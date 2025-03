Do Česka míří další čínská automobilka. BYD uvede svou značku na apríla

Dovoz aut z Číny do České republiky se loni více než zdvojnásobil. Vozy čínské provenience tvořily 3,3 procenta tuzemského trhu nových osobních vozů.

Jejich podíl na prodeji nových aut v Česku se sice pohybuje zatím jen v řádu nízkých jednotek procent, v posledních letech však odbyt čínských aut násobně roste. A zdaleka to neznamená konec čínské expanze. Na 1. dubna oznámila vstup na tuzemský trh čínská automobilka BYD. Uvedla to v pozvánce na slavnostní uvedení značky do České republiky. BYD tak stane po boku automobilek jako Dongfeng či MG, které již v Česku své vozy ve větším množství prodávají.

Z údajů českého Svazu dovozců automobilů vyplývá, že import aut z Číny na zdejší trh se loni více než zdvojnásobil. Češi si pořídili 7 675 vozů vyrobených v Číně, o rok dříve to bylo 3 516 vozidel. Auta čínské provenience tak tvořila 3,3 procenta tuzemského trhu nových osobních vozů.

Invaze elektroaut. Čína jich letos poprvé dodá víc do EU než na svůj trh Zprávy z firem Čínský export aut do Evropské unie bude letos poprvé vyšší než evropský vývoz do Číny. Tento vývoj zapříčinila vedoucí role Číny na trhu s elektromobily, když za letošní druhé čtvrtletí vůbec poprvé vyrobila více než milion aut s elektrickým pohonem. Uvádí to aktuální studie PwC Electric Vehicle Sales Review. ČTK Přečíst článek

Čínské automobily zažívají v posledních letech na evropských trzích, včetně České republiky, výrazný vzestup popularity. Důvodem je kromě příznivých cen posun v kvalitě zpracování i použitých technologií.

Další expanzi čínských automobilových značek na evropský trh by mohly podle šéfa Škody Auto Klause Zellmera nahrát cla, která na dovoz z Číny zavádí americký prezident Donald Trump. Číňané by se podle něj tak v důsledku restrikcí mohi více soutředit právě na Evropu.

USA zavedou vyšší cla na dovoz levných elektromobilů z Číny Politika Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena připravuje zavedení cel na dovoz elektromobilů z Číny. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg, podle níž krok oznámí vláda příští týden. Ochranná opatření se mají týkat i baterií či solární techniky. ČTK Přečíst článek

BYD nedávno uvedla, že hodlá v letošním roce rozhodnout o umístění své třetí továrny na výrobu osobních vozů do Evropy. Letos v říjnu zahájí automobilka provoz ve své montážní továrně v Maďarsku, v příštím roce by pak měl spustit výrobu její závod v Turecku. Celková kapacita těchto dvou továren bude činit 500 000 vozů ročně, napsala agentura Reuters.

Maďarský závod na výrobu elektromobilů však zřejmě nebude mít hladký start. Deník Financial Times ve čtvrtek napsal, že Evropská unie vyšetřuje, zda Čína neposkytla továrně čínské firmy neoprávněné dotace.

Továrna BYD v problémech. EU vyšetřuje Číňany kvůli dotacím Politika Evropská unie vyšetřuje, zda Čína neposkytla továrně čínské firmy na výrobu elektromobilů BYD v Maďarsku neoprávněné dotace. S odkazem na své zdroje o tom informuje web deníku Financial Times. Poznamenal přitom, že krok Bruselu je politicky velmi citlivý. ČTK Přečíst článek