Převrat ve Škodě Auto. Místo zákazníků teď loví manažery
Hlavní kormidelník Škody Auto odchází nečekaně a podle exšéfa automobilky Vratislava Kulhánka nestandardně. Ve Volvu má do roku 2030 uvést na trh 13 nových modelů. A v Německu zaměstnanci VW protestují proti čínské konkurenci.
Vedení Škody Auto, veleúspěšné součásti chřadnoucího koncernu Volkswagen, se od základů mění. Nedávno byl povolán do Wolfsburgu člen představenstva zodpovědný za nákup Karsten Schnake, následovat ho bude Martin Jahn, který doposud řídí prodej a marketing. A tuto neděli přišla zpráva, kterou nikdo nečekal: v představenstvu končí dokonce jeho předseda Klaus Zellmer.
„Je to naprosto nečekané, doslova blesk z čistého nebe,“ komentovala německá média informaci, která přišla z budoucího Zellmerova působiště, švédské značky Volvo ve vlastnictví čínské společnosti Geely. „Normálně se šéf mění, když se firmě nedaří. Škoda je ale aktuálně jednou z nejúspěšnějších značek koncernu VW,“ napsal například specializovaný německý server MobilFlip.
Škoda Auto mění vedení. Klaus Zellmer odchází do čela automobilky Volvo a mladoboleslavskou firmu do jmenování jeho nástupce povede dosavadní šéf financí Holger Peters. Kdy Zellmer ve Škodě skončí, automobilka zatím neoznámila. Jde přitom o další změnu v jejím představenstvu během krátké doby.
Škoda Auto má dočasného šéfa. Vedení převezme Holger Peters
Zprávy z firem
Škoda Auto mění vedení. Klaus Zellmer odchází do čela automobilky Volvo a mladoboleslavskou firmu do jmenování jeho nástupce povede dosavadní šéf financí Holger Peters. Kdy Zellmer ve Škodě skončí, automobilka zatím neoznámila. Jde přitom o další změnu v jejím představenstvu během krátké doby.
Úspěšný kormidelník úspěšné české značky má ve Volvu na post prezidenta a předsedy představenstva nastoupit nejpozději na začátku října příštího roku. Jak uvedl další německý web specializovaný na auta kfz-betrieb, Zellmer přechází k přímému konkurentu koncernu Volkswagen v době krize ziskovosti VW a pro Wolfsburg bude jeho odchod velkou ztrátou.
I Volvo má zásadní problémy, způsobené především poklesem prodejů na čínském trhu a americkými cly, a čeká na restart. Podle webu investing.com Zellmerův předchůdce, 75letý Švéd Håkan Samuelsson, minulý týden představil plán, jak švédské automobilce pomoci na nohy. Jedním z želízek v ohni je uvedení 13 nových modelů na trh do roku 2030.
Problém pro mladoboleslavskou automobilku by nastal v momentě, kdy by nebyla schopna pokračovat v zajímavé modelové nabídce. A je škoda, že po odchodu Martina Jahna do Wolfsburgu nebude v představenstvu žádný Čech, říká strategický poradce automobilového průmyslu Petr Knap.
Petr Knap: Škoda Auto je zlaté vejce koncernu. Zatím
Zprávy z firem
Problém pro mladoboleslavskou automobilku by nastal v momentě, kdy by nebyla schopna pokračovat v zajímavé modelové nabídce. A je škoda, že po odchodu Martina Jahna do Wolfsburgu nebude v představenstvu žádný Čech, říká strategický poradce automobilového průmyslu Petr Knap.
Nestandardní odchod
Podle bývalého předsedy představenstva Škody Auto a jednatele společnosti Industrial Advisors Vratislava Kulhánka byl odchod Klause Zellmera z nejvyššího postu ve Škodě Auto velmi nestandardní. „Takhle narychlo se personální změny na takovém postu neoznamují. A je divné, že informace nepřišla od Škody ani od Volkswagenu, ale od Volva. Nevím, co si o tom mám myslet,“ říká Kulhánek s tím, že Zellmer tedy bude muset do konce září podat svou rezignaci. Manažerské smlouvy jsou podle něj tříleté s tím, že započítávané období začíná v dubnu. Podle jiných zdrojů Wolfsburg Zellmerovu smlouvu obnovil do roku 2028.
Škoda Auto mezitím odchod svého šéfa také oficiálně potvrdila. Do jmenování jeho nástupce bude automobilku řídit člen představenstva odpovědný za finance, IT a právní záležitosti Holger Peters.
