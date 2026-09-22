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newstream.cz Enjoy Vychází podzimní Newstream CLUB s Radkem Kašpárkem na obálce. Tématem je longevity

Vychází podzimní Newstream CLUB s Radkem Kašpárkem na obálce. Tématem je longevity

Obálka Newstream CLUB 13
Newstream
Veronika Kudrnová
vku
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Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.

Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v rozhovoru pro podzimní vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká hvězdný šéfkuchař.

Podívejte se na hvězdy podzimního magazínu Newstream CLUB

Radek Kašpárek Radek Kašpárek 15 fotografií v galerii

Lepší život jako téma čísla

Právě změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

„Je tu podzim a k němu se v české realitě pojí hned několik stresorů. Tím hlavním je snížení intenzity slunečního záření, což nejprve naše těla a následně i mysli vnímají velmi negativně. Když k tomu připočítáme ‚čas budgetů‘ na příští rok, je to koktejl téměř nesnesitelný. Proto jsme se rozhodli věnovat podzimní magazín právě fenoménu longevity, který patří k nejvlivnějším megatrendům současnosti,“ říká šéfredaktor Newstream CLUBU Stanislav Šulc. „Nabídneme několik inspirativních příběhů lidí, kteří se snaží o lepší přístup k sobě samým či svému okolí. A jak říkají, vždycky se to vyplácí,“ dodává Šulc.

Obálka Newstream CLUB 13 Newstream

Miliardář i nejstarší modelka

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa. Jak se udržuje v kondici a jak složité je začít novou kariéru po šedesátce? I na to odpovídá Hana Janata v podzimním vydání magazínu Newstream CLUB.

Magazín Newstream CLUB s Radkem Kašpárkem na obálce vychází právě nyní. Objednat jej můžete na stránkách newstream.cz, distribuci zajišťuje Send.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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