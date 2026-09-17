Koupit si investiční byt v Ústí? Stále víc Čechů takto přemýšlí
O koupi investiční nemovitosti uvažuje každý osmý Čech, vyplývá z průzkumu společnosti STEM/MARK pro společnost Salutem. Čtvrtina z těchto investorů se poohlíží po českých regionech. Láká je nižší pořizovací hodnota realit, a také vyšší výnosnost investice, než nabízí Praha nebo Brno.
Výnos z investice do bytu v Praze nebo v Brně dosahuje kolem dvou procent ročně. V Ústí nad Labem je to šest procent. Je to dáno nízkou přizovací hodnotou nemovitostí. Ústí je přesně rybníček, který přitahuje investory, kteří chtějí víc zhodnotit své peníze. Univerzitní město se sto tisíci obyvateli, hodina vlakem do Prahy. Ceny za metr bydlení se tam přitom pohybují na třetině oproti Praze.
V Praze cena nového bytu, ale i staršího po rekonstrukci, přesahuje dvě stě tisíc korun. Podle údajů analytické společnosti Flat Zone stojí nyní metr nového bytu v Praze v průměru 182 tisíc korun. V projektech blíže centru města, například v Malešicích, už však developeři nabízejí za 220 tisíc korun za metr.
V Ústí nad Labem lze pořídit „repasovaný“ byt za padesát tisíc korun za metr čtvereční. Toho se byznysově chytila společnost Salutem, která v této lokalitě skupuje staré budovy. Upraví je, prodá bytové jednotky soukromým investorům. Následně je pro ně spravuje. Tento model dokáže investorům do bydlení přinést kolem šesti procent ročního výnosu.
Kde se v Česku nejlépe zhodnotí investice do nemovitosti, konkrétně do bytu? Nová data potvrzují, že v Ústí nad Labem. V poměru nákupní cena versus nájem Ústí dominuje. Byty jsou levné, nájmy podobné jako jinde v republice. Aktuální statistiky ukazují, že v Ústí investiční byt nese výnos skoro šest procent ročně. V Praze jsou to tři procenta. Jenže, Praha, to je bezpečí.
Investice do bydlení? Ústí nejvíc nese, Praha je bezpečná
Reality
Kde se v Česku nejlépe zhodnotí investice do nemovitosti, konkrétně do bytu? Nová data potvrzují, že v Ústí nad Labem. V poměru nákupní cena versus nájem Ústí dominuje. Byty jsou levné, nájmy podobné jako jinde v republice. Aktuální statistiky ukazují, že v Ústí investiční byt nese výnos skoro šest procent ročně. V Praze jsou to tři procenta. Jenže, Praha, to je bezpečí.
Kupte si to, my vám to budeme spravovat
Salutem si nechal zpracovat průzkum, podle kterého 51 procent Čechů uvažuje nad investicí do nemovitostí. Zatímco ostatní investiční společnosti nebo realitní makléři tvrdí, že velká města, Praha nebo Brno, jsou zárukou přiměřeného výnosu, Salutem sází na lokace s nízkou cenou nemovitostí, ale dopravně dostupná hlavnímu městu.
„Jde o to, že nižší vstupní cena v kombinaci s nájemním cash flow může vytvářet zajímavější ekonomiku investice,“ říká Jaroslav Ton, spoluzakladatel Salutem Group. Podle něj je podstatné vytvořit kolem investičního bytu celý ekosystém: zajistit správu nemovitosti, zohlednit bezpečnost, dopravní obslužnost.
Salutem, kromě toho, že staré budovy v „levných“ regionech renovuje, založil i investiční fond. Investor do něj vloží peníze, firma je zainvestuje a zaručuje investorovi pravidelný roční příjem. Regiony, na které se Salutem soustředí, jsou Ústecký a Olomoucký kraj.
„Česko potřebuje dostat více soukromého kapitálu do reálné ekonomiky a bydlení je konkrétní příklad toho, jak to může fungovat,“ říká Ton. Vybrat konkrétní region pro investici do bytu přitom podle Tona není jednoduché. Jako příklad uvádí právě Ústí nad Labem. Podle něj jde o město „odsouzené k úspěchu“. Má totiž univerzitu a vlakové spojení s Prahou. Naopak třeba Hodonín nevnímá jako optimální investiční lokalitu.
„Pokud chceme zlepšit dostupnost bydlení, nemůžeme čekat na novou výstavbu. Rekonstrukce dokážou dostat nové byty na trh rychleji,“ říká Ton.
Společnost Salutem už má ve správě 2200 bytů a chce se stát největším hráčem na českém trhu v oblasti rekonstrukcí a následného pronájmu bydlení.
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