Lukáš Kovanda: USA čelí zhoršení ratingu agenturou Moody’s. Lze po otevření burz čekat jejich pád?

Agentura Moody’s včera večer středoevropského času zhoršila rating Spojených států. A to z nejlepší známky „Aaa“ na druhou nejlepší „Aa1“. Narůstající veřejný dluh USA a přetrvávající vysoké deficity mohou podle agentury prý poškodit postavení USA jako prvotřídní kapitálové destinace pro investory celého světa a citelně zvýšit náklady obsluhy dluhu USA.

V pondělí po otevření burz lze očekávat určitou negativní reakci trhů, například částečné vybírání zisků posledních týdnů na akciových trzích v USA, avšak krok Moody’s by neměl světovým burzám přivodit šok, jakým bylo snížení ratingu agenturou Standard & Poor’s v srpnu 2011. Ostatně ani snížení ratingu v podání Fitch Ratings začátkem srpna 2023 nezpůsobilo trhům žádný šok.

Agentura Moody’s, která držela nejlepší známku amerického dluhu nepřetržitě od roku 1917, až tedy do včerejška, svým snížením totiž vlastně neříká nic nového a nečekaného (ratingový výhled zhoršila Spojeným státům už v listopadu 2023, což byla předzvěst nynějšího zhoršení samotného ratingu). Potvrzuje předchozí kroky dalších ratingových agentur. A potvrzuje něco, co už se delší dobu odehrává a je obecně známé.

Vždyť americký federální dluh setrvale narůstá zejména od vypuknutí velké finanční krize v roce 2008 a do roku 2024, kdy jeho hodnota mírně přesáhla 120 % HDP, se téměř zdvojnásobil. Situaci nepomohla ani koronavirová pandemie či nutnost vyplácet stále vyšší důchody vzhledem ke stárnutí populace. USA se sice mohou opřít o největší rezervní měnu světa, nicméně prognózy budoucího vývoje zadlužení nevyznívají zrovna příznivě.

V roce 2011 již tento dluh dosáhl 75 procent HDP, což s sebou přineslo první výrazně negativní důsledek – společnost Standard & Poor’s zhoršila rating USA z nejlepšího („AAA“) na druhý nejlepší stupeň („AA+“). CBO tehdy ve své desetileté prognóze naposledy počítala s poklesem amerického dluhu.

Rekordní výdaje

Vzrůstající počet válek a ozbrojených konfliktů, ve kterých se USA přímo či nepřímo angažovaly (válka v Afghánistánu, válka na Ukrajině, konflikty na Blízkém východě, hrozící konflikt mezi Čínou a Tchaj-wanem, aj.) vedly k rekordním výdajům na obranu a dalšímu zadlužování.

Dluh USA držený veřejností – největší složka federálního dluhu USA – dále skokově vzrostl v roce 2020 po vypuknutí koronavirové pandemie, a to ze 75 na 100 procent HDP. Loni se pohyboval kolem 96 procent HDP. Všechny scénáře předpovídají stále rychleji rostoucí zadlužení, a to i v případě, že by věřitelé po vládě USA nepožadovali vyšší úroky.

Ke zvyšování úroků, a tím i k prodražení obsluhy dluhu v budoucnosti, nejspíše dojde. V případě navýšení úroků o 50 bazických bodů by se americký dluh mohl vyšplhat na více než 150 procent HDP do roku 2040 a téměř 210 procent HDP do roku 2050, plyne ze studie Whartonovy obchodní školy při Pensylvánské univerzitě. Při dosažení cca 170 procent HDP budou mít USA problémy s obsluhou dluhu, přičemž dluh na úrovni 200 % HDP a více by již téměř jistě nezvládly, plyne dále z uvedené studie.

Na druhou stranu je třeba říci, že americké dluhopisy se stále řadí k těm nejbezpečnějším a mezinárodní investoři a věřitelé zatím zůstávají víceméně klidní. Velkou slabinou americké ekonomiky je nízká míra úspor domácností (na rozdíl od Japonska). Zpravidla platí, že čím menšími úsporami domácnosti disponují, tím méně mohou půjčit vládě své země, a tím nižší zadlužení si daná země může dovolit. Navíc lze očekávat, že domácnosti s menšími úsporami budou od státu potřebovat větší transfery.

V neprospěch USA hraje i rostoucí ekonomická síla neutrálních, či dokonce vůči USA nepřátelských zemí, a naproti tomu slábnoucí vliv západních zemí. Co však USA do značné míry zachraňuje, je americký dolar jakožto nejsilnější a nejvíce obchodovaná rezervní měna na světě. Podíl dolaru na celkovém obchodu s měnami výrazně neklesá a zatím není přímo ohrožen žádnou jinou měnou.

Pro zajímavost lze uvést, že 85 % objemu devizových transakcí je realizováno v amerických dolarech a 50 procent všech devizových rezerv tvoří americký dolar. Dolar zvyšuje úvěrovou kredibilitu Spojených států, a tím usnadňuje přístup k dalším půjčkám s nižšími úroky. Navzdory tomu, že se USA mohou opřít o velmi silnou rezervní měnu, jejich dluhopisy jsou stále považovány za velmi bezpečné a kvalitní a mezinárodní věřitelé USA zatím důvěřují, nemůže se americká vláda zadlužovat donekonečna.

Z různých prognóz vyplývá, že při současném tempu zadlužení a navýšení požadovaného úroku o 50 bazických bodů, mají Spojené státy přibližně 20 let na to, aby vybraly ostrou dluhovou zatáčku, do které se dostaly. Podaří se jim to? Ano, pokud výrazně omezí výdaje státního rozpočtu a současně i zvýšit jeho příjmy, čehož téměř jistě nebude možné dosáhnout bez zvýšení daní.