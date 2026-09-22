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newstream.cz Reality Trumpovi rozjíždějí byznys na Kavkaze. Ve hře jsou miliardy, mrakodrap i strategické kovy

Trumpovi rozjíždějí byznys na Kavkaze. Ve hře jsou miliardy, mrakodrap i strategické kovy

Trump Tower Tbilisi
Archi, užito se svolením
Jiří Frydlewicz
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Trumpova rodina a lidé z prezidentova okolí rozšiřují byznys na Kavkaze a ve Střední Asii. Vedle luxusního mrakodrapu v Gruzii se zajímají o těžbu strategických surovin i obchodní trasu mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Soukromé investice se přitom prolínají se snahou Washingtonu posílit vliv v regionu, kde soupeří s Ruskem a Čínou, informovala agentura Bloomberg.

Americký prezident Donald Trump usiluje o posílení hospodářského vlivu Spojených států na Kavkaze a ve Střední Asii. Současně v regionu přibývají projekty spojené s jeho rodinou a lidmi z jeho okolí. Zahrnují luxusní nemovitosti, těžbu strategických surovin i dopravní infrastrukturu. O prolínání americké diplomacie a soukromých investic informovala agentura Bloomberg.

Jedním z nejviditelnějších plánů je Trump Tower Tbilisi. Mrakodrap vysoký 280 metrů se má stát dominantou developerského projektu v gruzínské metropoli za dvě miliardy dolarů. „Kdykoli někam přijdeme, ostatní nás následují,“ uvedl při jeho představení prezidentův syn Eric Trump, výkonný viceprezident Trump Organization.

FOTOGALERIE: Podívejte se na vizualizace nového mrakodrapu v Tbilisi

10 fotografií v galerii

Trumpovo jméno ponese i obchodní trasa

Washington zároveň pomáhá připravovat nové obchodní propojení Arménie a Ázerbájdžánu. Trump přivedl představitele obou zemí k podpisu společné mírové deklarace a součástí dohody má být tranzitní koridor nazvaný Trumpova trasa pro mezinárodní mír a prosperitu (TRIPP). Ten by mohl region napojit na obchodní síť spojující Evropu a Čínu.

Projekt si vyžádá miliardové investice. Americký investor Konstantin Sokolov, kterého Bílý dům označil za dárce přispívajícího na Trumpův nový taneční sál, byl vybrán do čela fondu TRIPP+ Enterprise Fund s kapitálem 201 milionů dolarů. Fond má financovat dopravní, energetické a surovinové projekty. Sokolov se podle Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda také chystá získat měděný a molybdenový důl v Arménii.

Podle rámcové dohody, kterou ještě musí schválit arménský parlament, by americký subjekt získal 74 procent ve společnosti podporující výstavbu koridoru. Arménii by připadlo zbývajících 26 procent.

Trump Tower v Austrálii

Austrálie dostane nový nejvyšší mrakodrap. A bude to Trump Tower

Enjoy

Realitní a developerská společnost Trump Organization, kterou založil současný americký prezident Donald Trump, podepsala s developerskou firmou Altus Property Group smlouvu na výstavbu prvního mrakodrapu Trump Tower v Austrálii. Náklady na projekt se odhadují na 1,5 miliardy australských dolarů (21,8 miliardy korun). Mrakodrap se stane nejvyšší budovou v zemi, uvedla v prohlášení společnost Altus Property Group.

ČTK

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Trumpovi synové mají získat podíl v těžebním projektu

Americká administrativa pomohla společnosti Cove Capital Group uzavřít dohodu o koupi většinového podílu v největším dosud nerozvinutém ložisku wolframu v Kazachstánu. Kov využívá americké ministerstvo obrany při výrobě munice a dalších zbraní.

Donald Trump mladší a Eric Trump mají podle Financial Times získat nepřímý podíl v projektu prostřednictvím své investice do společnosti Skyline Builders Group Holding, která oznámila dohodu o sloučení s Cove Kaz Capital Group.

Bílý dům jakýkoli střet zájmů odmítá. „Prezident Trump jedná výhradně v nejlepším zájmu americké veřejnosti,“ uvedla jeho mluvčí Anna Kellyová.

Trump Tower

Ukončení války počká. Trump radši plánuje stavbu další Trump Tower

Reality

Společnost Trump Organization a její místní partner - developer Kinhbac City - usilují o výstavbu mrakodrapu Trump Tower ve vietnamském Ho Či Minově Městě. Tento týden by měl kvůli projektu město navštívit představitel společnosti Eric Trump, syn amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z vietnamského vládního dokumentu, na který se odvolává agentura Reuters.

ČTK

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Změna americké politiky, nebo jen série obchodů?

Podle analytičky Olesyi Vartanyanové z Univerzity George Masona se současné americké působení v regionu více soustředí na obchod a investice než za předchozích administrativ. Washington zde přitom soupeří o vliv s Ruskem, Čínou a stále výrazněji také s Evropskou unií.

Zda z nynějších projektů vznikne trvalá americká přítomnost, však zůstává nejisté. Trumpova rodina už v minulosti plánovala mrakodrap v gruzínském Batumi, projekt ale skončil v roce 2017.

„Klíčovou otázkou je, zda se z toho vyvine trvalá americká přítomnost, nebo zda zůstane jen u zapojení do jednotlivých projektů,“ uvedla Vartanyanová.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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