„Docela zvláštní způsob oznámení,“ reagoval na poslední informace z Mladé Boleslavi také strategický poradce automobilového průmyslu Petr Knap. „Je to poměrně dost výrazná distrupce, kdy se firma začne více věnovat tomu, jak zajistit manažerskou kontinuitu ve velmi složitých časech, místo aby se věnovala trhu a zákazníkům. A je podle mě strašně důležité, kdo na tu pozici předsedy představenstva přijde a s jakým mandátem. To bude do značné míry rozhodovat o budoucnosti Škody,“ dodal.
Záchranný plán, který vyhlásil hlavní kormidelník koncernu Volkswagen Oliver Blume, je nutný. Jenže většinu z jeho bodů nelze udělat hned. A to je špatně, protože Číňané nespí. „Volkswagen hodně zaspal v hybridech, které podle mě mají velkou perspektivu. Hybridy začala masově vyrábět třeba Toyota. A slyšela jste někdy o nějakých problémech Toyoty s prodejem?“ říká v rozhovoru pro Newstream Vratislav Kulhánek, druhý a zároveň poslední český předseda představenstva Škody Auto.
Exšéf Škody Auto Kulhánek: Změny ve VW je potřeba udělat okamžitě. Byl by na ně potřeba nějaký řezník
Zprávy z firem
Záchranný plán, který vyhlásil hlavní kormidelník koncernu Volkswagen Oliver Blume, je nutný. Jenže většinu z jeho bodů nelze udělat hned. A to je špatně, protože Číňané nespí. „Volkswagen hodně zaspal v hybridech, které podle mě mají velkou perspektivu. Hybridy začala masově vyrábět třeba Toyota. A slyšela jste někdy o nějakých problémech Toyoty s prodejem?“ říká v rozhovoru pro Newstream Vratislav Kulhánek, druhý a zároveň poslední český předseda představenstva Škody Auto.
Co může za odchodem šéfa Škody stát? „Důvody mohou být různé, nechci o ničem spekulovat,“ zdůrazňuje Kulhánek. Dodává, že zájemců o tento post bude hodně. „Asi dostal velmi dobrou nabídku, předpokládám,“ soudí Knap.
Zellmer má ve švédské značce, která je ve vlastnictví čínské firmy Geely, nastoupit nejpozději za rok. Důvodem, proč přestup nebude v nejbližší době po zveřejnění informace o Zellmerově odchodu, může být roční konkurenční doložka. Tedy zákaz pracovat u konkurence. „To je celkem logická cesta. Postupy u různých evropských automobilek bývají rozdílné. Mohou to být výpovědní lhůty stejně jako konkurenční doložky, “ podotýká Kulhánek. A jak se dívat na to, že Klaus Zellmer přechází k automobilce vlastněné čínskou skupinou v době, kdy Volkswagen čelí silnému tlaku čínských výrobců? „Je to evropská značka, i když patří čínskému koncernu,“ podtrhuje Kulhánek.
Zaměstnanci VW protestují proti čínské konkurenci
Ve Wolfsburgu dnes zaměstnanci VW při protestní akci, pořádané předsedkyní koncernových odborů Danielou Cavallo a šéfkou odborového svazu IG Metall Christiane Bennerovou, požadovali lepší ochranu před nekalou konkurencí z Číny. „Očekáváme, že vedoucí představitelé firem a manažerské týmy převezmou odpovědnost za Německo jako automobilovou velmoc, za zaměstnance a za pracovní místa,“ řekla Bennerová. Podle serveru Tagesschau jsou plánovány protestní akce ve prospěch ochrany pracovních míst a budoucnosti německých závodů na více než dvou stovkách míst poblíž závodů výrobců a dodavatelů.
Jediný český člen představenstva Škody Auto Martin Jahn se přesune do vedení značky Volkswagen. Od října bude ve Wolfsburgu odpovídat za prodej, marketing a poprodejní služby. V mladoboleslavské automobilce ho nahradí dosavadní šéfka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn je zároveň nominován do dozorčí rady Škody Auto.
Martin Jahn opouští vedení Škody. Ve Volkswagenu dostane na starost prodej a marketing
Leaders
Jediný český člen představenstva Škody Auto Martin Jahn se přesune do vedení značky Volkswagen. Od října bude ve Wolfsburgu odpovídat za prodej, marketing a poprodejní služby. V mladoboleslavské automobilce ho nahradí dosavadní šéfka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn je zároveň nominován do dozorčí rady Škody Auto.
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