Elon Musk je pro Teslu toxický. Pro firmu to může znamenat katastrofu

Tesla je víc než kterákoliv jiná automobilka úzce spjata s jedním člověkem, zakladatelem, s Elonem Muskem. Firma je na burze, majitelů je víc, ale tváří společnosti je Elon Musk. Nyní se ukazuje, jak toxické tohle spojení může být. Od chvíle, kdy Musk nastoupil do služeb současného prezidenta USA Donalda Trumpa, nejenže akcie automobilky krvácejí, ale majitelé těchto aut na baterky se jich ve velkém zbavují. Ukazují to čerstvá data společnosti Edmunds.

To, co začalo jako nenápadný "statement" v podobě nálepek na vozech Tesla s výroky typu: „Teslu jsem koupil ještě předtím, než se Musk zbláznil", má druhé dějství. Majitelé elektromobilů této značky se jich houfně zbavují.

Březen představoval „vůbec nejvyšší podíl“, který Edmunds zaznamenal u výměn vozů Tesla za nové nebo ojeté vozy značek prodávaných v autosalonech.

„Posuny v náladách zákazníků u vozů Tesla by mohly vytvořit příležitost pro starší výrobce automobilů a začínající výrobce elektromobilů, aby získali půdu pod nohama,“ uvedla pro server CNBC Jessica Caldwellová, vedoucí oddělení Insights společnosti Edmunds.

Před nástupem do čela Odboru pro efektivitu státní správy (DOGE) Musk loni utratil zhruba 290 milionů dolarů, aby pomohl prezidentu Donaldu Trumpovi dostat se zpět do Bílého domu. Od ledna, kdy Musk zamířil do Washingtonu jako ústřední postava druhé Trumpovy administrativy, a zahájil svoji misi snižování počtu federálních zaměstnanců a vládních výdajů, to jde s jeho hlavním byznysem, automobilkou Tesla, pěkně s kopce.

Zatímco po Trumpově listopadovém vítězství se investoři vrhli na akcie Tesly, v poslední době se jich raději zbavují, což jen letos srazilo cenu akcií o 42 procent. V USA dokonce přibývá i přímých útoků vandalů na vozy značky Tesla či její superchargery.

Kromě toho čelí Tesla zvýšené konkurenci ze strany výrobců elektromobilů. V lednu společnost S&P Global Mobility zjistila, že prodeje vozů Tesla v USA meziročně poklesly přibližně o 11 procent, zatímco značky Ford, Chevrolet a Volkswagen zvýšily prodeje svých elektromobilů.

„Vzhledem k tomu, že loajalita ke značce Tesla a zájem o ni klesá, mohli by ti, kteří nabízejí konkurenceschopné ceny, nové technologie nebo jednoduše méně kontroverzí, zaujmout,“ dodala Caldwellová.

Propojení osobnosti Elona Muska se značkou Tesla, v srpnu 2024 průzkum Edmunds zjistil, že pouhá dvě procenta zákazníků nakupujících automobily v USA Muska neznají, je pro Teslu toxické.

Ale ještě předtím, než Musk začal vést DOGE, značka Tesla trpěla. Podle výzkumné a poradenské společnosti Brand Finance se její hodnota v roce 2024 snížila o 26 procent, tedy o zhruba 15 miliard dolarů, což představuje druhý roční pokles v řadě.

