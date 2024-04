Týden tradera: Výjimečně silný kvartál věští brzkou korekci

Poklidný týden na trzích změnilo zostření situace na Blízkém východě a hrozba pomalejšího poklesu úrokových sazeb. Do trhů pak rovněž výrazně promluvily statistiky z utaženého amerického trhu práce. Index S&P 500 zkorigoval hlouběji pod hladinu 5200 bodů. Uplynulý kvartál pak byl pro burzy nejsilnější za mnoho let, určitá korekce je tak na místě.

Podle zprávy ADP o zaměstnanosti se počet pracovních míst v soukromém sektoru v březnu zvýšil více, než se očekávalo, a to ještě nejvíce od loňského července. Počet pracovních míst v soukromém sektoru se minulý měsíc zvýšil o 184 tisíc, odhad byl pouze 148 tisíc míst. Rovněž předchozí měsíc byl revidován vzhůru. Páteční velká data o nezaměstnanosti USA také dopadla pozitivně.

Trh pak negativně reagoval na prohlášení člena bankovní rady. Neel Kashkari uvedl, že snížení úrokových sazeb nemusí být letos nutné, pokud se pokrok v oblasti inflace zastaví, zejména pokud ekonomika zůstane silná.Fed tak zůstává v situaci, kdy příchozí data jsou poměrně stabilně silná, ekonomika šlape. To podporuje jednoznačně názory o tom, že sazby nemají kam klesat.

Apple se před několika týdny vzdal plánu na výrobu elektromobilu, který byl jeho dlouhodobý projekt a zaměřil se na výrobu robota do domácnosti. Zaměstnanci, kteří na výrobě elektromobilu pracovali, byli průběžně přeřazeni na práci s AI. Myslím, že je to dáno silnou konkurencí v oboru ze strany čínských automobilek. Když jsem viděl nový model od Xaomi, tak jsem si říkal, že ten náskok je dost vysoký. A udržet si náskok ve vlajkových produktech je pro Apple nejdůležitější, segment iPhonů je přitom dost pod tlakem v posledních měsících. Akcie společnosti s cenou okolo 168 dolarů za kus jsou dle mého názoru na současných úrovních poměrně atraktivní.

Inflace v Turecku již pátý měsíc za sebou roste, a to i navzdory agresivnímu zvyšování úrokových sazeb. Turecká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 50 procent. Dále upozornila, že v přísné měnové politice hodlá pokračovat, dokud nenastane zřetelný trend a trvalé snížení inflace. I přes obrat, který provedl prezident Erdogan, je zřejmé, že boj proti inflaci si vyžádá dlouhodobější úsilí. Sazby by tak mohly v Turecku z mého pohledu ještě výrazně vzrůst.