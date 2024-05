Přespání v domečku z oblíbené pixarovky nebo vedle monopostu F1? Teď už to jde

Milovníci animovaných filmů od studia Pixar - zbystřete. A především ti, kteří mají rádi film Vzhůru do oblak. Nově totiž můžete přespat v domečku, na který si Carl Fredricksen přivázal tisíce nafukovacích balonků a odletěl do Jižní Ameriky za dobrodružstvím. Tuto netradiční zkušenost nabízí poskytovatel ubytování Airbnb v rámci nové kategorie mimořádných zážitků. Co všechno přinášejí?

Kromě přespání ve slavném domku připravila firma Airbnb i celou řadu dalších netradičních ubytování. Léto 2024 tak může být splněným snem i pro milovníky motosportu, celebrit i sportovních nadšenců.

„Ikony vás zavedou do světů, které existovaly pouze ve vaší představivosti – až doteď,“ říká Brian Chesky, spoluzakladatel a generální ředitel Airbnb. „Jak se život stává čím dál více digitální, naší snahou je přinést více kouzel do skutečného světa. Pomocí Ikon jsme vytvořili ty nejmimořádnější zážitky na Zemi,“ doplnil.

FOTOGALERIE: Přespání v muzeu? Nebo v sídle X-Menů? Všechno jde

Pro milovníky automobilů je připraveno přespání v Muzeu Ferrari, kde návštěvníci ulehnou na posteli vyrobené ze stejné kůže jako sedadla Ferrari. V rámci pobytu je čeká i výlet na kole s velvyslancem Scuderia Ferrari Marcem Gené a poté i závod F1 Emilia-Romagna, který budou sledovat jako VIP diváci.

Zahájení olympijských her

Pro letošek je jednou z nejzajímavějších nabídek v rámci Airbnb pobyt v ikonickém hodinovém sále pařížského muzea umění Musée d’Orsay, který Mathieu Lehanneur, designér olympijské pochodně a kotle letních olympijských her v Paříži 2024, přeměnil na luxusní ložnici. Z terasy budou návštěvníci svědky zahajovacího ceremoniálu her podél řeky Seiny.

Pokud se naopak chcete setkat s celebritami, je možné si vybrat noc s komikem Kevinem Hartem. Ten vás dle Airbnb zavede do svého VIP salonku Coramino Live Lounge, kde vás pohostí ochutnávkou tequily a živým stand-upem těch nejlepších komiků. Další z celebrit v nabídce je i raperka Doja Cat, která návštěvníky pohostí ve svém obýváku.

Na své si přijdou i milovníci komiksů, kteří si mohou zaplatit pobyt ve světě X-Men ‘97. Konkrétně ve 2D animované replice X-Mansion společnosti Marvel Animation ve Westchesteru v New Yorku. Zde si mohou i zatrénovat v „Nebezpečné místnosti“.

