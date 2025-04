V Českém Krumlově postaví třípatrové aquacentrum

Český Krumlov bude stavět třípatrové aquacentrum s venkovním areálem s největší pravděpodobností metodou Design and Build. Znamená to, že projektování, vyřízení dokumentů i výstavbu zajistí jeden dodavatel. Město by ho mohlo vybrat do konce letošního roku. Pokud vše půjde dobře, v polovině příštího roku by radnice mohla mít stavební povolení a začít stavět, řekl místostarosta Zbyněk Toman (ODS). Celý areál by mohl být hotový v létě 2028. Odhad nákladů je 570 milionů korun bez DPH. Mimo tento projekt se výhledově počítá s výstavbou hotelu, který by byl s aquacentrem propojený, aby hosté rovnou mohli projít dovnitř.

Původní plavecký bazén shořel loni v září. Podle policie třiapadesátiletý zaměstnanec společnosti, která měla na starost provoz plaveckého stadionu, zřejmě nešťastně manipuloval s ohněm při likvidaci vosího hnízda, a způsobil tak požár.

„V průběhu května utvoříme projektový tým, který rozhodne o dalším postupu výstavby. Je velice pravděpodobné je, že tím modelem bude Design and Build. Protože firma udělá prováděcí projekt, zajistí stavební povolení, takže je tam třeba minimálně rok úspora času,“ řekl Toman.

Výhled na zámek a město

Aquacentrum bude mít čtyři části. V první bude 25 metrů dlouhý bazén se šesti drahami, který splňuje podmínky Národní sportovní agentury (NSA). Na něj bude vidět z vyhlídkové tribuny pro skoro 100 lidí. Druhá část je relaxační, kde bude několik bazénů pro děti i vířivka. Výukový bazén bude mít posuvné dno, které budou nastavovat podle toho, jak zdatní plavci tam budou mít výuku. Další bazén bude částečně uvnitř, částečně venku. Třetí část v posledním patře bude zaměřena na wellness a sauny, bude prosklená s výhledem 360 stupňů. Lidé tak uvidí na zámek a město.

Jednotlivé části budou oddělovat turnikety. „Kdo si bude chtít jít jen zaplavat do velkého bazénu, tak si zaplatí jen to. A cena bude narůstat podle toho, co všechno bude chtít v aquacentru využívat,“ řekl Toman. Předpokládané základní vstupné jen do plaveckého bazénu by mohlo být 120 korun, nejdražší 590 korun.

Čtvrtou částí je venkovní areál, kde budou dva bazény, jeden také velký 25 metrů. Dále tam budou například skluzavka, odpočinkové zóny nebo hřiště. Do areálu bude vstup z parkoviště. Také tam budou dva tobogany přístupné z vnitřní i vnější části.

Na financování výstavby a provoz aquacentra má město několik modelů. „Varianta, která nám vychází nejekonomičtěji, je, že investorem a následně provozovatelem by byl Českokrumlovský rozvojový fond, což je naše dceřiná společnost, která provozuje parkoviště. A ten by si na to vzal úvěr,“ řekl místostarosta. Část nákladů by mělo pokrýt pojištění vyhořelého bazénu, to by mohlo činit zhruba 120 milionů korun, čeká se na uzavření případu policií, dodal Toman. Od NSA by podle něj mohla přijít dotace více než 100 milionů, další peníze by město dodalo z vlastních zdrojů.

Výše uvedené údaje vychází z několika studií, které si město nechalo zpracovat, architektonické, ekonomické i proveditelnosti. Z nich také vyplývá, že by budoucí aquacentrum mělo mít 21 zaměstnanců, provozní náklady by měly ročně být kolem 40 milionů korun.

Torzo vyhořelého bazénu by se mělo bourat během léta. Radnice by měla do měsíce a půl vybrat firmu, odhadované náklady jsou do 20 milionů korun, dodal Toman. Město zajistilo školákům i sportovcům náhradní plavání v jiných městech, včetně dopravy to radnici vyjde za rok do 700 tisíc korun.