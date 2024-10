VIP Eva Talks: Výroba kvalitních destilátů je umění spojené se zemědělstvím, říká Alexandre Gabriel

Moderátorka Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá celebrity. Tentokrát pozvání do studia přijal francouzský výrobce prémiových destilátů Alexandre Gabriel.

Reklama

Alexandre Gabriel pochází z burgundské rodiny, která po generace destiluje koňak. „Již můj dědeček měl licenci k destilování a výrobě koňaku. Zde se zrodila má láska k pěstování a zpracování vinné révy, která stále trvá a rozrůstá se. Výroba kvalitních destilátů je umění propojené se zemědělstvím, což je nádherné,“ říká Alexandre v rozhovoru s VIP Eva Talks.

Po studiích ekonomie se proto k výrobě kvalitního alkoholu vrátil v oblasti Grande Champagne. Začal spolupracovat s tradiční regionální palírnou Chateau Maison Ferrand, kterou v té době trápil nízký odbyt. Proto se rozhodl k prodeji části použitých sudů po koňaku karibským destilériím, které vyrábějí rum.

Alexandre Gabriel Newstream

Snaha získat peníze na provoz a obrození Chateau Maison Ferrand vyústila ve spolupráci s rumovými palírnami a zrodu rumové značky Plantation, která se letos přejmenovala na Planteray. Výroba rumu Alexandra zajímá i z historického pohledu. „Nyní jsem dopsal knihu, v níž se věnuji třísetleté historii výroby námořnického rumu. Sami ve výrobě využíváme i recepty staré stovky let,“ popisuje svou inspiraci a již pracuje na další knize.

video Chci skončit na vrcholu kariéry, říká Štefan Margita Newstream TV Moderátorka Eva Čerešňáková v novém formátu pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Pro velký zájem uvádíme reprízu rozhovoru s operním zpěvákem Štefanem Margitou. Ten poradil mladým zpěvákům, jak si nezničit hlas a rozpovídal se o své čtyřicetileté kariéře na operních scénách. Také nechal diváky nahlédnout do byznysu spojeném s operou. Michal Nosek Přečíst článek

Reklama

Za posledních deset let Maison Ferrand zvýšil svůj obrat z patnácti na padesát milionů eur a investoval do vinic a lihovarů. Tři roky vlastní sedmdesát hektarů panství v Borderies, včetně třiceti hektarů vinné révy. Podnik investoval rovněž v Karibiku, když koupil palírnu West Indies Rum Distillery na Barbadosu a převzal třetinu akcií National Rum of Jamaica.

Proč si myslí, že přichází nová rumová éra?

Co znamená, když rum rumuje?

Jaké byly důvody k přejmenování značky?

Dozvíte se v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.