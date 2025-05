Čekal se pád, ale nepřišel. Trhy sázejí na Trumpa

Agentury čekaly, že se po snížení amerického ratingu Moody’s ceny akcií zase propadnou. Drama se ale nekonalo.

Víkend přinesl nepříjemnou zprávu: ratingová agentura Moody’s srazila Spojené státy z hodnocení Aaa na Aa1. Jinými slovy, skopla je z klubu nejelitnějších dlužníků o ligu níž. Na to vzápětí zareagovaly dluhopisy, jimž se zvýšilo riziko, a dolar. Úrok na třicetiletých státních dluhopisech přesáhl dokonce pět procent. Zhoršení ratingu znamená, že se Americe prodraží půjčování a že už tak obří státní dluhy ještě porostou.

Analytici čekali, že se špatné zprávy z dluhopisového trhu přelijí na akciové. Žádné drama se ale nestalo. Před otevřením trhů to vypadalo na pokles aspoň o procento, posléze indexy S&P 500 a Nasdaq Composite oslabily v ranním obchodování o 0,4 procenta, respektive 0,6 procenta. Americký dolar oslabil o 0,7 procenta. Akcie ale postupně začaly zákrutu vybírat. Vrátili se kupci, kteří rádi vykupují dno.

„Snížení ratingu vnímáme spíše jako něco, co udělá titulky v médiích, než jako zásadní změnu pro trhy,“ řekl Bloombergu Mark Haefele z UBS Global Wealth Management. „Ačkoliv by toto snížení ratingu mohlo částečně narušit nedávný pozitivní vývoj, neočekáváme, že by mělo významný přímý dopad na finanční trhy,“ doplnil.

Nenecháme si kazit náladu

Trhy totiž stále nechtějí opustit dobrou náladu, do které se dostaly díky příměří v obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou. Díky tomu také vlivné investiční banky snížily pravděpodobnost rizika recese v americké ekonomice.

Agentura Moody’s v pátek večer snížila americký státní rating z nejvyšší úrovně AAA kvůli rostoucímu zadlužení vlády a narůstajícímu rozpočtovému deficitu. V neděli večer rozpočtový výbor Kongresu schválil daňový návrh nové administrativy, který by měl veřejné finance dále zhoršit. Rozpočtový deficit letos určitě přesáhne loňských 6,4 procenta a zadlužení se vyšplhalo na enormních 39 bilionů dolarů.

