Místo aut parky a koupání v Seině. Paříž prochází zelenou transformací

Paříž vytáhla proti autům a znečištění. Ještě poměrně nedávno bývala protkána dopravními tepnami a z vody v Seině šel strach, od soboty se v ní ale lidé koupají a její břehy se zelenají. Je francouzská metropole vzorem pro další hlavní města, třeba i pro Prahu? Změny však předpokládají úsilí a odvahu.

Pařížanům i návštěvníkům francouzského hlavního města se naskytl nevšední zážitek. Mohli skočit do řeky Seiny a zaplavat si s výhledem na světově známé dominanty. Takový okamžik nastal po více než sto letech. Řeka totiž nebyla k vodním sportům jen nevábná, ale od roku 1923 je zakazoval zákon kvůli enormnímu znečištění i lodní dopravě.

Minulé léto si vodu vyzkoušeli olympijští sportovci, kteří tu závodili v rámci některých plaveckých disciplín. Tehdy byla situace poměrně dramatická, protože deště standardům čistoty úplně nepomáhaly, a třeba závod v triatlonu se musel odsouvat. Nakonec se ale husarský kousek povedl a o medaile se skutečně závodilo v srdci města, čímž se mnoho dějišť olympijských her pyšnit nemůže.

Podle úřadů nyní voda konzistentně splňuje evropské normy a město tak o víkendu otevřelo hned tři říční koupaliště, z nich ž jedno je nedaleko slavné Eiffelovky a druhé blízko nově zrekonstruované katedrály Notre-Dame. Jedná se tak o zlatý hřeb snah o zelenou transformaci města, která trvala několik let a vyžádala si značné prostředky. Jen vyčištění Seiny přišlo na skoro půl druhé miliardy eur.

„Je to symbolický okamžik, kdy se nám vrací naše řeka,“ řekla CNN trenérka a influencerka Lucile Woodwardová, která se v neděli chystá na první amatérský závod, který se bude konat ve vodách řeky Seiny.

Do aukce jde „tajná“ vila po módní ikoně Karlu Lagerfeldovi. Spal v ní jen jednou Reality Do dražby míří vila v městečku Louveciennes východně od Paříže, která patřila zesnulému módnímu návrháři Karlu Lagerfeldovi. Cena se odhaduje na 4,6 milionu eur (114 milionů korun). Lagerfeld v domě údajně přespal jen jednou, píše server deníku The Times. ČTK Přečíst článek

Méně aut, více zeleně a klidu

Vyčištění řeky je výkladní skříní snah nynějšího vedení pařížské radnice, ale rozhodně není jedinou změnou. Server Politico zařazuje změny pod vedením starostky Anne Hidalgové mezi „nejdrastičtější přestavby, jakými Paříž prošla od poloviny 19. století, kdy Napoleon III. a Georges-Eugène Haussmann přestavěli tehdejší zapáchající středověké město a položili základy dnešní podoby Paříže“.

Skutečně, Hidalgová je starostkou už od roku 2014, a během té doby Paříž prošla viditelnou proměnou. To, o čem se v Praze jen diskutuje, se v hlavním městě Francie stalo poměrně rychle realitou. Auta musela ustoupit chodcům a veřejnému prostoru. Pod heslem „Paříž dýchá“ se o první neděli v měsíci zavřely některé oblasti autům a lidé měli zadarmo veřejnou dopravu.

A nezůstalo jen u gest. Auta to v centru nyní mají náročnější, někam se vůbec nedostanou, velká SUV platí vyšší částky za parkování a na okruhu kolem centra se výrazně snížila maximální rychlost. Kolem Seiny, kde se dříve proháněly (nebo postávaly) nekonečné řady aut, je nyní více prostoru pro chodce, zeleň a parky. To samé platí pro náměstí Place de la Concorde, které se navíc podle vítězného návrhu veřejné soutěže změní z někdejšího dopravního uzlu na klidnou zahradu.

Jde zakázat dětem přístup na sociální sítě? Francie to zkusí Politika Francouzský prezident Emmanuel Macron chce zakázat přístup na sociální sítě dětem a mládeži. Zní to jednoduše, ale jedná se o velký diplomatický i technologický oříšek. Ukazuje se, jak jsou možnosti jednotlivých stát vůči globálním sítím limitované. Nejzásadnější překážky shrnul magazín Politico. Karel Pučelík Přečíst článek

Johanka z Arku klimatické změny

Pro mnohé je Paříž vzorem městského plánování v časech klimatické krize. Stejně tak Anne Hidalgová je dávána za vzor politické odvahy. Jak připomíná citovaný bruselský magazín, bývalý starosta Los Angeles ji nazval „Johankou z Arku klimatické změny“.

Kariéra šestašedesátileté socialistky však ukazuje, že politika s důrazem na klima je stále ještě rozdělujícím tématem. Přestože ji velebí urbanisté, světoví starostové a patrně i velká část Pařížanů, jako odrazový můstek k dalším vyšším funkcím jí mandát patrně neposlouží. To jsme ostatně viděli v posledních prezidentských volbách v roce 2022, kdy byla kandidátkou Socialistické strany. Necelá dvě procenta hlasů však byly tristním výsledkem i při vědomí, že někdejší vlivná partaj prožívá úpadek.

Hidalgová se k odchodu z radnice chystá příští rok. Těžko si tedy lze nepoložit otázku, zda bude tato zelená éra pokračovat, vzhledem k takřka všeobecnému posunu doprava. Těžko říci, alespoň však v Paříži proběhly takové změny, které nelze šmahem vrátit zpět. A v některých oblastech starostka myslela dopředu – například ve velkých developerských projektech na nynějších zelených místech bude zákonem stanoveno, že minimálně 65 procent musí zelení zůstat.