy? Podle raketového nárůstu cen akcií společností Arm a Nvidia v posledních týdnech by se to mohlo zdát. Akcie společnosti Arm navíc nyní kolísají klidně i o desítky procent v rámci jediného obchodního dne. Vyplatí se nyní investovat do čipařských firem?

Pandemie ukázala, že čipy jsou technologií natolik klíčovou pro současný svět, že jejich nedostatek může rozhodovat o budoucích vítězích v globální soutěži. Ta se v současnosti vede zejména v Asii a USA, Evropská unie se snaží zvýšit svou roli přijetím takzvaného Aktu o čipech.

Vítězi na firemním poli se tak stala společnost Nvidia, která je hlavním výrobcem čipů pro umělou inteligenci, a také britská firma Arm, která vloni vstoupila na burzu za velkého zájmu investorů.

Právě Arm se v posledních týdnech stala raketou akciových trhů, když se její akcie zhodnotily v průběhu pouhých několika dnů o téměř sto procent. Pak ale nastal pád i o dvacet procent. A následný růst zase o více než deset procent. Arm tak předvádí tradiční rozkolísání mladé akcie, která je na dobré zprávy reaguje extrémním nárůstem hodnoty, ale následně reaguje propadem, protože si investoři vybírají zisky.

Držák Nvidia

Naopak Nvidia je stabilní a pokračuje ve svém neuvěřitelném růstu. Za posledních 365 dní si připsala nárůst o 214 procent a momentálně její valuace činí téměř 1,8 bilionu dolarů. Stala se tak větší firmou, než je například Amazon, rapidně dotahuje vlastníka Googlu, společnost Alphabet.

Arm má v současnosti tržní kapitalizaci 123 miliard dolarů, čímž se zařadila na 113. příčku globálních veřejně obchodovaných společností. Je na tom podobně jako například Boeing, banka Goldman Sachs nebo obří firma Honeywell.

Obě čipařské společnosti tak vyrostly extrémně rychle, a to dílem na vlně optimismu z AI, ale také díky zkušenosti z čipové krize. Dokážou na tento růst navázat i v dalších týdnech, měsících a letech? Bude záležet na celé řadě faktorů.

Poroste konkurence

Scénář, že Nvidia poroste dál, byť tempo růstu zvolní, a Arm také, nelze vyloučit. Pro tento scénář mluví zejména neutuchající potřeba a spotřeba čipů, které Nvidia a Arm dokážou vyrábět.

Nicméně proti tomuto scénáři naopak mluví fakt, že oběma firmám ještě více vzroste konkurence.

Druhým problémem pak je ochlazování očekávání spojených s umělou inteligencí. Odborníci se sice shodují na tom, že přinese radikální změnu v celé řadě odvětví, po prvnotním boomu spojeným s uvedením ChatuGPT se ale konkrétní usazování AI v ekonomice značně zvolnilo.

Nvidia by tak mohla ztratit náskok před konkurencí, který v tuto chvíli je jedním z klíčových faktorů růstu ceny.

