Trumpovi rozjíždějí byznys na Kavkaze. Ve hře jsou miliardy, mrakodrap i strategické kovy
Trumpova rodina a lidé z prezidentova okolí rozšiřují byznys na Kavkaze a ve Střední Asii. Vedle luxusního mrakodrapu v Gruzii se zajímají o těžbu strategických surovin i obchodní trasu mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Soukromé investice se přitom prolínají se snahou Washingtonu posílit vliv v regionu, kde soupeří s Ruskem a Čínou, informovala agentura Bloomberg.
Americký prezident Donald Trump usiluje o posílení hospodářského vlivu Spojených států na Kavkaze a ve Střední Asii. Současně v regionu přibývají projekty spojené s jeho rodinou a lidmi z jeho okolí. Zahrnují luxusní nemovitosti, těžbu strategických surovin i dopravní infrastrukturu. O prolínání americké diplomacie a soukromých investic informovala agentura Bloomberg.
Jedním z nejviditelnějších plánů je Trump Tower Tbilisi. Mrakodrap vysoký 280 metrů se má stát dominantou developerského projektu v gruzínské metropoli za dvě miliardy dolarů. „Kdykoli někam přijdeme, ostatní nás následují,“ uvedl při jeho představení prezidentův syn Eric Trump, výkonný viceprezident Trump Organization.
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Trumpovo jméno ponese i obchodní trasa
Washington zároveň pomáhá připravovat nové obchodní propojení Arménie a Ázerbájdžánu. Trump přivedl představitele obou zemí k podpisu společné mírové deklarace a součástí dohody má být tranzitní koridor nazvaný Trumpova trasa pro mezinárodní mír a prosperitu (TRIPP). Ten by mohl region napojit na obchodní síť spojující Evropu a Čínu.
Projekt si vyžádá miliardové investice. Americký investor Konstantin Sokolov, kterého Bílý dům označil za dárce přispívajícího na Trumpův nový taneční sál, byl vybrán do čela fondu TRIPP+ Enterprise Fund s kapitálem 201 milionů dolarů. Fond má financovat dopravní, energetické a surovinové projekty. Sokolov se podle Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda také chystá získat měděný a molybdenový důl v Arménii.
Podle rámcové dohody, kterou ještě musí schválit arménský parlament, by americký subjekt získal 74 procent ve společnosti podporující výstavbu koridoru. Arménii by připadlo zbývajících 26 procent.
Realitní a developerská společnost Trump Organization, kterou založil současný americký prezident Donald Trump, podepsala s developerskou firmou Altus Property Group smlouvu na výstavbu prvního mrakodrapu Trump Tower v Austrálii. Náklady na projekt se odhadují na 1,5 miliardy australských dolarů (21,8 miliardy korun). Mrakodrap se stane nejvyšší budovou v zemi, uvedla v prohlášení společnost Altus Property Group.
Austrálie dostane nový nejvyšší mrakodrap. A bude to Trump Tower
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Realitní a developerská společnost Trump Organization, kterou založil současný americký prezident Donald Trump, podepsala s developerskou firmou Altus Property Group smlouvu na výstavbu prvního mrakodrapu Trump Tower v Austrálii. Náklady na projekt se odhadují na 1,5 miliardy australských dolarů (21,8 miliardy korun). Mrakodrap se stane nejvyšší budovou v zemi, uvedla v prohlášení společnost Altus Property Group.
Trumpovi synové mají získat podíl v těžebním projektu
Americká administrativa pomohla společnosti Cove Capital Group uzavřít dohodu o koupi většinového podílu v největším dosud nerozvinutém ložisku wolframu v Kazachstánu. Kov využívá americké ministerstvo obrany při výrobě munice a dalších zbraní.
Donald Trump mladší a Eric Trump mají podle Financial Times získat nepřímý podíl v projektu prostřednictvím své investice do společnosti Skyline Builders Group Holding, která oznámila dohodu o sloučení s Cove Kaz Capital Group.
Bílý dům jakýkoli střet zájmů odmítá. „Prezident Trump jedná výhradně v nejlepším zájmu americké veřejnosti,“ uvedla jeho mluvčí Anna Kellyová.
Společnost Trump Organization a její místní partner - developer Kinhbac City - usilují o výstavbu mrakodrapu Trump Tower ve vietnamském Ho Či Minově Městě. Tento týden by měl kvůli projektu město navštívit představitel společnosti Eric Trump, syn amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z vietnamského vládního dokumentu, na který se odvolává agentura Reuters.
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Společnost Trump Organization a její místní partner - developer Kinhbac City - usilují o výstavbu mrakodrapu Trump Tower ve vietnamském Ho Či Minově Městě. Tento týden by měl kvůli projektu město navštívit představitel společnosti Eric Trump, syn amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z vietnamského vládního dokumentu, na který se odvolává agentura Reuters.
Změna americké politiky, nebo jen série obchodů?
Podle analytičky Olesyi Vartanyanové z Univerzity George Masona se současné americké působení v regionu více soustředí na obchod a investice než za předchozích administrativ. Washington zde přitom soupeří o vliv s Ruskem, Čínou a stále výrazněji také s Evropskou unií.
Zda z nynějších projektů vznikne trvalá americká přítomnost, však zůstává nejisté. Trumpova rodina už v minulosti plánovala mrakodrap v gruzínském Batumi, projekt ale skončil v roce 2017.
„Klíčovou otázkou je, zda se z toho vyvine trvalá americká přítomnost, nebo zda zůstane jen u zapojení do jednotlivých projektů,“ uvedla Vartanyanová.
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