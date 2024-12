Investoři letos vložili rekordní množství peněz do dluhopisových fondů

Dluhopisové fondy po celém světě letos od investorů získaly rekordních více než 600 miliard dolarů (14,5 bilionu korun). S odkazem na data společnosti EPFR to napsal britský ekonomický list Financial Times. Investoři preferují pevný výnos, což je známkou toho, že od hlavních centrálních bank očekávají pokračující snižování základních úrokových sazeb.

Částka, kterou dluhopisové fondy letos přilákaly, převýšila rekord z roku 2021. Tehdy investoři vložili do dluhopisových fondů téměř 500 miliard dolarů. Na trzích převládá názor, že pokračující pokles inflace bude znamenat bod obratu pro trh cenných papírů s pevným výnosem.

„Letošek byl rokem, kdy investoři ve velkém vsadili na zásadní posun v měnové politice“, která historicky podporovala výnosy dluhopisů, řekl hlavní portfolio manažer Matthias Scheiber z investiční společnosti Allspring. Kombinace pozvolně klesajícího růstu a zpomalující inflace povzbudila investory k tomu, aby investovali do dluhopisů s vyššími výnosy, dodal.

Rekordní příliv investic se dostavil navzdory tomu, že letošek nebyl pro vývoj na dluhopisových trzích jednoduchý. Zatímco v létě se jejich ceny zvyšovaly, ke konci roku opět zamířily dolů s tím, jak začaly sílit obavy, že tempo snižování úrokových sazeb ve světě bude pomalejší, než se předpokládalo.

Globální dluhopisový index agentury Bloomberg, který je širokým měřítkem vývoje cen státních i podnikových dluhopisů, ve třetím čtvrtletí prudce zpevnil. Za poslední tři měsíce roku ale zaznamenal pokles, od začátku roku tak ztratil asi 1,7 procenta.

Americká centrální banka (Fed) tento týden snížila základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, letos potřetí v řadě. Ale známky toho, že inflace ustupuje pomaleji, než se čekalo, přiměla Fed k tomu, že na příští rok signalizoval pomalejší tempo uvolňování měnové politiky. Tento výhled poslal ceny amerických státních dluhopisů dolů, naopak dolar se vyšplhal na dvouleté maximum.

Navzdory rekordnímu přílivu peněz do dluhopisových fondů v letošním roce investoři za týden do 18. prosince zhruba šest miliard dolarů z těchto fondů stáhli, což je podle údajů EPFR největší týdenní odliv za téměř dva roky. Výnos amerických státních dluhopisů se splatností deset let – což je měřítko pro globální trhy cenných papírů s pevným výnosem – je zpět na 4,5 procenta. Rok přitom začal pod čtyřmi procenty. Výnosy se pohybují opačně k cenám, když se tedy cena zvyšuje, výnos klesá.

Obavy z recese

Investoři, kteří se zaměřili na dluhopisové fondy, měli na paměti hlavně obavy z recese americké ekonomiky spojené s desinflací, poznamenal Shaniel Ramjee, který je spoluředitelem investiční společnosti Pictet Asset Management. „Zatímco desinflace se dostavila, recese nikoli,“ řekl Ramjee a dodal, že pro mnoho investorů nemusely vysoké počáteční výnosy státních dluhopisů stačit na vyrovnání cenových ztrát, které zaznamenali v průběhu roku.

Trhy korporátních dluhopisů jsou odolnější, takzvané úvěrové spready nad podnikovými dluhopisy dosáhly v USA a v Evropě nejnižších úrovní za desítky let. To vyvolalo prudký nárůst zájmu o emise dluhopisů, jak se firmy snažily využít výhodných podmínek, aby si zajistily další peníze. Investory, kteří se vyhýbají riziku, také přitahují produkty s pevným výnosem, protože akcie, zejména ty v USA, jsou stále dražší, řekl manažer dluhopisového portfolia ve společnosti Marlborough James Athey.

„Americké akcie odčerpávají příliv investic jako nikdy, ale jak se úrokové sazby normalizovaly, investoři se začali vracet k tradičně bezpečnější volbě,“ řekl Athey. „Inflace klesla téměř všude a růst zmírnil také téměř všude. Pro investory do dluhopisů je to mnohem přátelštější prostředí,“ dodal.