V Česku poprvé po více než deseti letech klesají nabídkové ceny nemovitostí, ukazují data ČSÚ

V Česku nebývale zlevňují nemovitosti. V prvním letošním čtvrtletí klesly ceny nových bytů v Praze meziročně o šest procent, což je nejvýraznější propad minimálně od roku 2009, od kdy ČSÚ svoji příslušnou statistiku zveřejňuje. Jedná se přitom o realizované ceny bytů v novostavbách, tedy ceny, za které transakce skutečně probíhá.

Reklama

Realizované ceny starších bytů v Praze v prvním letošním čtvrtletí stále ještě rostly – na rozdíl od bytů v novostavbách. Ovšem v mezičtvrtletním pohledu se ceny starších bytů také už propadaly, a to nejvýrazněji minimálně od roku 2008, totiž o 3,4 procenta.

Z dat tedy vyplývá, že dynamika poklesu cen nemovitostí v Praze předčí rychlost jejich poklesu v době, kdy se v Česku projevovaly dopady světové finanční krize, jež celosvětově nemovitostní trh značně neblaze poznamenala. Ceny realit tehdy klesaly i v Česku, byť tedy v jeho metropoli byly poklesy slabší, než jsou nyní.

Fragment v Karlíně opět budí pozornost. Po obřích sochách zaujalo obří nájemné Reality Ještě před svým dokončením vyvolal projekt nájemního domu Marcela Sourala a jeho skupiny Trigema velké pozdvižení. A to hlavně díky obří soše ženy, která dům objímá. Petra Jansová Přečíst článek

Pokles cen nemovitostí pokračoval podle nových dat ČSÚ také ve druhém letošním čtvrtletí, kdy už klesaly dokonce ceny bytů nabídkové, a to celorepublikově. Meziročně se snížily o 0,7 procenta. Jedná se o jejich první pokles od prvního čtvrtletí roku 2012.

Zveřejněná čísla prokazují, že český nemovitostní trh prochází nebývalým útlumem. Pokles dokonce již nabídkových cen, představuje vývoj, jejž realitní trh v zemi nepamatuje více než deset let. V poklesu cen realit se odráží pokles kupní síly obyvatelstva, daný zejména nejvyšší inflací za posledních zhruba třicet let, a také vysoké úrokové sazby hypoték, jež jsou nejvyšší od počátku milénia. Hypotéky zůstanou na nynějších vysokých cenových úrovních nebo v jejich blízkosti ještě minimálně do prvního čtvrtletí příštího roku, což bude poptávku po nemovitostech dále vydatně tlumit.