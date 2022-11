Tři bezemisní haly vyrostou v přeshraničním parku u Českých Velenic

Přeshraniční průmyslová zóna České Velenice – Gmünd se rozroste o tři skladové haly společnosti Astro – Invest. Využívat je bude provozovatel mezinárodní kamionové dopravy. Haly staví firma Swietelsky stavební, uvedl to mediální zástupce firmy Zdeněk Zuntych. Výši investice společnost neuvedla.

Hospodářský park je klíčový faktor z hlediska zaměstnanosti nejen pro občany města, ale i obyvatele regionu,řekl českovelenický starosta Jaromír Slíva (Společně pro Velenice). „Bez investorů, kteří zde vytvořili a nadále vytvářejí pracovní místa, by většina lidí musela hledat práci za cenu dojíždění na velké vzdálenosti a s velkou pravděpodobností by nastal i odliv našich obyvatel,” uvedl Slíva. České Velenice jsou třetinovým akcionářem Hospodářského parku, v němž podniká 22 firem se zhruba 1800 zaměstnanci.

Na první ze tří nových hal s rozlohou 2500 metrů čtverečních začala firma Swietelsky stavební pracovat v říjnu. Zbylé dvě přibudou postupně. Využívat je bude Erik Meindl z rakouského města Schrems, jenž provozuje mezinárodní kamionovou dopravu a je také jednatelem investorské firmy. První hala bude hotová v létě 2023. „Její součástí jsou veškeré venkovní inženýrské sítě, trafostanice a zpevněné plochy,” řekl ředitel závodu Pozemní stavby Jih společnosti Swietelsky stavební Pavel Rouha.

Na střeše haly bude bezemisní energetický zdroj. Půjde o vzduchotechnické jednotky, které zajistí vytápění, chlazení a větrání na principu tepelného čerpadla. V podlaze haly budou zabudované kolejnice, po nichž bude jezdit regálový systém. „Pro toto ekologické řešení se investor rozhodl vzhledem k současným vysokým cenám energií,” dodal Rouha.

Hospodářský park České Velenice - Gmünd vznikl na ploše 83 hektarů díky vládní smlouvě mezi Rakouskem a tehdejším Československem počátkem 90. let minulého století. Na české straně, kde zabírá park 50 hektarů, se usadil první investor v roce 1994. Na rakouské straně má zóna rozlohu 33 hektarů. V roce 2020 měl park čistý obrat 3,4 milionu korun a vykázal ztrátu po zdanění 1,1 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. V parku drží 65 procent akcií rakouská společnost Eco Plus Beteiligungen a 35 procent město České Velenice.

Firma Swietelsky stavební se sídlem v Českých Budějovicích má kolem 1600 zaměstnanců. V hospodářském roce od 1. dubna 2020 do 31. března 2021 měla tržby za prodej výrobků, služeb a zboží 6,74 miliardy korun. Meziročně stouply o čtyři procenta. Zisk po zdanění vzrostl o 40 procent na 340 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy. Novější výsledky zatím firma nezveřejnila.

