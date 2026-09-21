Volkswagen vyletěl z burzovní elity. Jeho místo zabrala Nokia
Před dvaceti lety by to znělo absurdně. Nokia dnes nahrazuje Volkswagen mezi padesáti předními burzovními tituly eurozóny. Německá automobilka po 15 letech vypadla z indexu Euro Stoxx 50, její akcie se pohybují poblíž šestnáctiletého minima a investoři jí nevěří, že drahou restrukturalizaci zvládne bez dalších ztrát. Vyřazení z indexu může tlak na akcie ještě zesílit.
Volkswagen po patnácti letech opustil index Euro Stoxx 50. Německou automobilku, jejíž akcie od vrcholu v roce 2021 ztratily více než tři čtvrtiny hodnoty, v něm nahradila Nokia. Vyřazení z indexu přichází ve chvíli, kdy koncern bojuje s levnější čínskou konkurencí a rostoucími náklady na restrukturalizaci. Akcie Volkswagenu tak mohou dál ztrácet na hodnotě, upozorňuje deník Financial Times.
Nokia se kdysi proslavila mobilními telefony. Dnes dodává síťové technologie mimo jiné pro datová centra a vrací se mezi přední burzovní společnosti eurozóny. Volkswagen jde opačným směrem. Automobilka, která ještě v roce 2008 během mimořádného burzovního výkyvu nakrátko držela titul nejhodnotnější firmy světa, z indexu Euro Stoxx 50 vypadla.
Škoda Auto mění vedení. Klaus Zellmer odchází do čela automobilky Volvo a mladoboleslavskou firmu do jmenování jeho nástupce povede dosavadní šéf financí Holger Peters. Kdy Zellmer ve Škodě skončí, automobilka zatím neoznámila. Jde přitom o další změnu v jejím představenstvu během krátké doby.
Škoda Auto má dočasného šéfa. Vedení převezme Holger Peters
Zprávy z firem
Škoda Auto mění vedení. Klaus Zellmer odchází do čela automobilky Volvo a mladoboleslavskou firmu do jmenování jeho nástupce povede dosavadní šéf financí Holger Peters. Kdy Zellmer ve Škodě skončí, automobilka zatím neoznámila. Jde přitom o další změnu v jejím představenstvu během krátké doby.
Výměna platí od pondělí 21. září. Správce indexu Stoxx ji oznámil už na začátku měsíce. Kromě Volkswagenu opustila výběr padesáti předních titulů eurozóny také nizozemská informační společnost Wolters Kluwer. Vedle Nokie nově přibyla francouzská energetická skupina Engie.
Pro Volkswagen je to konec přibližně patnáctiletého nepřetržitého členství. A podle Financial Times nemusí zůstat jen u poškozené pověsti.
Přijít mohou další výprodeje
Vyřazení z indexu má nepříjemnou technickou stránku. Investiční fondy, které Euro Stoxx 50 kopírují, musejí přizpůsobit svá portfolia jeho novému složení. Pro Volkswagen to znamená potenciální další nabídku akcií k prodeji - bez ohledu na to, zda se v továrnách nebo prodejnách přes noc něco změnilo.
Podle údajů společnosti Stoxx citovaných FT index kopíruje 30 burzovně obchodovaných fondů s celkovou hodnotou 59 miliard eur.
Volkswagen význam vyřazení zlehčuje. V reakci pro FT uvedl, že zařazení do indexu nic nemění na skutečné síle společnosti. Tvrdí také, že pro investory zůstává atraktivní a ve střednědobém horizontu se chce do Euro Stoxx 50 vrátit.
Koncern ročně utrží přes 322 miliard eur. Na burze má ale podle Financial Times hodnotu jen kolem 38 miliard eur. Investoři se totiž nedívají jen na to, kolik aut koncern prodá, ale především na to, kolik na nich vydělá. A právě o jeho budoucí ziskovosti mají pochybnosti. A do jejich úvah vstupují i náklady změn, bez nichž se koncern neobejde.
Mateřská společnost Škody Auto výrazně seškrtala letošní výhled ziskovosti. Volkswagen nyní očekává marži nejvýše jedno procento místo původních čtyř až 5,5 procenta. Koncern tíží miliardové odpisy spojené s Porsche, slabé výsledky v Číně i náklady na restrukturalizaci. Akcie na zprávu reagovaly prudkým poklesem.
Volkswagen v problémech. Ziskový výhled se hroutí, akcie padají
Zprávy z firem
Mateřská společnost Škody Auto výrazně seškrtala letošní výhled ziskovosti. Volkswagen nyní očekává marži nejvýše jedno procento místo původních čtyř až 5,5 procenta. Koncern tíží miliardové odpisy spojené s Porsche, slabé výsledky v Číně i náklady na restrukturalizaci. Akcie na zprávu reagovaly prudkým poklesem.
