Americké dronové akcie vystřelily. Pentagon ruší překážky, vítězí AeroVironment i startupy

Akcie výrobců dronů zažívají euforii po oznámení nové strategie amerického ministerstva obrany. Ministr Pete Hegseth slíbil zjednodušení nákupních procesů a důraz na domácí technologie. Investoři reagovali okamžitě. Akcie některých firem posílily i o desítky procent.

Americký ministr obrany Pete Hegseth představil plán, který zásadně mění přístup k pořizování bezpilotních systémů. Cílem je omezit závislost na zahraničních dodavatelích a výrazně zrychlit modernizaci armády. „Americká dominance ve vzduchu začíná doma,“ prohlásil Hegseth.

„Růst akcií amerických výrobců dronů ukazuje, jak citlivě trh reaguje na změny v obranné politice USA. Nejde ale jen o jednorázový impuls – sledujeme širší trend růstu výdajů na obranu v souvislosti s globálním napětím,“ říká Lukáš Raška, analytik investiční platformy Portu.

Zdraží novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu investování? Money Další legislativní změnou, která bude mít vliv na kapitálové trhy, je novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou Senát posvětil. Co to bude znamenat pro jednotlivé hráče na trhu a jaký to bude mít dopad na české investory? Věra Tůmová Přečíst článek

Silné výsledky firmy AeroVironment

Společnost AeroVironment zaznamenala po oznámení změn růst akcií až na 281 dolarů. Následné oznámení o plánovaném navýšení kapitálu o 1,35 miliardy dolarů však způsobilo korekci. Tento týden se po mírné korekci její akcie obchodují kolem 272 dolarů, stále přibližně o čtyřicet procent výše než před měsícem.

Firma zároveň překvapila trhem silnými výsledky – tržby vzrostly meziročně o čtyřicet procent a výhled zůstává pozitivní. Přesto experti nabádají k obezřetnosti. „Vzhledem k novým strategiím boje budou drony čím dál více využívány. Důkazem je i jejich role na Ukrajině. Změny v USA ale mohly být akciemi už z velké části zaceněny,“ upozorňuje Tomáš Cverna, analytik XTB.

Nový zájem o bojové drony

Akcie společnosti Kratos Defense & Security Solutions, která vyrábí větší bezpilotní systémy, vzrostly o více než jedenáct procent. Dron XQ58 Valkyrie, který firma vyvíjí, odpovídá novému přístupu Pentagonu – levný, rychle nasaditelný a připravený k obětování v boji. Aktuálně se akcie Kratosu obchodují za 59 dolarů, což je nejvíce za posledních devatenáct let. Analytici společností Cantoru a Stifelu zvýšili cílové ceny až na 70 dolarů.

Češi se složili na šest houfnic pro Ukrajince Zprávy z firem Občanská iniciativa Dárek pro Putina ve veřejné sbírce vybrala 60 milionů korun na nákup šesti houfnic pro ukrajinskou armádu, která víc než tři roky bojuje proti ruské agresi, řekl Martin Ondráček z Nadačního fondu pro Ukrajinu, který projekt zajišťuje. Sbírka začala loni v listopadu. Současně iniciativa vyhlásila novou sbírku na pořízení 500 dronů s municí a ovládáním za 12,5 milionu korun. ČTK Přečíst článek

Nadšení vs. realita

Z pozitivního sentimentu těží i menší firmy jako Red Cat Holdings a Unusual Machines. Jejich akcie během několika dní posílily o desítky procent. Trh v nich vidí schopnost rychle reagovat na nové zakázky díky flexibilitě a inovacím.

„Změna v přístupu Pentagonu může vytvořit stabilní základ pro další růst výrobců dronů, pokud ji doprovodí konkrétní rozpočtové závazky,“ míní Lukáš Raška z Portu. Zároveň ale varuje, že „mnohé obranné akcie jsou už oceněny poměrně vysoko a pokud nedojde k naplnění očekávání, mohou přijít výkyvy.“

Podle něj je klíčové, aby investoři zachovali nadhled. „Drony mohou být atraktivní součástí portfolia – zejména v době zvýšených bezpečnostních rizik. Ale trvalý růst bude záviset na konkrétních výsledcích, nejen na politických prohlášeních,“ uzavírá Raška.