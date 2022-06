Someliér: Češi nejčastěji investují do rumu a ginu. To v ostatních státech nevidíte

Nejenom covid a razantní nárůst inflace přiblížily Čechy k alkoholu jako k investici. Tuzemský trh není oproti zahraničnímu nijak pozadu. "Jde spíš o určité lokální nuance, které třeba za hranicemi nepozoruji v takové míře, jako jsou například častější investice do ginů a rumů," přibližuje Robert Vaněček v rozhovoru pro Newstream.

Reklama

S investicemi do lihovin jste začal před 19 lety. Jak se za tu dobu tento segment proměnil?

Myslím, že velmi zásadně. Vzpomínám si, že u prvních kolekcí se prakticky vůbec neřešilo, jaký má edice investiční potenciál, na jaký výnos již dosáhla nebo kam až třeba poroste. Roli hrála spíše sběratelská intuice – jaká značka nebo produkt je ideální do sbírky či jaké má chuťové kvality. Postupem času, jak rostla hodnota vybraných sbírek, začal narůstat vedle sběratelství i motiv investiční. Jak už to u investic bývá, je potřeba i trochu štěstí. V mém případě to byly pracovní zkušenosti v distribučních společnostech, kde jsem se mohl učit a získávat znalosti od těch nejlepších v oboru. Tyto znalosti jsem pak mohl promítnout do sbírek svých klientů.

Zaznamenal jste v souvislosti s razantním růstem inflace větší zájem Čechů o tuto alternativní investici?

Rozhodně, ale růst zájmu byl evidentní dokonce už před vypuknutím koronavirové pandemie. Řekl bych, že covid vše zrychlil a nynější ekonomická situace opět přidala na zrychlení a zvýšení zájmu investic do vybraných produktů.

Analýza: Takhle vypadá opravdová inflace. Ze situace v Turecku by Češi páchali sebevraždy Enjoy Inflace 70 procent je podle Turků jen papírová. Ve skutečnosti je nárůst cen podle místních daleko rychlejší, což se týká zejména cen pohonných hmot a nájmů. Ty jen za poslední rok vystřelily na troj- i čtyřnásobek. Pro srovnání: v Česku benzin a nafta podražily „jen“ o necelou polovinu, nájmy se na mnoha místech dokonce snížily kvůli pandemii. A co je horší: problémy se začínají podepisovat na turistickém ruchu, který je pro Turecko významným zdrojem příjmů. Stanislav Šulc Přečíst článek

Reklama

Prověřeno časem

Konkrétně vy se pohybujete v oblasti dražších lihovin, jako je whiskey nebo koňak. Do čeho Češi nejčastěji investují mimo tyto dva druhy?

Na trhu vidím dva druhy investorů. První skupinu, která se pouští i do různých spekulací a v hledáčku má proto i jiné segmenty alkoholu. Z hlediska střednědobého a dlouhodobého jde podle mě o rizikovější přístup. Na druhou stranu se jedná o produkty, které stojí stovky, až nižší jednotky tisíců korun za láhev. Jedná se především o segment rumů a ovocných a bílých destilátů. Jde svým způsobem o módní vlnu.

Druhá skupina investorů, a tam patří i mí klienti, chtějí mít ve sbírce produkty s dlouhou tradicí a v dobré edici. Očekávají, že produkt si bude držet hodnotu investice a ve střednědobém výhledu i zajímavé konzervativní zhodnocení. Palírny, které klientům do sbírek vybírám, už za sebou mají spousty různých krizí a svoji hodnotu v tomto smyslu již mnohokrát prokázaly.

Proč jste se zaměřil zrovna na tyto druhy lihovin?

Přišlo to ke mně samo, nevybíral jsem si. Jakmile jsem poznal příběh, který za těmi produkty stojí, jakou práci na nich odvedli naši předkové, pochopil jsem, že mají něco, co nás přesahuje a co proto stojí za to mít. Přirovnal bych to k uměleckému dílu, pro někoho je to obraz, pro mě unikátní destilát. Například hnědé stařené destiláty od těch nejlepších a nejstarších výrobců v dobrých edicích, to je to, co podle mého názoru dlouhodobě funguje a kde já se pohybuji.

Jakého ročního zhodnocení může běžně dosáhnou lahev whisky nebo koňaku?

Mým cílem je, aby ve sbírkách vybrané produkty klientům generovaly minimálně pět procent zhodnocení ročně oproti pořizovací ceně. To se bavíme o relativně běžných karafách. Jsou ovšem i vybrané edice, které už při svém uvedení mají velký investiční výkon. Pak je to vždy velký boj o každou karafu, aby ji člověk klientům do sbírek sehnal.

Investiční vína porážejí zlato i akcie. Zhodnocení se počítá v desítkách procent Money Zájem o burgundská vína jakožto investice nebývale roste. Rostoucí poptávka zvyšuje jejich cenu, a to až o desítky procent. Loňská produkce francouzského vína navíc byla vůbec nejslabší v historii, což se také podepsalo na jeho ceně. Petra Jansová Přečíst článek

Jak velké a cenné mají nyní Češi svoje sbírky?

Na některé sbírky svých klientů jsem opravdu hrdý, jsou to i v měřítku světa dost výjimečné a mimořádné kolekce. Většinou ani tak nejde o mimořádné částky nebo počet kusů, ale zajímavou skladbu.

Za jak velký investiční trh se dá považovat tuzemsko ve srovnání s okolními státy?

Osobně si myslím, že destiláty jsou třeba oproti tichým vínům stále určitou popelkou, i když pozoruji, díky relativně snadnějšímu skladování a dalším podmínkám spojeným s budováním sbírky, u některých klientů i určitý odklon od vín k destilátům. Celkově ale nejsme oproti zahraničí nijak pozadu. Jde spíš o určité lokální nuance, které třeba za hranicemi nepozoruji v takové míře, jako jsou například častější investice do ginů a rumů.

Cena bitcoinu klesá. Znamená to, že není uchovatelem hodnoty? Money Cena bitcoinu se za pouhých pár měsíců propadla o více než polovinu. Znamená to, že není „digitálním zlatem“ a neslouží jako uchovatel hodnoty, jak se o bitcoinu často říká? nst Přečíst článek