Akcie Volkswagenu se dnes pohybují přibližně na šestnáctiletém minimu. Od hodnot dosažených během burzovního vzestupu v roce 2021 tak odepsaly více než 75 procent.
„Toto tržní ocenění vysílá velmi jasný signál o skepsi investorů vůči Volkswagenu,“ řekl FT Simon Jäger, portfolio manažer společnosti Flossbach von Storch.
Čína bojuje cenou
Volkswagen musí reagovat na levnější čínské konkurenty, zatímco na samotném čínském trhu ztrácí odbyt. K tomu se přidávají vyšší americká cla a problémy Porsche. Koncern se proto pouští do rozsáhlých úspor, které si vyžádají zrušení až 100 tisíc pracovních míst.
Na začátku září investoři přivítali překvapivou dohodu Volkswagenu s odbory o zeštíhlení skupiny a akcie výrazně vzrostly. V pátek ale náladu obrátilo varování před nižším ziskem. Automobilka poukázala mimo jiné na šest miliard eur účetního odpisu souvisejícího s Porsche, pokračující pokles v Číně a rostoucí restrukturalizační náklady.
Volkswagen čeká velmi drahá restrukturalizace. Jen rušení pracovních míst do roku 2030 má podle firemních dokumentů stát zhruba deset miliard eur, tedy přes 242 miliard korun. Pokud by automobilka přistoupila i k zavírání závodů, náklady by podle interních odhadů mohly vzrůst až na 16 miliard eur, téměř 388 miliard korun.
Drahý účet Volkswagenu: Propouštění může stát 242 miliard, zavírání továren až 388 miliard
Zprávy z firem
Volkswagen čeká velmi drahá restrukturalizace. Jen rušení pracovních míst do roku 2030 má podle firemních dokumentů stát zhruba deset miliard eur, tedy přes 242 miliard korun. Pokud by automobilka přistoupila i k zavírání závodů, náklady by podle interních odhadů mohly vzrůst až na 16 miliard eur, téměř 388 miliard korun.
Evropským automobilkám ubývají místa
Volkswagen není první automobilkou, která z Euro Stoxx 50 vypadla. Loni jej opustil také Stellantis, pod nějž patří například Fiat a Peugeot. Z automobilových společností tak podle FT zůstávají v indexu Ferrari, BMW a Mercedes-Benz.
Odchod Volkswagenu má i širší německý rozměr. Počet německých firem v indexu klesá na šestnáct. Zatímco automobilový průmysl řeší nákladnou proměnu, do výběru se prosazují společnosti z jiných oborů. V případě společnosti Nokia je změna obzvlášť výmluvná. Volkswagen musí burze teprve dokázat, že dokáže sám sebe proměnit.
Záchranný plán, který vyhlásil hlavní kormidelník koncernu Volkswagen Oliver Blume, je nutný. Jenže většinu z jeho bodů nelze udělat hned. A to je špatně, protože Číňané nespí. „Volkswagen hodně zaspal v hybridech, které podle mě mají velkou perspektivu. Hybridy začala masově vyrábět třeba Toyota. A slyšela jste někdy o nějakých problémech Toyoty s prodejem?“ říká v rozhovoru pro Newstream Vratislav Kulhánek, druhý a zároveň poslední český předseda představenstva Škody Auto.
Exšéf Škody Auto Kulhánek: Změny ve VW je potřeba udělat okamžitě. Byl by na ně potřeba nějaký řezník
Zprávy z firem
Záchranný plán, který vyhlásil hlavní kormidelník koncernu Volkswagen Oliver Blume, je nutný. Jenže většinu z jeho bodů nelze udělat hned. A to je špatně, protože Číňané nespí. „Volkswagen hodně zaspal v hybridech, které podle mě mají velkou perspektivu. Hybridy začala masově vyrábět třeba Toyota. A slyšela jste někdy o nějakých problémech Toyoty s prodejem?“ říká v rozhovoru pro Newstream Vratislav Kulhánek, druhý a zároveň poslední český předseda představenstva Škody Auto.
Současný předseda představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer se stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars, funkce se ujme nejpozději 1. října 2027. Oznámila to automobilová společnost a informovala o tom také agentura Reuters. Zellmer stojí v čele Škody od července 2022.
Šéf Škody Auto Zellmer po čtyřech letech odchází, stane v čele Volvo Cars
Zprávy z firem
Současný předseda představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer se stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars, funkce se ujme nejpozději 1. října 2027. Oznámila to automobilová společnost a informovala o tom také agentura Reuters. Zellmer stojí v čele Škody od července 2022.