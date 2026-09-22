Praha za poslední roky zhodnotila své pozemky o miliardy korun
Praha se učí dělat to, na čem dosud vydělávali především soukromí developeři: připravovat pozemky pro výstavbu. Za šest let Pražská developerská společnost žádný byt nedokončila, podle Ondřeje Boháče však městu vytvořila hodnotu v řádu miliard korun. Teď přichází další otázka. Kdo byty postaví?
Praha si před šesti lety založila Pražskou developerskou společnost, aby připravovala městské pozemky pro výstavbu dostupného bydlení. Za šest let existence firmy nevznikl jediný byt. Nicméně, statisíce metrů čtverečních se mezitím proměnily na stavební parcely. A jejich hodnota raketově vzrostla.
„Hodnota, kterou přípravou území Pražská developerská společnost městu vytvořila, jde podle mého názoru do miliard korun. Pokud byste připravená území dnes prodali, jejich hodnota je úplně jinde, než byla na začátku,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města.
Malý vlastní byt, k tomu sauna, fitness a střešní terasa s grilem. Penta Real Estate a Sekyra Group zahájily prodej bytů v projektu Momentum na pražském Smíchově. Dům s 240 jednotkami má nabídnout kompletní zařízení i společné zázemí pro práci a odpočinek. Aktuální ceník ukazuje, kolik takové bydlení stojí. Za 23 metrů čtverečních zájemce zaplatí 6,74 milionu korun.
Byt má 23 metrů a stojí 6,74 milionu. Penta a Sekyra na Smíchově sázejí na sdílený luxus
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Malý vlastní byt, k tomu sauna, fitness a střešní terasa s grilem. Penta Real Estate a Sekyra Group zahájily prodej bytů v projektu Momentum na pražském Smíchově. Dům s 240 jednotkami má nabídnout kompletní zařízení i společné zázemí pro práci a odpočinek. Aktuální ceník ukazuje, kolik takové bydlení stojí. Za 23 metrů čtverečních zájemce zaplatí 6,74 milionu korun.
Praze dlouhé roky chyběl takzvaný land development. To znamená připravit pozemek na výstavbu. Nyní má v několika lokalitách, z nichž největší jsou Nové Dvory a Dolní Počernice, prostor pro výstavbu stovek tisíc metrů podlahových ploch. Vzniknou na nich nové městské čtvrtě. Jak bude vlastní výstavba pokračovat, se teprve vyjasní. Praha nemá vlastní stavební či developerskou firmu, bude projekty soutěžit. Což je atraktivní pozice pro developerské společnosti či architekty.
Pražská developerská společnost, která podléhá zákonu o veřejných zakázkách, vypsala v dubnu 2026 pro dva projekty v rozvojovém území Nové Dvory na Praze 4 dvě užší architektonické soutěže o návrh převážně bytových bloků s nebytovými prostory v přízemí a s menší mateřskou školou. Vítězem soutěže na projekt Nové Dvory PROJEKT 5 se stalo studio re:architekti, vítězem soutěže na projekt Nové Dvory PROJEKT 6 se stalo studio Apropos Architects. PDS nyní vyzve vítěze k jednání o veřejné zakázce na návrh stavby, projektové práce a související služby zahrnující všechny fáze přípravy projektů, jejich realizaci a uvedení do provozu.
Původně tmavý mezonet v pražském Břevnově prošel radikální proměnou. Architekti otevřeli dispozici světlu, přidali střešní zahradu, subtilní kovové schodiště i výrazné modré boxy. Výsledkem je byt, který podle autorů působí spíš jako samostatný rodinný dům.
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Původně tmavý mezonet v pražském Břevnově prošel radikální proměnou. Architekti otevřeli dispozici světlu, přidali střešní zahradu, subtilní kovové schodiště i výrazné modré boxy. Výsledkem je byt, který podle autorů působí spíš jako samostatný rodinný dům.
V Praze vzniknou nové čtvrtě
„Praha na Nových Dvorech disponuje rozsáhlými pozemky v sousedství budoucí stanice metra a nejlepším řešením pro danou lokalitu je vznik nové městské čtvrti s dostupným bydlením, občanskou vybaveností včetně škol, komunitních zařízení, sportovišť a zeleně. Architektonická soutěž přinesla skvělý návrh obou bloků s přibližně tisíci byty a službami v parteru i kvalitní řešení veřejného prostoru,“ komentoval Petr Hlaváček, náměstek primátora a kandidát za Starosty na primátora Prahy.
„Vítězné návrhy jsou nejlepší volbou, protože nejpřesvědčivěji propojují architektonickou kvalitu s reálnou proveditelností. Naplňují to, co je základem urbanistické studie Nových Dvorů, mají čitelnou blokovou strukturu, živý parter okolo budoucí stanice metra D a návaznost na veřejná prostranství,“ tvrdí Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.
Nový metropolitní plán hlavního města, který začal začátkem září platit, stanovil výškový limit pro nové budovy. A to na všech místech ve městě. Jen do sta metrů, platí nyní. Na Pankráci jen sedmdesát. Tuto podmínku však lze obejít.
