Pražská burza je letos čtvrtou nejvýkonnější v rámci EU. Nahoru ji táhnou akcie bank

Hlavní ukazatel pražské burzy, index PX, letos od začátku roku až dosud zhodnotil o 24,6 procenta. Po přepočtu do eur se jedná o zhodnocení o 22,3 procenta, vyplývá z údajů agentury Bloomberg. Koruna totiž během letoška vůči euru oslabila o zhruba půldruhého procenta.

V eurovém vyjádření je letos pražský parket čtvrtý nejvýkonnější v rámci zemí EU. Vyššího výkonu v přepočtu do eur dosáhly v rámci zemí EU už jen kyperská burza (její hlavní ukazatel zhodnotil o 56,3 procenta) a dále pak burzy slovinská (o 32,2 procenta) a chorvatská (o 27,8 procenta).

Pražskou burzu letos táhly nahoru hlavně bankovní tituly, Erste Bank, Moneta a Komerční banka. Přidaly letos po řadě 74,8 procenta, 48,9 procenta a 29,5 procenta.

Tuzemským bankám letos roste ziskovost o zhruba desetinu, což má pozitivní dopad na výkonnost jejich akcií. Banky těží z obecného poklesu úrokových sazeb. Nemusí již tolik vyplácet na úrocích na vkladech. Navíc dochází k určitému oživení hypotéčního trhu. I když již banky inkasují méně za své úložky u České národní banky, opět kvůli obecnému poklesu úrokových sazeb, mají vyšší příjem z poplatků a provizí z investičních produktů, do nichž klientela nyní přesouvá své prostředky z vkladů. Banky se navíc jako loni prakticky vyhnou odvodům spojeným s mimořádnou daní z nadměrných zisků.

Z jedenácti titulů, které jsou do výpočtu výkonu indexu PX zahrnovány, letos ztratily pouze dva, a sice skupina Photon Energy, zaměřující se na solární energetiku, a výrobce bezpilotních letounů Primoco. Odepsaly 48,2 respektive 9,5 procenta. Jejich podíl na indexu PX je však zanedbatelný, do jednoho procenta, takže jejich pokles výkonnost pražské burzy jako celku příliš neoslabil.