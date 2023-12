Za tři noci téměř milion. Hotel v Hong Kongu nabízí naprostý luxus

Landmark Mandarin Oriental v Hong Kongu a je považován za jeden z nejlepších hotelů na světě. Newstream.cz se tam vypravil, aby zjistil, zda dokáže splnit vysoká očekávání.

I když jsou zdejší hotelové pokoje a suity – na hongkongské standardy – prostorné a designově dobře provedeny, hlavní wow efekt leží u velkých apartmá. To největší vyjde na více než 300 tisíc korun za noc. Hotel ale vyniká také díky svému vybavení. Zejména hotelové spa je samo o sobě důvodem k návštěvě.

Butikový

Four Seasons, The Langham či Mandarin Oriental na sebe v hongkongském hotelovém světě strhávají veškerou pozornost, The Landmark, sesterský hotel Mandarin Oriental, zůstává v přítmí.

Nedaleká vlajková loď hotelové skupiny Mandarin Oriental, The Mandarin, s pěti sty pokoji, otevřel v roce 1963. Landmark Mandarin Oriental je čtvrtinový, má 111 pokojů a apartmá.

The Landmark Mandarin Oriental, otevřený v roce 2005, má kouzlo butikového hotelu s vybavením a stylem velkého pětihvězdičkového hotelu.

Bohužel chybí venkovní bazén, nějaký na střeše by se hodil. Alespoň je tu pěkný vnitřní bazén, kam nepustí více než 3 plavce najednou.

Víno a popcorn

Třešničkou na dortu je zde takzvané Entertainment Suite, tedy zábavní apartmán o rozloze 167 čtverečních metrů, který navrhla hongkongská architekta a designerka Joyce Wang.

A opravdu, celý suite je připraven pro extravagantní večírek. Podél pravé stěny obývacího pokoje je "Cabinet of Delights", který má na čepu nadprůměrná vína, stánek s výbavou na přípravu míchaných nápojů, stroj na popcorn či kávovar, který jako by vypadl z nejnovější hipsterské kavárny na okraji Karlína. Není tajemstvím, že zde rády přespávají globální celebrity při svých návštěvách Hong Kongu. Suite je také oblíbený pro pořádání firemních akcí.

Vlastní kuchař

Proč se mu říká Entertainment Suite pochopí návštěvník rychle. Obývacímu pokoji vévodí 160palcová obrazovka a k dispozici je i plátno a projektor. Konferenční stolek ukrývá PlayStation 4 a nejnovějšího vybavení pro virtuální realitu. Nechybí výběr her a filmů na Bluray discích. Spací část je oddělá od té zabavní. Postel disponuje systémem FreshBed pro regulaci teploty v posteli. V přilehlé prostorné koupelně se nachází vana z jednoho kusu mramoru.

V apartmá nechybí ani s plně vybavenou kuchyní. Buďme upřímní. Kdo si toto apartmá za zhruba 310 tisíc korun za noc pronajme, asi nebude večer trávit vařením. Naštěstí hotel rád zařídí soukromého kuchaře. K jídelnímu stolu se pohodlně usadí osm lidí. Soukromé hody mo