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Nový metropolitní plán hlavního města, který začal začátkem září platit, stanovil výškový limit pro nové budovy. A to na všech místech ve městě. Jen do sta metrů, platí nyní. Na Pankráci jen sedmdesát. Tuto podmínku však lze obejít.
Podle Boháče Praha dlouhé roky svou úlohu v přípravě pozemků pro výstavbu zanedbávala. Proto se to naučily dělat soukromé společnosti. „Jenže právě v této fázi potom vznikalo velké přetlačování mezi developerem, městem, veřejnou správou a občany. Podle mě je tohle něco, co město dělat má. Bez jeho aktivního působení to za prvé často dopadá špatně, a za druhé se město zbytečně připravuje o hodnotu. Jde přitom o činnost, kterou může dělat efektivně,“ říká Boháč. Příprava území pro výstavbu se tím logicky urychluje.
„Máte definované objemy a parametry a začínáte na daleko tržnějším principu soutěžit konkrétní architekturu, projekt a schopnost ho efektivně postavit. A tam si myslím, že je soukromý sektor určitě schopnější,“ říká Boháč. Praha má podle něj na vlastních pozemcích dělat land development, a přesně to nyní dělá.
Německý realitní fond Deka-ImmobilienEuropa prodává komplex kanceláří nedaleko pražské stanice metra Pankrác. Je to další z případů, kdy se zahraniční investoři snaží využít apetitu jejich kapitálově silných českých konkurentů, kteří věří tuzemským komerčním nemovitostem.
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Německý realitní fond Deka-ImmobilienEuropa prodává komplex kanceláří nedaleko pražské stanice metra Pankrác. Je to další z případů, kdy se zahraniční investoři snaží využít apetitu jejich kapitálově silných českých konkurentů, kteří věří tuzemským komerčním nemovitostem.
Praha stavět nebude
Město se podle něj bude muset rozhodnout, co s připravenými projekty dál. Zda půjde cestou investičního fondu, akciové společnosti, nebo třeba část připraveného území nabídne v soutěži soukromému sektoru, který ho postaví a město bude určitým způsobem participovat na výsledku.
Developeři namítají, že městská firma nakonec narazí na úplně stejné povolovací procesy jako oni, a navíc sama neumí stavět efektivněji. V tom mají podle Boháče pravdu. „Město se bude muset rozhodnout, jak bude pokračovat ve fázi samotné realizace. Nemyslím si, že někdy bude stavět většinu pražských bytů. Výstavbu budou realizovat soukromí investoři. To je úplně v pořádku. Město má být co nejlepším partnerem.“
Kromě Nových Dvorů má Pražská developerská velmi významně rozjednané území v Dolních Počernicích. Tam už je platné územní rozhodnutí, jde o 240 tisíc metrů čtverečních budoucích podlahových ploch. Na zbytku území Dolní Počernice Dubeč běží projektová nebo předprojektová příprava.
K dalším projektům PDS patří bytový projekt U Tyršovy školy, kde byla v srpnu podána žádost povolení záměru pro zhruba sto bytů. Dalším bytovým projektem je Černý Most střed, kde teprve probíhá příprava dokumentace pro asi 220 bytů. K posouzení bude dokumentace patrně předložena až příští rok. Celý mechanismus funguje tak, že PDS projekty připraví do získání stavebního povolení. Poté předá projekt odboru investic, který je zodpovědný za realizaci a bude vybírat generálního dodavatele stavby.
Jsem pod minulým územním plánem podepsaný, pomohl jsem ho prosadit, ale mentálně jsem s ním nikdy nesouzněl, říká Jan Kasl, bývalý primátor Prahy, za jehož působení byl předchozí územní plán schválen. Aktuálně je Kasl předsedou České komory architektů, která má ke vzniku nových norem co říci. „Nový územní plán je jistě cestou dopředu, je však jasné, že se bude měnit,“ říká Kasl.
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Jsem pod minulým územním plánem podepsaný, pomohl jsem ho prosadit, ale mentálně jsem s ním nikdy nesouzněl, říká Jan Kasl, bývalý primátor Prahy, za jehož působení byl předchozí územní plán schválen. Aktuálně je Kasl předsedou České komory architektů, která má ke vzniku nových norem co říci. „Nový územní plán je jistě cestou dopředu, je však jasné, že se bude měnit,“ říká Kasl.
Systém plánování rozvoje je v Česku příliš dirigován úředníky státu, domnívá se Ondřej Boháč, ředitel Institutu pro plánování a rozvoj Prahy. Hlavní město má od září nový Metropolitní plán, který by měl urychlit a zjednodušit výstavbu. Jeho příprava trvala čtrnáct let. „Přibližně polovinu celého období v různých fázích probíhalo dohadování se státem,“ tvrdí Boháč.
Šéf plánovačů Boháč: Stát nám komplikoval práci, proto vznikal Metropolitní plán tak dlouho
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Systém plánování rozvoje je v Česku příliš dirigován úředníky státu, domnívá se Ondřej Boháč, ředitel Institutu pro plánování a rozvoj Prahy. Hlavní město má od září nový Metropolitní plán, který by měl urychlit a zjednodušit výstavbu. Jeho příprava trvala čtrnáct let. „Přibližně polovinu celého období v různých fázích probíhalo dohadování se státem,“ tvrdí Boháč.
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